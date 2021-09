Ο Μπότας στην Alfa Romeo από το 2022

Ο Φινλανδός οδηγός της Φόρμουλα Ένα, Βάλτερι Μπότας, θα εγκαταλείψει τη Mercedes και θα αγωνιστεί για την Alfa Romeo, με πολυετή συμφωνία από το 2022, όπως ανέφερε σήμερα σε ανακοίνωσή της η ομάδα με έδρα την Ελβετία. Η κίνηση αυτή ανοίγει το δρόμο για τον Τζορτζ Ράσελ, προκειμένου να αποχωρήσει με τη σειρά του από την Γουίλιαμς και να πάρει τη θέση του Μπότας στην Mercedes μαζί με τον συμπατριώτη του και επτά φορές παγκόσμιο πρωταθλητή, Λιούις Χάμιλτον. Πάντως δεν υπήρξε κάποια άμεση ανακοίνωση από τη Mercedes.

«Ένα νέο κεφάλαιο στην αγωνιστική μου καριέρα ανοίγει» δήλωσε ο Μπότας, εννιά φορές νικητής σε γκραν πρι, ο οποίος θα αντικαταστήσει στην Alfa Romeo τον συμπατριώτη του και παγκόσμιο πρωταθλητή του 2007, Κίμι Ράικονεν, ο οποίος αποχωρεί από την ενεργό δράση.

Και πρόσθεσε: «Απολαμβάνω την ευκαιρία που μου δόθηκε να βοηθήσω την ομάδα, να είμαι ένας από τους οδηγούς της. Ειδικά τώρα με τους νέους κανονισμούς από το 2022 που δίνουν στην ομάδα την ευκαιρία να κάνει ένα άλμα στην απόδοσή της. Είμαι ευγνώμων για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε η ομάδα και ανυπομονώ να ανταποδώσω την εμπιστοσύνη τους. Είμαι τόσο πεινασμένος όσο ποτέ να αγωνιστώ για καλά αποτελέσματα και, όταν έρθει η ώρα, για νίκες».

Ο 32χρονος Μπότας προσχώρησε στη Mercedes από τη Williams το 2017, μετά την ξαφνική αποχώρηση του παγκόσμιου πρωταθλητή του 2016, Νίκο Ρόσμπεργκ, και δήλωσε υπερήφανος για όσα έχει πετύχει μαζί με τον Χάμιλτον.

Η Mercedes έχει κατακτήσει τα επτά τελευταία πρωταθλήματα οδηγών και κατασκευαστών.

Breaking news! 🗞 @ValtteriBottas will join Alfa Romeo Racing ORLEN for the 2022 season and beyond, with the Finnish driver signing a multi-year deal with the Hinwil-based team. pic.twitter.com/2XNeMtUGMn

— Alfa Romeo Racing ORLEN (@alfaromeoracing) September 6, 2021