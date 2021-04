Υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα που επικυρώνουν το γεγονός πώς -όντως- κάποια επαγγέλματα είναι πιο επιρρεπή από άλλα σε αυτή τη ψυχική πάθηση.

Ποια είναι όμως αυτά; Σύμφωνα με τη λίστα που κατάρτισε για τις ανάγκες του βιβλίου του (The Wisdom of Psychopaths What Saints, Spies, and Serial Killers Can Teach Us About Success) ο Βρετανός ψυχολόγος Kevin Dutton είναι τα παρακάτω:

Ιερείς

Αστυνομικοί

Δημόσιοι υπάλληλοι

Δημοσιογράφοι

Χειρούργοι

Σεφ

Πωλητές

Παρουσιαστές (τηλεόρασης-ραδιοφώνου)

Δικηγόροι