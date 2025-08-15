ΒΙΝΤΕΟ: Η θερμή υποδοχή με εγκάρδια χειραψία Τραμπ – Πούτιν στην Αλάσκα

Το αεροπλάνο του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν προσγειώθηκε σήμερα στην αμερικανική στρατιωτική βάση Έλμεντορφ-Ρίτσαρντσον στην Αλάσκα για τη σύνοδο κορυφής με τον Ντόναλντ Τραμπ με επίκεντρο τη σύγκρουση στην Ουκρανία.
Αυτή η σύνοδος κορυφής αποτελεί την πρώτη προσωπική συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν από το 2019.
Τον Ρώσο πρόεδρο υποδέχτηκε ο Αμερικανός ομόλογός του. Οι δύο ηγέτες είχαν θερμή χειραψία και ολιγόλεπτη συνομιλία πάνω στο κόκκινο χαλί πριν από τη σύνοδο.
