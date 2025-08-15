ΒΙΝΤΕΟ: Η θερμή υποδοχή με εγκάρδια χειραψία Τραμπ – Πούτιν στην Αλάσκα

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Αλάσκα, Ντόναλντ Τραμπ, Βλαντίμιρ Πούτιν

Το αεροπλάνο του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν προσγειώθηκε σήμερα στην αμερικανική στρατιωτική βάση Έλμεντορφ-Ρίτσαρντσον στην Αλάσκα για τη σύνοδο κορυφής με τον Ντόναλντ Τραμπ με επίκεντρο τη σύγκρουση στην Ουκρανία.

Αυτή η σύνοδος κορυφής αποτελεί την πρώτη προσωπική συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν από το 2019.

Τον Ρώσο πρόεδρο υποδέχτηκε ο Αμερικανός ομόλογός του. Οι δύο ηγέτες είχαν θερμή χειραψία και ολιγόλεπτη συνομιλία πάνω στο κόκκινο χαλί πριν από τη σύνοδο.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
22:33 , Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025

Φωτιά στη δυτική Λέσβο – Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής 

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής 15 Αυγούστου, στη δυτική Λέσβο. Σύμφωνα με την Πυροσβεστ...
21:40 , Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025

Θεσσαλονίκη: Τούμπαρε αυτοκίνητο στον περιφερειακό – Η Πυροσβεστική απεγκλώβισε τον οδηγό – ΒΙΝΤΕΟ

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στην Περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης. Αυτο...
20:52 , Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025

Ερείκουσα: Καρέ – καρέ η στιγμή που ταχύπλοο σκάφος πέφτει πάνω σε 2 ιστιοφόρα – ΒΙΝΤΕΟ

Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 11 Αυγούστου 2025 στο λιμάνι της Ερεικούσας, ότ...
19:44 , Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025

Χανιά: Στο νοσοκομείο 14χρονος έπειτα από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ

Σοβαρό περιστατικό μέθης σημειώθηκε σε πανηγύρι των Χανίων, όταν ανήλικο παιδί κατανάλωσε μεγά...
MUST READ

Eπιστήμονας υποστηρίζει πως έλυσε το μυστήριο με το Τρίγωνο των Βερμούδων – Η εξήγηση είναι εντυπωσιακά απλή

Μητέρα έμεινε άφωνη με την ανακάλυψη των γιατρών – Η «δυσανεξία» της κόρης της στη γλουτένη ήταν στην πραγματικότητα μια τριχόμπαλα στο στομάχι της – Είχε μέγεθος πεπονιού

Οικογενειακές διακοπές κατέληξαν σε τραγωδία: Το «ντόμινο» μοιραίων λαθών που κόστισαν τη ζωή σε μια 18χρονη – «Μαμά, σ’ αγαπώ. Συγγνώμη, αντίο»