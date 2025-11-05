Τρίκαλα: Μεγάλη κατολίσθηση στον Υδροηλεκτρικό Σταθμό της Γλύστρας Μεσοχώρας

Μεγάλης κλίμακας κατολίσθηση βρίσκεται σε εξέλιξη από χθες βράδυ στον Υδροηλεκτρικό Σταθμό στη Γλύστρα Μεσοχώρας στα Τρίκαλα.

Όπως καταγράφει το trikalavoice.gr έχει φύγει ολόκληρη πλαγιά φτάνοντας μέχρι το κτίριο όπου στεγάζονται οι φύλακες των εγκαταστάσεων. Το χειρότερο είναι ότι βράχια κρέμονται από ύψος 200 μέτρων πάνω από το σημείο και υπάρχει έντονη ανησυχία για τις επόμενες ώρες.

Το κτίριο έχει εκκενωθεί, ενώ αναμένεται ειδικό κλιμάκιο της ΔΕΗ από την Αθήνα για να εκτιμήσει την κατάσταση.