Συνέδριο «Δημογραφικό 2023 – Ώρα για Δράση» – Γεωργιάδης: Το δημογραφικό είναι πρόβλημα όλης της ΕΕ

«Η νέα πραγματικότητα για τους εργαζομένους – Τα ζητήματα ίσων ευκαιριών», ήταν ο τίτλος της τέταρτης και τελευταίας κατά σειρά ενότητας του Συνεδρίου «Δημογραφικό 2023- Ώρα για δράση», που διοργανώνουν για 2η συνεχόμενη χρονιά η Next is Now και η Dome Consulting, υπό την αιγίδα του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

της Δήμητρας Πανανού

Στην εισήγηση του ο Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης τόνισε ότι το δημογραφικό είναι το υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα της χώρας. «Το δημογραφικό είναι πρόβλημα όλης της ΕΕ, και ίσως όλου του δυτικού κόσμου. Η πρόβλεψη του ΟΗΕ είναι τρομακτική, Ο δημογραφικός μας δείκτης είναι ένα ζήτημα της μακροπρόθεσμης οικονομικής ανάπτυξης. Παράλληλα, το δημογραφικό έχει να κάνει με την έλλειψη εργατικού δυναμικού που μας πλήττει αλλά και σε βάθος χρόνου βλάπτει και το ασφαλιστικό μας ζήτημα. Για όλους αυτούς τους λόγους το πρόβλημα πρέπει να αντιμετωπιστεί», δήλωσε ο κ. Γεωργιάδης. Ενώ, παράλληλα τόνισε ότι το δημογραφικό δεν μπορεί να λυθεί μέσω του μεταναστευτικού. «Μπορεί να ανακουφίσει αλλά από ένα σημείο και μετά οδηγεί σε άλλου τύπου προβλήματα, κοινοτικές, πολιτισμικές συγκρούσεις. Άρα, η λύση είναι να κάνουμε περισσότερο παιδιά. Το πώς είναι ο μεγάλος γρίφος και η μεγάλη δυσκολία».

Επιπρόσθετα ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε στην ανεργία των νέων που δυσχεραίνει το δημογραφικό ζήτημα. «Ένα ζευγάρι για να πάρει την απόφαση να κάνει παιδιά θα πρέπει να μπορεί να ανταπεξέλθει οικονομικά. Στο πλαίσιο αυτό το υπουργείο Εργασίας «τρέχει» προγράμματα που στοχεύουν στην εργασία των νέων».

Η Ζέφη Δημαδάμα, Γ.Γ. Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σημείωσε ότι στις σκανδιναβικές χώρες ο μεγαλύτερος δείκτης γεννήσεων συνδέεται με το γεγονός ότι οι περισσότερες γυναίκες εργάζονται. «Στο σχέδιο δράσης για την ισότητα 2024-2025, ένας από τους πυλώνες είναι να δοθούν ευκαιρίες στις γυναίκες να εργαστούν και πως μπορεί αυτό να γίνει οριζόντια ώστε να έχουμε μετρήσιμα αποτελέσματα», ανέφερε. Στο πλαίσιο αυτό ελήφθησαν μέτρα όπως η κατοχύρωση της πατρικής άδειας, ακόμη και στον ιδιωτικό τομέα κ.α. ενώ αναμένονται και πολλά άλλα μέτρα», είπε.

Τον λόγο πήρε στη συνέχεια ο Γαβριήλ Αμίτσης, Καθηγητής Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλειας, Διευθυντής του Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, που αναφέρθηκε στην κοινωνική ασφάλεια. «Η αδυναμία διαχείρισης του δημογραφικού είναι η δεύτερη μεγάλη αποτυχία του μοντέλου κοινωνικού κράτους. Το δημογραφικό απειλεί την εθνοτική συζήτηση της ελληνικής κοινωνίας. Ένα αποτελεσματικό μοντέλο θα πρέπει να ακουμπάει σε 4 πυλώνες. Πρώτον, τα φορολογικά πλεονεκτήματα, δεύτερον τις άμεσες χρηματικές παροχές μέσω κοινωνικής ασφάλισης, τρίτον τις γονεικές άδειες και τέταρτον την κοινωνική φροντίδα που είναι ο «μεγάλος ασθενής». Η κοινωνική ασφάλεια μπορεί να αποτελέσει τον άξονα διαχείρισης του προβλήματος. Απαιτείται μια εθνική στρατηγική», κατέληξε.

Τέλος, η Βάλια Αρανίτου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Επιστημονική Διευθύντρια ΙΝΕΜΥ – ΕΣΕΕ τόνισε ότι «το δημογραφικό είναι ένα σοβαρό ζήτημα για πολλούς λόγους. Μας απασχολεί ο παραγωγικός ανασχηματισμός. Εκεί μεν βεβαίως πρέπει να αυξηθούν οι γεννήσεις αλλά σήμερα, τώρα, χρειάζονται χέρια. Άρα, ένα θέμα είναι τι μεταναστευτική πολιτική χρειαζόμαστε. Οι δυτικές κοινωνίες αξιοποίησαν και έχτισαν πάνω στη μετανάστευση. Επίσης, για τη λύση του προβλήματος απαιτούνται υποδομές π.χ. παιδικοί σταθμοί, ενώ πρέπει να κερδίσουμε πίσω τους νέους που χάσαμε με το «brain drain».

Τη συζήτηση συντόνισε ο Μάνος Νιφλής, Γενικός Διευθυντής Enikos.gr.

