Πέθανε ο Βασίλης Κωνσταντινίδης των θρυλικών «Idols»

Θλίψη έχει σκορπίσει η είδηση του θανάτου του Βασίλη Κωνσταντινίδη, της «ψυχής» του θρυλικού συγκροτήματος «Idols». Ο γνωστός ντράμερ και τραγουδιστής πέθανε το μεσημέρι της Κυριακής (2/7) από ανακοπή καρδιάς, ενώ νοσηλευόταν στο νοσοκομείο, όπως αναφέρει ο Δημήτρης Κωνσταντάρας σε ανάρτησή του στα social media.

Ο δημοσιογράφος αποχαιρέτησε τον Βασίλη Κωνσταντινίδη με μία συγκινητική ανάρτηση. Δημοσίευσε μία φωτογραφία του μουσικού και στη λεζάντα έγραψε:

«Τα χέρια μου τρέμουν, τα μάτια μου πλημμυρίζουν δάκρυα, η καρδιά μου σπαράζει… τρεις το μεσημέρι Κυριακή και πριν από τρεις ώρες έφυγε από κοντά μας για το Μεγάλο του Ταξίδι ο καλός μου, ο κολλητός μου, ο φίλος μου, η παρέα μου στους καφέδες στη Φωκίωνος με τα σκυλιά μας, ο Βασίλης Κωνσταντινίδης. Σπουδαίος καλλιτέχνης, η ψυχή των IDOLS που επέμενε ακόμα, έφυγε από ανακοπή καρδιάς στο νοσοκομείο. Δεν μπορώ να γράψω κάτι άλλο… δεν το πιστεύω….δεν θέλω να το πιστέψω….θα τραγουδάει στη Γειτονιά των Αγγέλων μου έγραψε η σύντροφός του, η Λίζα».

Ποιος ήταν ο Βασίλης Κωνσταντινίδης και οι Idols

Ο Βασίλης Κωνσταντινίδης γεννήθηκε το 1946 στην Αθήνα. Έμενε με την οικογένειά του στον Κολωνό, ενώ ο πατέρας του είχε ένα μικρό μαγαζί με παπούτσια στην Ομόνοια. Στη συνέχεια μετακόμισαν στο κέντρο και ο ίδιος άρχισε να ασχολείται με την μουσική, ενώ έβγαλε τα πρώτα του ντραμς στην ταράτσα. «Ξεκίνησα στα 18 μου μόνος μου. Δεν είχα σπουδάσει μουσική. Απλά είχα μέσα μου το ρυθμό», είπε ο ίδιος σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στο maxmag.gr.

Μαζί με άλλα τέσσερα παιδιά έκαναν το συγκρότημα The esquires, ενώ στη συνέχεια ήρθαν οι Idols, που έκαναν την πρώτη εμφάνισή τους τον Οκτώβριο του 1964. Ο ίδιος έγινε μέλος του συγκροτήματος Idols το 1968 αρχικά παίζοντας ντραμς και στη συνέχεια τραγουδώντας. Το 1969 αποχώρησε και επέστρεψε το 1972.

Οι Idols ήταν μεταξύ των εγχώριων καλλιτεχνών που προσκλήθηκαν να διανθίσουν το κορυφαίο ροκ γεγονός της χρονιάς του 1967, τη συναυλία που έδωσαν οι Rolling Stones στην Αθήνα. Στις 17 Απριλίου το βράδυ, συμμετείχαν, ως supporter group, στο άνοιγμα του προγράμματος της επεισοδιακής εκείνης συναυλίας στο Γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, που την παρακολούθησαν περίπου 10.000 ή 12.000 άτομα.

Tην πρώτη περίοδο ηχογράφησαν τα 45άρια “He’s The One / Hellow Honey”, “Reward / Wanted By The Low” και “La Dem Da Da / Boys”, αλλά δεν έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση. Μετά το 1968 άλλαξαν εταιρεία, έκαναν στροφή στον ελληνικό στίχο και κυκλοφόρησαν αρκετές επιτυχίες, όπως τα “Τρικυμία στην καρδιά μου”, “Τα χρόνια περνούν”, “Ξαφνικά μ’ αγαπάς”, και, το 1969, ένα άλμπουμ με τίτλο τ’ όνομά τους.

Σε σχέση με τα άλλα συγκροτήματα της εποχής, οι Idols λειτούργησαν πιο πολύ σαν ορχήστρα χορού στα μαγαζιά της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και των άλλων μεγάλων πόλεων. Στα τέλη της δεκαετίας του ’80 (το 1989), το συγκρότημα ξαναδημιουργήθηκε από τους Γιούλη, Παπαβασιλείου, Κωνσταντινίδη και Δημήτρη Κατακουζηνό (μπάσο) και Νότη Λαλαΐτη. Ηχογράφησαν το άλμπουμ “Ανταοκτώ”, έκαναν μερικές ρετρό εμφανίσεις και διαλύθηκαν οριστικά, μετά την εμφάνισή τους σαν σπέσιαλ καλεσμένοι στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης το 1991. Ωστόσο, έκαναν κάποιες περιστασιακές εμφανίσεις στην τηλεόραση και σε επετειακές εκδηλώσεις.