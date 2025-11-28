Νέα Ερυθραία: Συνελήφθη γιος γνωστού πολιτικού έπειτα από καταδίωξη – Βίντεο ντοκουμέντο

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

περιπολικό
Φωτογραφία Αρχείου

Γιος γνωστού πολιτικού συνελήφθη από την Ελληνική Αστυνομία το απόγευμα της Τρίτης 27 Νοεμβρίου στη Νέα Ερυθραία, έπειτα από καταδίωξη.

Σύμφωνα με το MEGA, όλα ξεκίνησαν το απόγευμα της Τρίτης όταν οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Κηφισιάς πήγαν έξω από το κλειστό Γυμναστήριο στη Νέα Ερυθραία καθώς υπήρξαν καταγγελίες κατοίκων που έλεγαν ότι άτομα προκαλούσαν φθορές.

Οι Αρχές έφτασαν άμεσα στο σημείο και εντόπισαν δύο νέους. Όταν όμως οι αστυνομικοί επιχείρησαν να τους ελέγξουν εκείνοι μπήκαν τρέχοντας σε ένα λευκό όχημα και επιχείρησαν να διαφύγουν.

Ακολούθησε καταδίωξη στα στενά της περιοχής. Ο 19χρονος γιος του γνωστού πολιτικού έκανε επικίνδυνους ελιγμούς για να αποφύγει τον έλεγχο, παραβιάζοντας τουλάχιστον σε ώρα αιχμής δύο STOP σε κατοικημένη περιοχή και μπαίνοντας ανάποδα και σε ένα στενό με κίνδυνο να προκαλέσει σοβαρό ατύχημα.

«Κι ενώ τους κάνανε σήμα με το φάρο και με το ηχητικό του αστυνομικού αυτοί δε σταμάτησαν. Παρόλα αυτά έτρεχαν με 100 χιλιόμετρα μέσα εδώ», ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας.

Στη συμβολή των οδών Βορείου Ηπείρου και Σολωμού ο γιος του πολιτικού ακινητοποίησε το όχημα. Μαζί με τον φίλο του βγήκε από αυτό και άρχισε να τρέχει στην προσπάθειά του να αποφύγει την σύλληψη. Οι αστυνομικοί όμως τον ακινητοποίησαν και του πέρασαν χειροπέδες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο γιος του πολιτικού έλεγε στους αστυνομικούς: «Ξέρετε ποιος είμαι εγώ;».

Και οι δύο άνδρες συνελήφθησαν για απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση ενώ σε βάρος του γιου του πολιτικού που ήταν και ο οδηγός του οχήματος, βεβαιώθηκαν τροχονομικές παραβάσεις. Οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

01:10 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Europa και Conference League: Ποιες ομάδες θα αντιμετώπιζαν ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ εάν η League Phase ολοκληρωνόταν τώρα

Ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ παραμένουν μέσα στο παιχνίδι της πρόκρισης, διεκδικώντας την ...
22:56 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Την Παρασκευή στο Τυμπάκι η κηδεία του 19χρονου Ραφάηλ – Τα τελευταία λόγια στον πατέρα του και οι σπαρακτικές στιγμές όταν έφτασε η σορός στο πατρικό του

Στο Τυμπάκι θα γραφτεί την Παρασκευή η τελευταία πράξη της τραγωδίας με τον 19χρονο Ραφαήλ, το...
22:10 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 27/11/2025: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Έγινε η κλήρωση με αριθμό 2994 του ΤΖΟΚΕΡ το βράδυ της Πέμπτης (27/11). Οι τυχεροί αριθμοί είν...
20:25 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Καλαμάτα: Διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο τα ξημερώματα – Άρπαξαν κοσμήματα μέσα σε 20 δευτερόλεπτα και διέφυγαν

Θρασύτατη διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο συνέβη τα ξημερώματα στο ιστορικό κέντρο της Καλαμάτας, ...
