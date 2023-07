Νέα Αγχίαλος: «Νεκρή ζώνη» η περιοχή γύρω από την αποθήκη πυρομαχικών μετά την έκρηξη – Αποκλεισμένη ακόμη και για μέρες

Μπορεί να πάρει ακόμη και μέρες μέχρι οι αρμόδιοι να δώσουν το τελικό «οκ» ώστε οι κάτοικοι να πάνε στα σπίτια τους, που βρίσκονται κοντά την αποθήκη πυρομαχικών, όπου σημειώθηκε έκρηξη στην Νέα Αγχίαλο Βόλου.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Αργά χθες το βράδυ, αμέσως μετά το τέλος της κηδείας του 27χρονου Ανθυποσμηναγού Περικλή Στεφανίδη, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος επέστρεψε στο Πεντάγωνο, όπου μπήκε σε σύσκεψη με τον Αρχηγό ΓΕΑ Αντιπτέραρχο Θεμιστοκλή Μπουρολιά για την έκρηξη στην αποθήκη πυρομαχικών στην Νέα Αγχίαλο Βόλου και την αξιολόγηση της κατάστασης.

Η αποθήκη που εξερράγη βρίσκεται στην περιοχή Καράμπα, 4 μίλια βορειοδυτικά της 111 Πτέρυγας Μάχης, η οποία φιλοξενεί 3 μοίρες με συνολικά 70 μαχητικά F-16.

Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει το enikos.gr, στη Βάση Καυσίμων Μικροθηβών που σημειώθηκε η έκρηξη δεν βρίσκεται μία αλλά τρεις αποθήκες πυρομαχικών, η μία πολύ κοντά στην άλλη. Ωστόσο μέχρι στιγμής φαίνεται ότι οι εκρήξεις προέρχονται από τη μία από τις τρεις.

The moment of explosions at a military base of Air Force in Volos city, #Greece

The base was full of ammunition and was triggered due to the wildfires, that are still out of control in the region.

