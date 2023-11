Η Ελληνική Εκπαίδευση κατακτά το Λονδίνο

Το University of West London (UWL) και το Business College of Athens (BCA) υπέγραψαν πρόσφατα μνημόνιο συνεργασίας για τη δημιουργία του Ελληνικού Ινστιτούτου Ναυτιλιακών Σπουδών (Hellenic Institute of Maritime Studies – HIMS) με έδρα το Λονδίνο, οι δραστηριότητες του οποίου θα ξεκινήσουν το καλοκαίρι του 2024.

Το HIMS θα προσφέρει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στις Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις, τα Χρηματοοικονομικά, τη Ναυτιλιακή Μηχανική, τα Logistics και τη Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, τη Ναυτιλιακή Κυβερνοασφάλεια και το Δίκαιο. Θα παρέχει, επίσης, εξειδικευμένα προγράμματα αναβάθμισης και εξειδίκευσης στελεχών του ναυτιλιακού κλάδου και, επιπλέον, θα διεξάγει έρευνα. Είναι η πρώτη ελληνοβρετανική εκπαιδευτική συνεργασία, στην οποία η χώρα μας εξάγει τεχνογνωσία και συμμετέχει ισότιμα στην ίδρυση ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος στο εξωτερικό, με παγκόσμια εμβέλεια.

Στην υπογραφή της συμφωνίας, από την πλευρά του UWL συμμετείχαν ο Πρόεδρος και Αντιπρύτανης, Καθηγητής Peter John CBE, ο Προϊστάμενος και Ανώτερος Αναπληρωτής Αντιπρύτανης, Καθηγητής Anthony Woodman και ο Αντιπρύτανης (Επιχειρηματικής Ανάπτυξης), Dr. Suresh Gamlath.

Το BCA College εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος, Βασίλης Δασκαλάκης, ο Διευθύνων Σύμβουλος, Χάρης Δασκαλάκης, ο Κοσμήτορας (Ακαδημαϊκός Διευθυντής και Διευθυντής Διοίκησης), Dr. Σπύρος Κωστάκης και ο Διευθυντής Ναυτιλιακών Σπουδών, Απόστολος Πουλοβασίλης.

Χαρακτηρίζοντας τη συμφωνία ως ορόσημο, ο αντιπρύτανης του UWL, Peter John, δήλωσε: «Συνεργαζόμαστε ήδη με το BCA, όμως αυτή η συμφωνία έχει διαφορετική φυσιογνωμία. Με έδρα το Λονδίνο, το BCA και το Πανεπιστήμιό μας προσφέρουν ένα ευρύτατο πεδίο σύγχρονων ναυτιλιακών σπουδών που περιλαμβάνει την κυβερνοασφάλεια, τη Διοίκηση & Μηχανική Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και τη χρηματοδότηση και απευθύνεται σε ένα διεθνές κοινό.»

Ο διευθύνων σύμβουλος του BCA College, Χάρης Δασκαλάκης δήλωσε πως «η πρώτη στην ιστορία ακαδημαϊκή συνεργασία μεταξύ ενός βρετανικού και ενός ελληνικού εκπαιδευτικού ιδρύματος στο Ηνωμένο Βασίλειο αποδεικνύει το πολύ υψηλό επίπεδο σπουδών του BCA και επιβραβεύει την πολυετή προσήλωσή του στην εκπαιδευτική πρωτοπορία. Εκτός από καινοτόμες σπουδές, το HIMS θα διεξάγει έρευνα σε θέματα που επηρεάζουν σήμερα και θα ορίζουν αύριο τις εξελίξεις στην παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία, όπως τα εναλλακτικά καύσιμα, ο μηδενισμός των εκπομπών άνθρακα, η ψηφιακή ναυτιλιακή διοίκηση, τα «αυτόνομα πλοία» και οι θαλάσσιες και ναυτιλιακές πολιτικές». «Πιστεύουμε στον δυναμισμό της ελληνικής ναυτιλιακής εκπαίδευσης και στην ικανότητά της να ηγηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο, στα χρόνια που έρχονται» υπογράμμισε.

Το BCA College έχει συμπληρώσει περισσότερα πάνω από 50 χρόνια αριστείας στον τομέα των ναυτιλιακών σπουδών, παρέχοντας προγράμματα Bachelors και Masters σε συνεργασία με το UWL στους πιο νευραλγικούς τομείς, με ιδιαίτερη ζήτηση από την αγορά εργασίας: Επιχειρησιακές Σπουδές, Χρηματοοικονομικά, Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Σπουδές, Ναυτιλιακές Σπουδές, Ψυχολογία και Παιδαγωγικές Σπουδές. Τώρα, κατακτά και το κέντρο της παγκόσμιας ναυτιλίας, το Λονδίνο.