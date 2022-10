H AB Plus αλλάζει και φέρνει περισσότερα προνόμια και μεγαλύτερη επιβράβευση στα δικά σου αγαπημένα προϊόντα!

Υπάρχει, άραγε, κάτι πιο ωραίο από το να σου ανταποδίδει κανείς την αφοσίωση και την προτίμηση που του δείχνεις; Όλοι θα συμφωνήσουμε πως δεν υπάρχει. Και πάνω σε αυτό, το αίσθημα έχει χτιστεί το παλαιότερο αλλά και πληρέστερο πρόγραμμα πιστότητας. Ποιο είναι αυτό; Το πρόγραμμα πιστότητας ΑΒ Plus της ΑΒ Βασιλόπουλος, που φέτος ανανεώνεται και προσφέρει στα μέλη του περισσότερα προνόμια και οφέλη από ποτέ.

Πάμε, όμως, να δούμε ποια είναι αυτά και τι νέο έρχεται.

Το νέο πρόγραμμα AB Plus είναι 100% προσβάσιμο ψηφιακά μέσα από το ab.gr, και για ακόμα μεγαλύτερη ευκολία, μέσα από το AB App. Όλα τα προνόμια και οι δυνατότητες έχουν συγκεντρωθεί σε ένα σημείο και μπορούμε να τα ενεργοποιήσουμε μέσα από τον online λογαριασμό μας. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι οι φυσικές κάρτες καταργούνται ούτε ότι πρέπει να εκδώσουμε νέα κάρτα για να μπούμε στον νέο κόσμο προνομίων. Πλέον, ολοκληρώνοντας την ψηφιακή μας εγγραφή, έχουμε ακόμα περισσότερα προνόμια κι επιλογές, κυριολεκτικά, στο χέρι μας! Έτσι, μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέγουμε την επιβράβευσή μας, να διαχειριζόμαστε τα προνόμια μας, να ενεργοποιούμε με ένα κλικ προσφορές και να επιλέγουμε πώς θα εξαργυρώσουμε τους πόντους, πιο εύκολα και πιο γρήγορα από ποτέ!

Εμπλουτίζοντας τον γνωστό μηχανισμό ανταμοιβής με πόντους, που έκανε την AB Plus αγαπημένη των πελατών, η νέα εποχή του προγράμματος πιστότητας πολλαπλασιάζει τις ευκαιρίες για επιβράβευση και εισάγει νέους τρόπους εξαργύρωσης πόντων που θα λατρέψουν όλοι. Κι όταν λέμε «όλοι», το εννοούμε. Γιατί οι προσφορές μέσω της AB Plus είναι για όλους και καθέναν ξεχωριστά και μπορούμε να «γεμίζουμε» πόντους με κουπόνια και παιχνίδια ΑΒ Plus, που πλέον τα βρίσκουμε και στον λογαριασμό μας, καθώς και προσωπικές προσφορές και άλλες εκπλήξεις, ανάλογα με το προφίλ που θα επιλέξουμε.

Το μόνο που έχουμε να κάνουμε -παλιοί και νέοι κάτοχοι της AB Plus- είναι να ολοκληρώσουμε την ψηφιακή εγγραφή μας μέσα από το ab.gr ή το AB App, ώστε να μπορούμε να απολαύσουμε κάθε πτυχή του νέου προγράμματος.

Οι (νέοι) τρόποι επιβράβευσης

Επιπλέον, όλοι οι γνωστοί κι αγαπημένοι τρόποι επιβράβευσης αναβαθμίζονται σημαντικά στο ανανεωμένο πρόγραμμα πιστότητας AB Plus. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο θεσμός των 6ευρων επιταγών που εξελίσσεται. Οι φυσικές επιταγές θα συνεχίσουν να ισχύουν, για όσους δεν μπουν στον νέο ψηφιακό κόσμο επιβράβευσης, αλλά όσοι εγγραφούμε ψηφιακά θα έχουμε στη διάθεσή μας ψηφιακές επιταγές έκπτωσης αξίας 6€ αλλά και 3€, για ακόμα πιο γρήγορη επιβράβευση. Και θα τις ενεργοποιούμε όποτε και όπως θέλουμε προσθέτοντας εκπτώσεις για επόμενες αγορές στο digital wallet μας. Ακόμα, η νέα AB Plus δίνει τη δυνατότητα εξαργύρωσης πόντων για δωρεάν προϊόντα και ακόμα πιο γρήγορο όφελος. Η βασική επιβράβευση συνεχίζει να ισχύει όπως ακριβώς τη γνωρίζουν οι τωρινοί κάτοχοι της κάρτας AB Plus, με κάθε 3€ να αντιστοιχούν σε 1 πόντο*. Ισχύουν, ακόμα, και οι προσφορές φυλλαδίου που πολλαπλασιάζουν τους πόντους για αγορά συγκεκριμένων προϊόντων, τα κουπόνια & παιχνίδια AB Plus στα κιόσκια των καταστημάτων και online μέσω του λογαριασμού μας, αλλά και άλλες στοχευμένες ενέργειες. Πλέον, σε όλα τα παραπάνω προστίθενται και πόντοι καλωσορίσματος για κάθε νέα εγγραφή.

Πολλά περισσότερα από ένα πρόγραμμα πιστότητας, το νέο πρόγραμμα ΑΒ Plus είναι ένας κόσμος που μας κερδίζει! Και σου προτείνουμε να κατεβάσεις το AB App, σήμερα κιόλας, και να ολοκληρώσεις την ψηφιακή σου εγγραφή, για να κερδίσεις ακόμη περισσότερα.

Εμείς το δοκιμάσαμε πρώτοι και εντυπωσιαστήκαμε!

Τι περιμένεις, λοιπόν; Μπες σήμερα κιόλας στον νέο κόσμο της AB Plus!

*Το πρόγραμμα πιστότητας ΑΒ Plus είναι μια οικειοθελής παροχή της ΑΒ προς τους πελάτες της. Η ΑΒ μπορεί με βάση την εμπορική της πολιτική να καθορίζει τα προϊόντα που συμμετέχουν και τους πόντους που αποδίδουν με βάση την αξία τους. Περισσότερες πληροφορίες στο ab.gr