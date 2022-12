«ΕΛΠΙΔΑ»: Το Χριστουγεννιάτικο Bazaar

Μέσα σε ένα μοναδικό χριστουγεννιάτικο κλίμα αγάπης και προσφοράς και με την πολύ μεγάλη συμμετοχή κόσμου, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το Χριστουγεννιάτικο Bazaar του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ – Σύλλογος Φίλων Παδιών με καρκίνο» στο Ξενοδοχείο SEMIRAMIS, την Κυριακή 4 και τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2022.

Μικροί και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία να ζήσουν μοναδικές στιγμές στο πιο χριστουγεννιάτικο bazaar της πόλης, το οποίο αποτελεί πια έναν θεσμό με στόχο την στήριξη των παιδιών με καρκίνο και τις οικογένειές τους.

Η Πρόεδρος του Συλλόγου κυρία Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη επισκέφθηκε το Bazaar και ευχήθηκε σε όλους τους συμμετέχοντες καλή επιτυχία και καλές γιορτές, ενώ στη συνέχεια υποδέχθηκε τους φίλους του Συλλόγου που επισκέφθηκαν το Βazaar προκειμένου να πραγματοποιήσουν τις χριστουγεννιάτικες αγορές τους, στηρίζοντας τα παιδιά της «ΕΛΠΙΔΑΣ».

Το γούρι του Συλλόγου για το 2023, με τα φτερά αγγέλου, που συμβολίζει την αγάπη, την αλληλεγγύη και την προσφορά, σχεδιασμένο από την Αντιπρόεδρο του Σωματείου κυρία Μαριάννα Λαιμού, και κατασκευασμένο από το κοσμηματοπωλείο SERKOS, έγινε ανάρπαστο από την πρώτη κιόλας ημέρα.

Το περίπτερο του Συλλόγου «ΕΛΠΙΔΑ» και της Επιτροπής «ELPIDA Youth» συγκέντρωσε το μεγάλο ενδιαφέρον του κόσμου με τις μοναδικές δημιουργίες, οι οποίες ήταν εμπνευσμένες από το γούρι της «ΕΛΠΙΔΑΣ». Οι καλλιγράφοι, Ελένη Σκρέκα και Ελένη Κεφάλα, που βρίσκονταν στο πάγκο του Συλλόγου καθ΄ όλη τη διάρκεια του Bazaar, πρόσφεραν αφιλοκερδώς το ταλέντο τους, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να γράψουν σε όλα τους τα δώρα των ονόματα των αγαπημένων τους προσώπων. Στην επιτυχία του περίπτερου της «ΕΛΠΙΔΑΣ» συνεισέφεραν οι εταιρείες DIAMOND CLUB, MARVA, CH. KOULIS και MANOLO, ενώ τις εντυπώσεις έκλεψαν οι όμορφες ζωγραφιές παιδιών σε καδράκια της οικογένειας ELPIDA junior.

Η «ΕΛΠΙΔΑ» ακόμα, εγκαινίασε για πρώτη χρόνια την κατηγορία GREEK BRANDS FOR ELPIDA, μέσω της οποίας πέντε ελληνικές εταιρείες: «BLEECKER & LOVE», EMILY VAFIAS, KOKU CONCEPT, LIPSHOP και SISSY FEIDA INTERIORS σχεδίασαν αντικείμενα με μοναδικά σχέδια αποκλειστικά για τους σκοπούς του Συλλόγου.

Το τραπέζι του «ΟΡΑΜΑΤΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ» προσέφερε καθ΄ όλη τη διάρκεια του Bazaar ενημέρωση για την εθελοντική δωρεά μυελού των οστών, δίνοντας παράλληλα την ευκαιρία στους επισκέπτες να συμβάλουν στην τυποποίηση ενός δείγματος εθελοντή δότη μέσω του Προγράμματος «Υιοθέτησε ένα δείγμα».

O Σύλλογος ΕΛΠΙΔΑ εκφράζει ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς στο ξενοδοχείο SEMIRAMIS της οικογένειας Δάκη Ιωάννου και σε όλους τους εργαζομένους του ξενοδοχείου για τη ζεστή και ευγενική φιλοξενία για ακόμα μια χρονιά.

Επίσης, ο Σύλλογος ΕΛΠΙΔΑ ευχαριστεί τις 33 μεγάλες εταιρείες οι οποίες διέθεσαν στο Σύλλογο μέρος των εσόδων τους από την πώληση των ξεχωριστών δημιουργιών τους. Αναλυτικά συμμετείχαν οι εταιρείες:

ANATOL, APERITTA IS CLASSIC, BOULE DE VERRE, COTTON PRINCE, DESIGN THE DAY, DOTS. ART FOR ALL, ELENA MAKRI BOUTIQUE, FIRST ΗΟΜΕ DESIGN, HANDMADE WITH LOVE, ILEANA MAKRI, INTERSILVER GALLERY- LA FENETRE, KESSARIS, LALAOUNIS, LIANA VOURAKIS, MAKE ROOM, MARIANNA LEMOS, MELISWAY, NAKAS CONCEPT, PAPASPIROU, PHIL’S GRANOLA, PIETRA DI ORO, RAM PERSONALIZATION PROJECT, SCAPERDAS, SERKOS, STUDIO ΚOSTA BODA ILLUM, SUPER CAKES, TREASURE BOX BY ANNIΤA, VENETIA VILDIRIDIS, VOURAKIS ANTONIS, VST, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΛΙΣΣΑ, ΟΛΓΑ ΚΑΝΔΑΡΑΚΗ, 5 SENSES EXPERIENCES.

Στην οργανωτική επιτροπή συμμετείχαν οι κυρίες: Μαριάννα Λαιμού, Νάσια Θανοπούλου, Έλλη Ιωάννου και Μάνια Ντέλου, με συντονίστρια την Γενική Γραμματέα του Σωματείου κυρία Τζωρτζίνα Έλληνα. Σημαντική ήταν η συμβολή των μελών του Συλλόγου «ΕΛΠΙΔΑ» που εθελοντικά συμμετείχαν έτσι ώστε το Βazaar να πραγματοποιηθεί με απόλυτη επιτυχία: Αλεξία Βαρδινογιάννη, Χρυσή Βαρδινογιάννη, Ειρήνη Βασιλοπούλου, Τόνια Βασιλοπούλου, Έμιλυ Βαφειά, Κατερίνα Τσάγκα Κεφαλογιάννη, Σία Κολλάκη, Λάουρα Λαλαούνη, Νάνα Μετζελοπούλου, Χριστίνα Μουνδρέα, Βάκη Πάκα, Μαρία Παπαθανασίου, Ελίνα Σμπώκου, Αλεξάνδρα Τσαβλίρη, Κλαίρη Τσαβλίρη, Αναστασία Τριανταφυλλοπούλου, Χριστίνα Φιλιαγκουρίδου.

Ευχαριστούμε τις εταιρείες TARGET SECURITY, Menoο by Platis και Parties 2 be remembered.