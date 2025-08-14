Ελπίδα μέσα από τις στάχτες – Συγκίνηση για πρόβατο που σώθηκε από τις φλόγες – ΒΙΝΤΕΟ

Τα πύρινα μέτωπα που έπληξαν κυρίως την Δυτική Ελλάδα έχουν αφήσει πίσω τους μεγάλες καταστροφές και ζημιές. Σπίτια και επιχειρήσεις παραδόθηκαν στις φλόγες, ενώ και πολλά παραγωγικά ζώα βρέθηκαν στο στόχαστρο της πυρκαγιάς.

Κάποια τα κατάφεραν κάποια άλλα όχι.

Ένα βίντεο που ανήρτησε το Meteo Hellas πραγματικά αποτελεί την επιτομή της γέννησης ελπίδας μέσα από τις στάχτες.

Ένα πρόβατο καψαλισμένο κυριολεκτικά από τη φωτιά έχει επιβιώσει και αναζητά λίγη τροφή.

«Απίστευτο το πως κατάφερε να επιζήσει με τα πάντα γύρω του καμένα και με εμφανή τα σημάδια φωτιάς και πάνω του… Δύναμη ζωής», γράφει η ανάρτηση.

Δείτε το βίντεο