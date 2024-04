Αντισεισμικοί έλεγχοι: Σήμα κινδύνου για 7.000 κτίρια του Δημοσίου – Σήμερα η μεγαλύτερη αντισεισμική άσκηση που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα

Ξεκινά άμεσα ο μεγαλύτερος αντισεισμικός έλεγχος που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα, από τους μηχανικούς του ΤΕΕ και τον ΟΑΣΠ. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες της Realnews, οι φορείς του Δημοσίου απέστειλαν στοιχεία για πάνω από 35.000 δημόσια κτίρια, όπως σχολεία, νοσοκομεία και δικαστήρια, τα οποία έχουν ήδη αποκτήσει «ταυτότητα κτιρίου» στην ειδική πλατφόρμα που έχει δημιουργήσει ο ΟΑΣΠ. Παράλληλα, το ΤΕΕ έχει ολοκληρώσει την εκπαίδευση 1.250 μηχανικών, οι οποίοι αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα τις επιθεωρήσεις των δημόσιων κτιρίων.

Του ΑΡΗ ΣΚΑΛΑΙΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Οι έλεγχοι επιδοτούνται με 32,5 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και αναμένεται να διαρκέσουν έως το τέλος του 2024. Ωστόσο, οι αρμόδιοι έχουν εξαγάγει ήδη τα πρώτα σημαντικά συμπεράσματα. Στελέχη του ΟΑΣΠ και του ΤΕΕ θεωρούν ότι έως και 7.000 κτίρια του Δημοσίου βρίσκονται στο «κόκκινο» εξαιτίας βλαβών που έχουν υποστεί από προηγούμενους σεισμούς και κατασκευαστικών παρανομιών, κυρίως όμως εξαιτίας παλαιότητας, καθώς η κατασκευή τους προηγήθηκε των σύγχρονων αντισεισμικών κανονισμών. Πολιτικοί μηχανικοί, μάλιστα, κάνουν λόγο για κτίρια της δεκαετίας του 1950 ή και παλαιότερα, τα οποία παρουσιάζουν μεγάλη επικινδυνότητα σε περίπτωση ισχυρού σεισμού.

«Είναι πολύ πιθανό το ενδεχόμενο ένα ποσοστό 15%-20% των δημόσιων κτιρίων που θα ελεγχθούν από τους μηχανικούς του ΤΕΕ να χαρακτηρισθούν επικίνδυνα, με σοβαρές βλάβες, και να κλείσουν άμεσα. Αυτή είναι η πρώτη εκτίμηση, καθώς τα περισσότερα από αυτά τα κτίρια έχουν κτιστεί πριν από τους σύγχρονους αντισεισμικούς κανονισμούς και ήδη αντιμετωπίζουν σοβαρά δομικά προβλήματα», τονίζει στην «R» ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής του ΕΚΠΑ, Ευθύμιος Λέκκας.

Η διενέργεια των αντισεισμικών ελέγχων στα δημόσια κτίρια αποφασίστηκε σε συσκέψεις στο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό μετά τους καταστρεπτικούς σεισμούς της Τουρκίας τον Φεβρουάριο του 2023. Ακολούθησε ψήφιση νόμου που επέβαλε τον υποχρεωτικό έλεγχο των δημόσιων κτιρίων, ενώ δημιουργήθηκε και ειδική πλατφόρμα απογραφής στον ΟΑΣΠ.

«Η αποτίμηση των ελέγχων θα περιλαμβάνει τρεις κατηγορίες. Στην πρώτη ανήκουν τα κτίρια που και ο δευτεροβάθμιος έλεγχος θα μας δείξει ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Τότε το κτίριο θα κλείνει. Στη δεύτερη κατηγορία προσδιορίζονται τα κτίρια με μικρότερη βλάβη, αλλά και εκεί ο αναλυτικός έλεγχος θα καταδείξει το μέγεθος της βλάβης, των επισκευών και εάν αυτές μπορούν να πραγματοποιηθούν ή το κτίριο καταστεί ανενεργό. Στην τρίτη κατηγορία θα περιληφθούν τα κρίρια χωρίς προβλημα. Θα χρειαστούν οκτώ με 10 μήνες για να ολοκληρωθεί ο έλεγχος» , τονίζει ο Ευθ. Λέκκας.

Στον κατάλογο αυτών των 35.000 κτιρίων περιλαμβάνονται σχολεία, πανεπιστήμια, νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, εκκλησίες, λιμεναρχεία, κτίρια Δήμων, αθλητικοί χώροι, πυροσβεστικοί σταθμοί, εφορίες, αστυνομικά τμήματα κ.ά. Να σημειωθεί πως ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός είχε αποκαλύψει στην «R» πως «υπάρχουν κτίρια προ του 1955 που δεν έχουν καμία αντισεισμική θωράκιση, λόγω έλλειψης σοβαρού αντισεισμικού κανονισμού».

Η διαδικασία της θωράκισης της χώρας από έναν μεγάλο σεισμό, όμως, περιλαμβάνει και τη μεγαλύτερη άσκηση που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα. Από τη Δευτέρα 22 Απριλίου μέχρι και την Τετάρτη 24 Απριλίου, θα διεξαχθεί στην Κρήτη η άσκηση σεισμού ευρείας κλίμακας με την επωνυμία «Μίνωας». Σύμφωνα με το σενάριο της άσκησης, 7,2 και 6,4 Ρίχτερ θα χτυπήσουν εικονικά το νησί, με δυνάμεις να μεταφέρονται ακόμη και από την Αθήνα.

«Το σενάριο περιλαμβάνει 75 επεισόδια, όπου θα δοκιμαστούν όλες οι δημόσιες υπηρεσίες. Θα υπάρξει εκκένωση 1.000 σχολείων και παρεμβάσεις σε αεροδρόμια, λιμάνια, νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας. Θα σταλούν μηνύματα μέσω του 112 στα κινητά όλων των κατοίκων και των τουριστών. Διοργανώνεται από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας και την Περιφέρεια Κρήτης», αναφέρει στην «R» ο Ευθ. Λέκκας.

Ο πρώτος υποτιθέμενος σεισμός θα γίνει τη Δευτέρα, επηρεάζοντας τα Χανιά και το Ρέθυμνο. Την Τρίτη, ένας δεύτερος σεισμός 7,2 Ρίχτερ θα εκδηλωθεί κοντά στο Ηράκλειο, οπότε ουσιαστικά θα μπουν στην άσκηση οι Περιφερειακές Ενότητες του Ηρακλείου και του Λασιθίου. Θα υπάρχουν επίσης οδηγίες για τους χώρους καταφυγής του πληθυσμού (πάρκα, προαύλια σχολείων, γήπεδα κ.ά.) μετά τον σεισμό στους αντίστοιχους δήμους όλης της Κρήτης.

Ενδεικτικά, στις 22 Απριλίου το μήνυμα 112 θα έχει το ακόλουθο περιεχόμενο:

«ΑΣΚΗΣΗ – ΑΣΚΗΣΗ – ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ -22/4/2024 – ΩΡΑ 10:30 – Ισχυρή σεισμική δόνηση αισθητή στις Περιφερειακές Ενότητες Χανίων και Ρεθύμνου – Εναρξη διεξαγωγής άσκησης σεισμού ΜΙΝΩΑΣ 2024. ΑΣΚΗΣΗ – ΑΣΚΗΣΗ – ΑΣΚΗΣΗ» – «EXERCISE – EXERCISE – EXERCISE – MINISTRY OF CLIMATE CRISIS AND CIVIL PROTECTION – 22/4/2024 – TIME 10:30 – A strong earthquake in the Regional Units of Chania and Rethymno – Start of earthquake exercise MINOAS 2024. EXERCISE – EXERCISE – EXERCISE».

