Ο Quincy Jones έχει ανακηρυχθεί από το περιοδικό Time σαν ένας από τους πλέον influential jazz μουσικούς του 20ου αιώνα! Η καριέρα του ξεπερνά τα 70 χρόνια. Έχει λάβει 80 υποψηφιότητες για βραβεία Grammy και δύο υποψηφιότητες για βραβείο Oscar. Έχει κερδίσει 8 Grammys και ένα Grammy Legend Award το 1992.

Έκανε την παραγωγή σε τρία πάρα πολύ πετυχημένα άλμπουμ του Michael Jackson, τα "Off the Wall" (1979), "Thriller" (1982) και "Bad" (1987). Επίσης ήταν παραγωγός και διευθυντής χορωδίας στο "We Are the World" το 1985. Και βέβαια έχει τη θέση του στο Rock and Roll Hall of Fame καθώς και το αστέρι του στο Walk Of Fame στο Hollywood.