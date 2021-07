Σαρηγιάννης: "Συναγερμός" για τις μεταλλάξεις και τα φαινόμενα συρροής - Σε επιφυλακή για τις εκδηλώσεις

Το enikos.gr καθημερινά, μετά τις ανακοινώσεις του ΕΟΔΥ για τον κορονοϊό παρουσιάζει την ποσοτική ανάλυση των επιδημιολογικών δεδομένων, σε συνεργασία με την ομάδα του Δημοσθένη Σαρηγιάννη, διευθυντή του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Μηχανικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και διευθυντή της Ερευνητικής Ομάδας HERACLES για το Εκθεσίωμα και την Ανθρώπινη Υγεία του Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας του ΑΠΘ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ, ο αριθμός κρουσμάτων της Τρίτης ανέρχεται στα 3.109 νέα κρούσματα, με τα αποτελέσματα να συνάδουν με τις αναθεωρημένες προβλέψεις της υπολογιστικής πλατφόρμας CORE (n=2154) που λαμβάνουν υπόψη την διασπορά όλων των μεταλλαγμένων στελεχών του SARS-CoV-2. Ο αριθμός των τεστ που πραγματοποιήθηκαν ήταν 85.296 και σε συνδυασμό με τον αριθμό των κρουσμάτων, ο δείκτης θετικότητας διαμορφώθηκε στο 3,6%. Η πραγματοποίηση αριθμού τεστ σε επίπεδα άνω των 50.000 την ημέρα, συντελεί στο να εξάγουμε πιο ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με την πορεία της πανδημίας, αλλά και να εντοπίζονται περισσότεροι ασυμπτωματικοί και προσυμπτωματικοί, συντελώντας στην ανάσχεση πιθανής έξαρσης που θα μπορούσε να συμβεί λόγω της εμφάνισης ολοένα και ταχύτερα μεταδιδόμενων στελεχών, σε συνδυασμό με τα υπάρχοντα ανοίγματα και τις τουριστικές ροές. Σημαντικοί σύμμαχοι σε αυτή την προσπάθεια αύξησης του αριθμού των τεστ ανίχνευσης του SARS-CoV-2 αποτελούν εκτός από τα rapid test και τα self test, για να καταπολεμηθεί η δυναμική αύξησης της διασποράς στις περιοχές όπου μια τέτοια αύξηση διαφαίνεται από τα μέχρι τώρα δεδομένα και την υπολογιστική πλατφόρμα CORE, αλλά και για να συνεχιστεί η πολύ καλή πορεία στο σύνολο της χώρας.

Όσον αφορά επιμέρους περιοχές, αρκετές περιοχές πλέον βρίσκονται πάνω από το όριο χαρακτηρισμού ως κόκκινες, όπως η Αθήνα, η Λάρισα, η Μαγνησία, η Καρδίτσα, η Ηλεία, η Κορινθία, η Μεσσηνία, τα Ιωάννινα, τα Γρεβενά, η Κοζάνη, το Ηράκλειο, τα Χανιά, το Ρέθυμνο, το Λασίθι, η Κέρκυρα, ενώ παρατηρούνται έντονα ανοδικές τάσεις στη Θεσσαλονίκη, την Αχαΐα, την Αρκαδία, την Εύβοια, τη Βοιωτία, τη Φθιώτιδα, την Αργολίδα, τη Θεσπρωτία, την Πρέβεζα, την Άρτα, τη Φλώρινα, τη Χαλκιδική, τον Έβρο, τη Λέσβο και τη Χίο.

Ιδιαίτερα στην Αθήνα, προβληματίζει ο βαθμός που αυτή σχετίζεται με την εξάπλωση μεταλλαγμένων και ταχύτερα μεταδιδόμενων στελεχών (κυρίως το Β.1.1.318 και το Β.1.167). Χαρακτηριστικό παράδειγμα της αυξημένης μεταδοτικότητας του στελέχους Δ (Β.1.167) αποτελεί η Κρήτη. Συνολικά η Κρήτη είναι η περιοχή με τη χειρότερη επιδημιολογική εικόνα και η ταχύτητα μετάδοσης (και το αντίστοιχο ύψος του 4ου κύματος που έχει διαμορφωθεί) είναι ενδεικτική της αυξημένης μεταδοτικότητας του στελέχους Δ. Επίσης, καταδεικνύει τον αρνητικό ρόλο που παίζουν οι διαπεριφερειακές μετακινήσεις στη φάση ανάπτυξης της πανδημίας, καθώς η αρχική αύξηση κρουσμάτων στο Ρέθυμνο πρώτα και στο Ηράκλειο έπειτα, ακολουθήθηκε από αυξητική πορεία της διασποράς στα Χανιά και στο Λασίθι. Στην πράξη, η Κρήτη είναι μια περιοχή οδικά απομονωμένη από την υπόλοιπη Ελλάδα, στην οποία, οι διαπεριφερειακές μετακινήσεις επέτρεψαν τη γρήγορη διασπορά του στελέχους Δ.

Παρόμοια φαινόμενα διαπεριφερειακής μετάδοσης παρατηρούνται στη Θεσσαλία, αλλά σε πιο ήπια έκταση, όπου η έντονα αυξητική τάση στη Μαγνησία, μεταφέρθηκε σε κάποιο βαθμό και στη Λάρισα, ενώ ακολουθεί και η Καρδίτσα. Αντίστοιχη είναι η διάχυση της διασποράς στην Ήπειρο και πιο συγκεκριμένα από τα Ιωάννινα προς τα εγγύς τουριστικά θέρετρα (Πρέβεζα και Θεσπρωτία). Συνεπώς, ακόμα και για περιοχές που για την ώρα είναι κάτω από το όριο (ή πολύ κοντά στο όριο), οι ανοδικές τάσεις που παρατηρούνται χρήζουν αυξημένης επιδημιολογικής επιτήρησης με εντατικοποίηση του γονιδιωματικού ελέγχου ώστε να ληφθούν εγκαίρως μέτρα περιορισμού της διασποράς του ιού.

Επίσης, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία που έγιναν διαθέσιμα, ανησυχία πλέον δημιουργεί η αύξηση του ποσοστού διασποράς του μεταλλαγμένου στελέχους Β.1.1.318 σε συγκεκριμένες περιοχές για το 15νθήμερο από 7/06/2021 έως 20/06/2021, όπου οι αντίστοιχες ποσοστώσεις είναι 33.9% για την Αττική, 12.5% για τη Δυτική Ελλάδα, 16.7% για τις Ιόνιες Νήσους και 11.11% για την Πελοπόννησο, αλλά και η εμφάνιση πλέον στη χώρα της μετάλλαξης Β.1.617 (μετάλλαξη Δέλτα).

Με δεδομένα τα υπάρχοντα ανοίγματα, την παρουσία των μεταλλάξεων και την έλευση των τουριστικών ροών είναι ακόμα πιο σημαντική η τήρηση των μέτρων, με κυριότερη την ορθή και μαζική εφαρμογή των self-test, με ταυτόχρονη αύξηση της ιχνηλασίας των επαφών των ανιχνευθέντων ως θετικοί και καραντίνα 14 ημερών για τους συμπολίτες μας που θα επιβεβαιωθεί ότι είναι θετικοί στην μόλυνση με SARS-CoV-2 ακόμη και αν είναι ασυμπτωματικοί. Η σημασία και η αποτελεσματικότητα των self-test και του εμβολιασμού έχει ήδη φανεί τις προηγούμενες 8 εβδομάδες. Με δεδομένη την εμφάνιση της μετάλλαξης Β.1.617 ο πλήρης εμβολιασμός (με δύο δόσεις) του συνολικού πληθυσμού είναι σε συνδυασμό με τη μαζική και συχνή χρήση self-test οι δύο πιο αποτελεσματικές γραμμές άμυνας που έχουμε για να αντιμετωπίσουμε ΑΜΕΣΑ αυτό το πολύ πιο μεταδοτικό στέλεχος του SARS-CoV-2. Με δεδομένη την έντονη αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων (η οποία είναι ταχύτερη του αναμενόμενου) και το γεγονός ότι είμαστε στην αρχή της τουριστικής περιόδου ακόμα, πρέπει ΑΜΕΣΑ να αυξηθεί ο αριθμός των self-test και να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες που θα εξασφαλίσουν υψηλό αριθμό εμβολιασμένων.

Σχετικά με το άνοιγμα των συνόρων σε τουριστικές ροές, αυτό θα πρέπει να συνοδευτεί με τα παρακάτω μέτρα:

α) εργαστηριακός έλεγχος των ταξιδιωτών τουλάχιστον 48 ώρες πριν την αναχώρηση με δυνατότητα επανάληψης του ελέγχου 7 ημέρες από την άφιξή τους στη χώρα

β) πιστοποιητικό ανάρρωσης από την Covid-19 με ημερομηνία μέχρι 6 μήνες πριν την άφιξή τους στη χώρα.

γ) δυνατότητα αυξημένου αριθμού rapid test στα τουριστικά θέρετρα της χώρας και όχι μόνο στις πύλες εισόδου.

Επίσης εισηγούμαστε την θεσμοθέτηση ενός επαναληπτικού rapid test ή δύο self test κατά την πρώτη εβδομάδα από την αρχή παραθερισμού παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις επιπρόσθετα από τα μέχρι τώρα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Αν θέλουμε να συνδυάσουμε τη χρηστή διαχείριση του υγειονομικού κινδύνου από την COVID-19 με την εύρυθμη λειτουργία της οικονομίας και της κοινωνίας, είναι κρίσιμο να προετοιμάζουμε κατάλληλα τους χώρους εργασίας, εκπαίδευσης, τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε επίπεδα υποδομής ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν με αυξημένη ασφάλεια και να μην στηριζόμαστε μόνο στα μέτρα περιορισμού δραστηριοτήτων. Ο περιορισμός δραστηριοτήτων και το lockdown είναι τα τελικά μέτρα που παίρνουμε όταν πρέπει να περιορίσουμε την επέκταση της διασποράς του SARS-CoV-2 δραστικά, δεν μπορεί να είναι τα πρώτα μέτρα που παίρνουμε.