O "πόλεμος" των self test - Οι αντιδράσεις των φαρμακοποιών και τα σενάρια για τη διανομή τους

"Πόλεμος έχει ξεσπάσει για τα self test, για τη διανομή των οποίων αναμένεται να πάρουν τη σκυτάλη τα σούπερ μάρκετ από τον Ιούλιο. Οι φαρμακοποιοί διεμήνυσαν ότι σταματούν τη διάθεσή τους στις 19 Ιουνίου, με την κυβέρνηση να ανακοινώνει ότι θα βρεθούν άλλα κανάλια διανομής, όπως τα σούπερ μάρκετ. Η κίνηση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση των φαρμακοποιών της Θεσσαλονίκης που ξεκίνησαν "αντάρτικο" και αποφάσισαν να απέχουν από τη διαδικασία από την Τετάρτη, σταματώντας να δίνουν τα δωρεάν τεστ αυτοδιάγνωσης. Πάντως, το ενδεχόμενο διανομής των self test τον ερχόμενο μήνα από τα σούπερ μάρκετ είναι ένα σενάριο με το οποίο συμφωνεί ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης.

Συγκεκριμένα όταν ρωτήθηκε σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ, εάν υπάρχει στο τραπέζι η λύση των σούπερ μάρκετ είπε "Εάν ρωτάτε τη γνώμη του υπουργείου Ανάπτυξης 100% τις 100%". "Είναι απολύτως βέβαιο ότι από τη στιγμή που τα φαρμακεία θα σταματήσουν τη δωρεάν διανομή self test όπως είχε ανακοινωθεί εάν θυμάμαι καλά 19 Ιουνίου, να υπάρξουν άλλα κανάλια διανομής ".

"Δεν είμαστε εμείς αυτοί που θα περιμένουμε να μας ξεζουμίσει οριστικά μέχρι το τέλος Ιουνίου, και αφού μας ξεζουμίσει να τα δώσει κάπου αλλού", απαντά ο Διονύσης Ευγενίδης, πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης κάλεσε την κυβέρνηση να σταματήσει του “εκβιασμούς” για τη διάθεση των self tests από άλλα κανάλια διανομής, όπως τα σούπερ μάρκετ, μετά τις 19 Ιουνίου. Σε έκτακτη γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 12 Ιουνίου θα εξεταστεί το ενδεχόμενο οριστικής διακοπής της δωρεάν διάθεσης των self test, όπως τονίστηκε σε συνέντευξη Τύπου. Όπως επισημαίνει ο ΦΣΘ “εάν υπάρχει τέτοιος σχεδιασμός, (για διανομή των self test από αλλού πλην των φαρμακείων) αισθανόμαστε ότι για ακόμη μίαν φορά η πολιτεία εξαπατά με αιφνιδιαστικές αποφάσεις τους φαρμακοποιούς, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή στήριξαν την εθνική προσπάθεια για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Μέσω των συνεταιριστικών φαρμακαποθηκών μας έγινε εφικτή η διανομή των εμβολίων στα εμβολιαστικά κέντρα με ταχύτητα και ακρίβεια και στα φαρμακεία μας επωμιστήκαμε το κλείσιμο των ραντεβού για τον εμβολιασμό των πολιτών, δίνοντας σημαντική ώθηση στην εξέλιξη της εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού. Στη συνέχεια επωμιστήκαμε και την διάθεση εκατομμυρίων self test, συμβάλλοντας στην ταχύτατη διανομή τους και πετυχαίνοντας διαμέσου των φαρμακείων μας το άνοιγμα του λιανεμπορίου, των σχολείων και της εστίασης“.

Προειδοποιούν με αποχώρηση από την πλατφόρμα εμβολιασμών Και τα φαρμακεία της Πάτρας , στην συντριπτική πλειοψηφία τους δεν χορηγούν self test μετά την απόφαση της γενικής συνέλευσης του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αχαΐας, για μη χορήγηση δωρεάν τεστ. Μάλιστα ο πρόεδρος του Συλλόγου αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο οι φαρμακοποιοί να αποχωρήσουν και από την πλατφόρμα εμβολιασμών. "Η κυβέρνηση αντί να ευγνωμονεί τα φαρμακεία που έχουν συμβάλλει στην πρώτη γραμμή , το μόνο που κάνει είναι να απειλεί" λέει ο πρόεδρος του Συλλόγου, Ανδρέας Σοφιανόπουλος στο OPEN. "Εφόσον ο Σκέρτσος και η κυβέρνηση βρήκαν άλλα κανάλια διανομής, καλό ταξίδι. Ας βρουν και για την πλατφόρμα εμβολιασμού. Φεύγουμε την άλλη μέρα. Σε εκβιασμούς τέτοιου τύπου από τον μη εκλεγμένο πρώην γραμματέα του ΣΕΒ απαντάμε ελληνοπρεπώς, δηλαδή όχι" έγραψε σε ανάρτησή του στο Facebook ο κ. Σοφιανόπουλος.

Την Παρασκευή θα συνεδριάσει και ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αθήνας για να συζητήσει την πρόωρη απόσυρση των δωρεάν τεστ και για το Λεκανοπέδιο.

Κυβέρνηση και φαρμακοποιοί είχαν συμφωνήσει να διατίθενται τα τεστ δωρεάν στους πολίτες έως τις 19 Ιουνίου ωστόσο η απόφαση του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης δημιουργεί πρόβλημα σε εργαζόμενους και την εκπαιδευτική κοινότητα που πρέπει να τα προμηθευτούν για τις επόμενες τρεις εβδομάδες. Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος πάντως ζητεί από τα μέλη του να τηρήσουν τη συμφωνία.

"Όλοι γνωρίζουμε ότι ο κλάδος μας ανέλαβε τη δωρεάν διάθεση των Self tests από τα φαρμακεία με υψηλό κόστος χρόνου και εξαντλητικής προσωπικής εργασίας για να στηρίξει την προσπάθεια ελέγχου της πανδημίας. Η συμφωνία που υπογράψαμε με τους αρμόδιους υπουργούς της Κυβέρνησης προέβλεπε την υλοποίηση του έργου αυτού μέχρι τις αρχές Ιουνίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΦΣ με αίσθημα ευθύνης και κοινωνικής ευαισθησίας και βάζοντας σε πρώτη προτεραιότητα την προστασία των πολιτών και ιδιαίτερα των μαθητών, με ισχυρή πλειοψηφία αποφάσισε την ολιγοήμερη συνέχιση της διάθεση των δωρεάν Self test μέχρι τις 19 Ιουνίου 2021. Την απόφαση αυτή του ΔΣ του ΠΦΣ οφείλουμε όλοι να την τηρήσουμε. Με τον τρόπο αυτό καλύπτουμε τις ανάγκες για την διάθεση των δωρεάν self tests μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021, ημερομηνία που είχε ορίσει νομοθετικά η Κυβέρνηση για την διάθεση τους . Σε σχέση με την Κυβέρνηση θα πρέπει να τονίσουμε ότι εμείς από την πλευρά μας τηρήσαμε στο ακέραιο την μεταξύ μας συμφωνία. Έτσι και η Κυβέρνηση έχει την υποχρέωση από την πλευρά της να τηρήσει τις δεσμεύσεις της επίσης στο ακέραιο" αναφέρει σε ανακοίνωσή του.

Πελώνη: Αν στη Θεσσαλονίκη γίνεται κάτι άλλο θα εκληφθεί ως εκβιασμός

"Υπάρχει συμφωνία του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου με την κυβέρνηση μέχρι τις 19 Ιουνίου για δωρεάν διάθεση των self test από τα φαρμακεία και η συμφωνία αυτή πρέπει να τηρηθεί στο ακέραιο" δήλωσε η Κυβερνητική Εκπρόσωπος, Αριστοτελία Πελώνη, μιλώντας στον ΣΚΑΪ. "Δεν ξέρω τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει συμφωνία μέχρι τις 19 του μηνός και προφανώς πρέπει να τηρηθεί. Αν στη Θεσσαλονίκη γίνεται κάτι άλλο, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι δεν υπάρχει θέμα στις φαρμακαποθήκες και τη ροή των self test. Αν γίνει κάτι διαφορετικό θα εκληφθεί ως εκβιασμός. Αναφέρομαι στη Θεσσαλονίκη και επαναλαμβάνω ότι υπάρχει συμφωνία με τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο" πρόσθεσε. Τι εξετάζεται Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1 εξετάζονται να δίνονται με τον ίδιο τρόπο σε ένα συγκεκριμένο σημείο από τον Ιούλιο στα σούπερ μάρκετ. Δικαιούχοι θα είναι πιθανότατα οι εργαζόμενοι στον τουρισμό, την εστίαση και τα μέσα μεταφοράς, τα στελέχη των σωμάτων ασφαλείας, αλλά και οι νέοι ηλικίας από 18 έως 30 ετών. Προμήθεια self test από τα σούπερ μάρκετ "έδειξε" ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης. "Θα πάμε κατά πάσα βεβαιότητα μέσω των σούπερ μάρκετ, που έχουν την υποδομή (...) θα παραλαμβάνονται από τα σούπερ μάρκετ με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και σε ένα stand το οποίο θα δημιουργηθεί σε αυτά", δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό Max FM της Πάτρας. Ουσιαστικά δηλαδή θα δημιουργηθούν ξεχωριστά, ειδικά, "περίπτερα" μέσα στα σούπερ μάρκετ τα οποία θα διανέμουν τα self test.

Τι είπαν Κικίλιας-Χαρδαλιάς Για το θέμα ρωτήθηκαν στην ενημέρωση της Τετάρτης ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας και ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς. "Θα μου επιτρέψετε να κρατήσω αυτή τη συζήτηση και τις ερωτήσεις αυτές να απαντηθούν από τους ίδιους τους υγειονομικούς. Παρά ταύτα, προφανώς και επιβεβαιώνουμε ότι υπάρχει μια γενικότερη διαβούλευση σε σχέση με τον τρόπο που θα διατεθούν τα συγκεκριμένα self-test. Ό,τι και να γίνει, όπως και να γίνει, θα γίνει με πλήρη σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα όλων των εμπλεκομένων και πάντα με μόνο γνώμονα το πώς αυτό το πολύ σημαντικό μέτρο, το επικουρικό μέτρο στην προσπάθεια που ούτως ή άλλως γίνεται, να συνεχίσει να υπηρετεί τη Δημόσια Υγεία" τόνισε ο κ. Χαρδαλιάς. Από την πλευρά του ο κ. Κικίλιας αρκέστηκε να πει ότι "πάντα το κύριο μέλημα της Κυβέρνησης είναι πώς θα υπηρετήσει τους πολίτες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο"

Κόντρα κυβέρνησης-ΣΥΡΙΖΑ «Το «κλειδί» για το άνοιγμα της οικονομίας και της κοινωνίας, η «μεγάλη καινοτομία» της κυβέρνησης Μητσοτάκη, φαίνεται ότι είχε σύντομη «ημερομηνία λήξης», σχολιάζει ο πρώην υπουργός Υγείας, Ανδρέας Ξανθός. «Μια μη δοκιμασμένη και μη επιστημονικά αξιολογημένη μεθοδολογία αυτοεξέτασης, αποσύρεται από τα φαρμακεία, θα διατίθεται πλέον από «εναλλακτικά κανάλια διανομής» (βλ. supermarket) και φυσικά θα είναι δωρεάν μόνο για ειδικές ομάδες του πληθυσμού. Και επειδή αρχίζει και συνειδητοποιείται ότι η αξιοπιστία των self tests είναι πολύ χαμηλή (ο δείκτης θετικότητας είναι 0,2%, υποδεκαπλάσιος τουλάχιστον των rapid tests) και ότι υπάρχει υποδήλωση των θετικών αποτελεσμάτων, ανέλαβε ο «επιδημιολόγος κ. Σκέρτσος» να μας τεκμηριώσει τη συμβολή τους στην υποχώρηση των επιδημιολογικών δεικτών της πανδημίας! (βλ. χθεσινές δηλώσεις)», συμπληρώνει στη δήλωσή του ο τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ. «Επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά ότι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ και πολλών επιστημόνων Δημόσιας Υγείας για συνταγογράφηση των μοριακών και rapid test με κλινικά και επιδημιολογικά κριτήρια, για διενέργεια τους από πιστοποιημένα εργαστήρια του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και πλήρη αποζημίωση τους από τον ΕΟΠΥΥ, είναι η μόνη ασφαλής και αξιόπιστη μέθοδος διάγνωσης και καταγραφής κρουσμάτων με SARS-CoV-2 σε αυτή τη φάση. Ειδικά μετά το διαχειριστικό αδιέξοδο στη διάθεση των self-tests είναι η μόνη λύση», υπογράμμισε ο κ. Ξανθός. «Αυτά τα tests μπορούν να παραμείνουν ως συμπληρωματική επιλογή και να διατίθενται αποκλειστικά από τα φαρμακεία ως ιατροτεχνολογικό προϊόν και όχι προφανώς από τα supermarket, στα οποία, όπως πολύ καλά ξέρουν οι φαρμακοποιοί, επιδιώχθηκε από την κυβέρνηση Σαμαρά να μεταφερθούν και τα Μη Συνταγογραφούμενα Φάρμακα (ΜΗΣΥΦΑ). Αποδεικνύεται ότι η λογική της μετάθεσης ευθυνών του Κράτους στον πολίτη για μια διαγνωστική εξέταση που αφορά τη Δημόσια Υγεία, δεν είναι μόνο υγειονομικά επισφαλής, αλλά και αναποτελεσματική. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι εκτεταμένο, αξιόπιστο, επαναλαμβανόμενο και στοχευμένο στους χώρους εργασίας testing, από επαγγελματίες υγείας και χωρίς οικονομική επιβάρυνση των πολιτών. Για να αναβαθμιστεί η επιδημιολογική επιτήρηση της πανδημίας και να «θωρακιστεί» υγειονομικά η οικονομία, ο τουρισμός, η κοινωνία και η χώρα», καταλήγει.