Νίτσα Σαπουντζή: "Eσβησε" η επιχειρηματίας που έντυνε την κοσμική Αθήνα στη θρυλική μπουτίκ

Θλίψη στον χώρο της μόδας, καθώς έφυγε από τη ζωή η Νίτσα Σαπουντζή, ιδιοκτήτρια της θρυλικής μπουτίκ "Renata" στο Κολωνάκι, που "έντυσε" όλη την κοσμική Αθήνα τις δεκαετίες του '80 και '90 με ρούχα ξένων διάσημων οίκων. Δυναμική επιχειρηματίας και συγχρόνως ευαίσθητη γυναίκα "έσβησε" στην έβδομη δεκαετία της ζωής της την Πέμπτη 3 Ιουνίου, στην αγκαλιά της μοναχοκόρης της Ειρήνης Σαπουντζή, που τη φρόντιζε έως το τέλος στη μάχη της με την επάρατο νόσο.

Τη δυσάρεστη είδηση ανακοίνωσε η κόρη της μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο facebook, γράφοντας: «In the end… All we are is dust in the wind».

Η Νίτσα Σαπουντζή είχε αποτραβηχτεί από τον χώρο της μόδας και την κοσμική ζωή, παραδίδοντας τη σκυτάλη στην κόρη της. Οι δεκάδες πιστοί φίλοι και συνεργάτες μίλησαν στην Espresso για ένα μεγάλο παιδί, ένα γλυκό πλάσμα, μια «γαλαντόμα και ανοιχτοχέρα» γυναίκα. Λάτρευε την οικογένειά της, ήταν αφοσιωμένη στους φίλους της -που πάντα συγχωρούσε, ακόμα και αν την είχαν πικράνει-, μισούσε την υστεροβουλία και τις υποχωρήσεις.

Περήφανη για την καταγωγή και την ιστορική γειτονιά της, την Κοκκινιά, άρχισε την καριέρα της στον χώρο της μόδας ως πωλήτρια στην ιστορική μπουτίκ «Bettina» της Πανεπιστημίου, που είχαν στην ιδιοκτησία τoυς μακρινοί της συγγενείς. To ταλέντο στις πωλήσεις και η επιχειρηματική της διαίσθηση ήταν εμφανή από την αρχή. Εχοντας στο πλευρό της τον σύζυγό της Γιώργο Σαπουντζή, δημιούργησε στις αρχές της δεκαετίας του ’90 τη δική της μπουτίκ, τη Renata, στην οδό Αναγνωστοπούλου στο Κολωνάκι, χαρίζοντάς της το όνομα της μοναχοκόρης της Ειρήνης.

Το κατάστημα έγινε σύντομα ο ναός της αθηναϊκής κομψότητας, ταυτίζοντας το όνομα της Νίτσας με την ιστορία των οίκων υψηλής ραπτικής που αντιπροσωπεύει. Εξυπηρετούσε η ίδια τις διάσημες πελάτισσές της, ντύνοντάς τες με τα ωραιότερα μοντέλα των διάσημων οίκων, τα οποία επιλέγει στα ταξίδια της στο εξωτερικό. Μάλιστα, κυκλοφορούσε η φήμη ότι η Νίτσα χάριζε τα πανάκριβα μοντέλα σε όσες φίλες της, αλλά και σε στιλίστες και δημοσιογράφους δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να τα αγοράσουν.

Στη μπουτίκ της, όπου οι βιτρίνες που επιμελούνταν ο Σταύρος Παπαγιάννης, θύμιζαν έργα τέχνης, επικρατούσε επικρατεί το αδιαχώρητο. Πολλές επώνυμες κυρίες έσπευσαν να εξασφαλίσουν πρώτες τα πιο κομψά κομμάτια. Από τη Μελίνα Μερκούρη, την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τη Ζωή Λάσκαρη μέχρι τη Μαριάννα Λάτση, την Ελένη Κόκκαλη και την Εμμανουέλα Βασιλάκη. Όλες, εμπιστεύονταν την Νίτσα Σαπουντζή για τις εμφανίσεις τους.

Τη λάτρευαν όμως γιατί την εμπιστεύονταν για την ακεραιότητα, το φοβερό χιούμορ και τον αυτοσαρκασμό της και παλιές, θρυλικές Αθηναίες, όπως η Μαίρη Πεσκετζή, η Αννα Βέλτσου και η Λίτα Τάμερ, η οποία ήταν πιστή της φίλη ως το τέλος. Τα εγκαίνια της μπουτίκ Helen B., στην Αναγνωστοπούλου, όπου η Νίτσα Σαπουντζή έφερε σε αποκλειστικότητα στην Ελλάδα τα μοντέλα του οίκου Donna Karan, ήταν από τα μεγαλύτερα κοσμικά γεγονότα της δεκαετίας του '90. Την Αμερικανίδα σχεδιάστρια είχε γνωρίσει σε κάποιο από τα ταξίδια της στο εξωτερικό και φαίνεται πως εκείνη την εμπιστεύτηκε για να την "αντιπροσωπεύσει" στην Αθήνα. Η συνεργασία τους επεκτάθηκε στη συνέχεια, καθώς το 2008 άνοιξε το πολυκατάστημα DKNY στην Τσακάλωφ, εγχείρημα που κόστισε πολύ ακριβά στην οικογένεια Σαπουντζή. Δυστυχώς, το τεράστιο επιχειρηματικό της βήμα συνέπεσε με την οικονομική κρίση στην Ελλάδα, την απώλεια του Γιώργου Σαπουντζή και το λουκέτο όλων των καταστημάτων τον βαρύ χειμώνα του 2011…