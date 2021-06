Αυτοεκτίμηση: πρώτη προσέγγιση και ... "πρώτες βοήθειες"

Με βάση τα παραπάνω ίσως είναι πολύ σημαντικό να δούμε τα εξής θέματα: α) η αυτοεκτίμηση είναι κάτι που εγγενώς τοποθετείται υψηλότερα ή χαμηλότερα λόγω γονιδιακών παραγόντων, β) η αυτοεκτίμηση παρουσιάζει γενικά διαφοροποιήσεις ανάλογα με το φύλο και την ηλικία, γ) κοινωνικοί και πολιτισμικοί παράγοντες παρεισφρέουν σαν «μεσολαβητές» που μπορούν να βελτιώνουν ή να δυσκολεύουν περισσότερο τα (α) και (β).

Το θέμα είναι τελικά τι μπορούμε να κάνουμε μπροστά σε ένα ζήτημα που εμφανίζεται να είναι σε ένα βαθμό γενετικά προσδιορισμένο. Το αφήνουμε στην τύχη του; αποδεχόμαστε ελαφρά τη καρδία ότι «αυτός ο άνθρωπος έτσι είναι»; αφήνουμε ένα πρόσωπο να υποφέρει ενίοτε μέσα από τη χαμηλή αυτοεκτίμησή του; κι ακόμα χειρότερα…ως κοινωνία, τι πρότυπα φτιάχνουμε, τι εμφυσούμε ως αξία, αλλά και τι ακριβώς προβάλλουμε και για ποιο λόγο;

Σε πρώτο επίπεδο, σε αυτό το γενικό άρθρο, θα αρκεστώ στο να πω ότι η αυτοεκτίμηση είναι αντικείμενο το οποίο επιδέχεται επεξεργασίας και εξέλιξης.

Αν μιλάμε για τον ίδιο τον εαυτό, υπάρχουν κάποιες «γρήγορες συμβουλές πρώτης ανάγκης (tips)». Δεδομένου ότι με τον όρο αυτοεκτίμηση εννοούμε το «πόσο εκτιμά κανείς τον εαυτό«, αυτομάτως έχουμε μπροστά μας μια εργασία που στοχεύει στην επαύξηση αυτής της ποιότητας, δηλαδή στο «να υπάρχει επαρκής εκτίμηση στον εαυτό». Αν και πολλά μπορούν να συμβούν στο διάβα της ζωής ενός ατόμου από τη στιγμή της γέννησης (κάποιοι ισχυρίζονται ότι υπάρχουν συμβάντα που τοποθετούνται και πριν τη γέννηση, κατά την εμβρυϊκή ανάπτυξη), όπως ακούσματα-συμπεριφορές- διαπαιδαγώγηση μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον είτε κάποια στιγμή αποτυχίας σε ένα εγχείρημα, έχει τεράστια σημασία κάποια στιγμή να παίρνει ένας άνθρωπος τα ηνία της ζωής στα χέρια του / της και να προχωρά μπροστά.

Αυτό σημαίνει ότι, εφόσον ένας άνθρωπος εντοπίζει πως δυσκολεύεται σε σχέση με την αυτοεκτίμησή του:

– προσπαθεί να καταγράψει τα «συμπτώματα», δηλαδή πώς φαίνεται, πώς κατανοεί ο ίδιος / η ίδια ότι έχει θέμα με την αυτοεκτίμηση. Για παράδειγμα, είναι ότι δεν πιστεύει ότι θα τα καταφέρει σε κάτι; ότι πιστεύει ότι είναι κάπου κατώτερος/η; ότι δεν νιώθει αρκετός/ή; διστάζει να ξεκινήσει κάποια δραστηριότητα; διστάζει να προσπαθήσει να αναπτύξει διαπροσωπικές ή συναισθηματικές σχέσεις; επιλέγει για συντρόφους ανθρώπους που κατά βάθος γνωρίζει ότι δεν τον / την προάγουν ως άνθρωπο; αμφιβάλλει αενάως για τον εαυτό / τις γνώσεις του/ της;

– στη συνέχεια, έχει νόημα να αποδεχτεί κανείς την πραγματικότητα που βιώνει με ρεαλισμό, αλλά και με αγάπη, ενσυναίσθηση, κατανόηση. Είναι πιθανό να συμβεί, ναι! πολύς κόσμος κάποια στιγμή στη ζωή βιώνει τα συμπτώματα της χαμηλής αυτοεκτίμησης. Δεν είναι ευχάριστο. Μάλιστα, μπορεί να αποβεί και αντιπαραγωγικό, δυσλειτουργικό, μπορεί να «κοστίσει» σε χρόνο, σε χρήμα, αλλά και σε ψυχικό κάματο. Ωστόσο, α) ο εντοπισμός του ζητήματος και β) η αποδοχή εν ειρήνη είναι τα πρώτα σημαντικά βήματα για την επίλυση του προβλήματος!

– αναλόγως του συμπτώματος που είναι πιο έντονο, μια πρώτη «πυροσβεστική» αντιμετώπιση (λύση πρώτης ανάγκης, πρώτες βοήθειες, θα λέγαμε) μπορεί να είναι το «να προκαλέσει κανείς τον εαυτό του/ της».

Για παράδειγμα, αν κάποιος άνθρωπος έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση η οποία συνδέεται με το ότι αισθάνεται πως δεν μπορεί να πετύχει κάτι ιδιαίτερο στον επαγγελματικό τομέα, τότε αυτός ο άνθρωπος έχει κάθε λόγο:

1) να ξεκινήσει με συλλογισμούς για να εντοπίσει το «τι του / της αρέσει να κάνει», «ποια δραστηριότητα είναι αυτή η οποία θα τον έκανε να νιώθει θετικά και άνετα», «πώς θα ελάμβανε ικανοποίηση»;

2) να θέσει έναν μακροπρόθεσμο στόχο: «ο στόχος μου είναι να ασχοληθώ με τη Χ δραστηριότητα».

3) να καταγράψει το τι χρειάζεται για την επίτευξη του μακροπρόθεσμου στόχου. Χρειάζεται χρόνος; χρήμα; επιμόρφωση; περαιτέρω ανάπτυξη κάποιου ταλέντου / ορισμένων δεξιοτήτων;

4) να καταγράψει τα ενδεχόμενα εμπόδια που θα μπορούσαν να καθυστερήσουν το πλάνο επίτευξης του μακροπρόθεσμου στόχου ως εξωγενείς παράγοντες -καταστάσεις είτε ως συμπεριφορές του ιδίου / της ιδίας

5) να προσδιορίσει τα βήματα που πρέπει να κάνει για να αποκτά / ολοκληρώνει σιγά σιγά οτιδήποτε χρειάζεται σχετικά με το (3). Να διαχωρίσει με αυτόν τον τρόπο το γενικότερο, πλάνο (τον μεγάλο μακροπρόθεσμο στόχο) σε μικρότερα μέρη. Αν ο μακροπρόθεσμος στόχος οριστεί σαν ένα βιβλίο, τότε τα μικρότερα μέρη είναι κεφάλαια της ύλης του βιβλίου, τα οποία πρέπει να ολοκληρώνονται με στόχο να ολοκληρωθεί τελικά το σύνολο της ύλης, άρα να επιτευχθεί ο μεγάλος στόχος

6) να προσδιορίσει ποια εμπόδια από το (4) κρίνονται διαχειρίσιμα από τον ίδιο / την ίδια

7) σε συνέχεια του (6), να καταγράψει τις μεθόδους / τις συνήθειες / τη στάση που αποφασίζει να ακολουθήσει για να μπορέσει να διαχειριστεί τα εμπόδια

8) να θέσει έναν ρεαλιστικό χρονικό ορίζοντα για την ολοκλήρωση του πλάνου με βάση την προηγούμενη συλλογιστική. Εδώ απαντά κανείς, για παράδειγμα, στο ερώτημα: πόσος χρόνος χρειάζεται για να φθάσω να ασχοληθώ επαγγελματικά με τη Χ δραστηριότητα;

9) να αυτοδεσμευτεί. Να ξεκινήσει. Να ακολουθήσει τα βήματα που ο ίδιος/ η ίδια προσδιόρισε στα (5) και (7) με συνέπεια και συνέχεια

Να μην κοιτάξει πίσω, δηλαδή άπαξ και έχει ήδη προβεί σε αναλυτική συλλογιστική διαδικασία, άπαξ κι έχει προσδιορίσει το στόχο (το βιβλίο με την ύλη και τα κεφάλαια προς ολοκλήρωση), εφόσον όρισε και τις μεθόδους δράσης και το αποφάσισε, επειδή η επίτευξη αυτού του στόχου θα φέρει πληρότητα και ικανοποίηση στα επαγγελματικά,

Να μην κοιτάξει πίσω!

Δεν αναλύουμε εκ νέου τη συλλογιστική, δεν θέτουμε σε διαπραγμάτευση το «μπορώ».

Αυτό που έχει νόημα να αξιολογεί κανείς τακτικά είναι η απόδοση με βάση την ποιότητα, την ποσότητα και τους χρόνους που έχει θέσει στο πλάνο.

Η αξιολόγηση έχει αξία γιατί ενδεχομένως να χρειαστούν στην πορεία κάποιες

διορθωτικές παρεμβάσεις ως προς το πλάνο και τα βήματα.

Επ’ ουδενί όμως για να αμφισβητήσει κανείς την αξία του εγχειρήματος ή του ατόμου που επιχειρεί.

Το κόλπο με την παραπάνω πρόταση «πρώτων βοηθειών» όσον αφορά στην αυτοεκτίμηση είναι ότι μέσα από μια πρώτη απόφαση και πρακτική ένας άνθρωπος μπορεί βήμα βήμα, αντικρίζοντας α) την ικανότητα να θέσει στόχους και πλάνα, β) την αποφασιστικότητα και την αυτοδέσμευσή του /της και γ) την «ολοκλήρωση της ύλης, κεφάλαιο προς κεφάλαιο», δηλαδή την επίτευξη του στόχου μέσα από κάθε βήμα της όλης διαδικασίας, μπορεί σταδιακά να αναμετρηθεί με τον ίδιο το φόβο, το δισταγμό, την έλλειψη πίστης στον εαυτό φέρνοντας μικρές, αλλά σημαντικές στιγμές νίκης απέναντι στο «θεριό».

Βεβαίως, η έλλειψη αυτοεκτίμησης αποτελεί θέμα με πολλές παραμέτρους και με διαφορετικές κατά περίπτωση αιτίες / αφορμές. Σε αυτό το άρθρο προσπάθησα ακριβώς να δώσω μια πρώτη γεύση του ζητήματος εννοιολογικά, αλλά και μια ιδέα πρώτης πρακτικής αντιμετώπισης, η οποία σε έναν βαθμό θα μπορούσε να φανεί χρήσιμη σε κάποιους ανθρώπους. Είναι σαφές πως η σχέση με τον εαυτό είναι κάτι πολύ βαθύ που αξίζει να μελετηθεί και να τύχει επεξεργασίας και ανάπτυξης κοντά σε ειδικούς που μπορούν να υποστηρίξουν συναφείς διαδικασίες.

