Κανονικά συνεχίζονται τα γυρίσματα του γερμανικού ριάλιτι "Are you the one" στην Πάρο. Όπως έγινε γνωστό το αρμόδιο δικαστήριο απέρριψε την προσωρινή αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που είχε καταθέσει το δικηγορικό γραφείο του κ. Αγαπηνού για λογαριασμό επιχειρηματία και ζητούσε την άμεση διακοπή των τηλεοπτικών γυρισμάτων.

Σύμφωνα με το parospress.blogspot η αρμόδια δικαστής πραγματοποίησε αυτοψία στη βίλα και στους χώρους των γυρισμάτων και διαπίστωσε ότι δεν συντρέχει λόγος για την διακοπή των γυρισμάτων της παραγωγής η οποία σύμφωνα με τους κατοίκους έχει φέρει χρήματα στο νησί αλλά και το διαφημίζει.

Η υπόθεση θα κριθεί στα τέλη Ιουνίου στην τακτική εκδίκαση της υπόθεσης, αλλά δεν θα έχει ουσιαστικό λόγο εφόσον ούτως η άλλως τα γυρίσματα είναι προγραμματισμένα να έχουν ολοκληρωθεί.