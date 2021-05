Κορονοϊός: Σε ποια σημεία γίνονται σήμερα δωρεάν rapid test

Σήμερα, Δευτέρα 10 Μαΐου, Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) θα βρίσκονται σε 133 κεντρικά σημεία σε ολόκληρη την επικράτεια, όπου θα πραγματοποιούνται δωρεάν rapid testγια όλους τους πολίτες.

Τα σημεία δωρεάν ελέγχου είναι τα ακόλουθα:

1. Σταθμός Μετρό «Σύνταγμα», 09:00 -15:00 2. Δ. Αμαρουσίου, Πλατεία Ευτέρπης (ΗΣΑΠ), 09:30-15:00 3. Δ. Πειραιά, Πλατεία Κανάρη, Πασαλιμάνι, 09:30-15:00 4. Δ. Αλίμου, Καλαμακίου και Ποσειδώνος (δημοτικό parking στο ύψος της πεζογέφυρας) , 09:30-15:00 5. Δ. Διονύσου, Ηρωών Πολυτεχνείου και Κοιμήσεως Θεοτόκου, Άγιος Στέφανος, 09:30-15:00 6. Δ. Βριλησσίων, Πλατεία Αναλήψεως, 09:30-15:00 7. Δ. Βύρωνα, Πλατεία Αγίου Λαζάρου, 09:30-15:00 8. Δ. Ιλίου, Αίαντος και Χρυσηίδος, Ίλιον, 09:00 -15:00 9. Δ. Χαϊδαρίου, Αναγεννήσεως 25 (2ο κλειστό γήπεδο) , 09:00 -15:00 10. Νότια Πύλη ΔΕΘ, 9:00 -19:00 11. Drive through στο δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη, Ελαιόρεμα ,10:00 - 15:00 12. Drive through στο δήμο Θέρμης, στο άλσος Αγίου Τρύφωνος, 10:00-15:00 13. Δ. Ευόσμου-Κορδελιού, πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, 10:00 - 15:00 14. Δ. Αμπελοκήπω-Μενεμένης, πλατεία Τζομπάνογλου , 10:00-15:00 15. Δ. Λαγκαδά, κεντρική πλατεία Ασκού ,10:00 - 15:00 16. Δήμος Αγρινίου, Χαριλάου Τρικούπη 10 17. ΚΑΠΗ Αγρινίου 18. Κοινότητα Νεοχωρίου, Αιτωλοακαρνανία 19. Πλατεία Μεσολογγίου 20. Ίδρυμα Τσώνη, Ναύπακτος 21. Γαύριο, Άνδρος 22. Κ.Υ. Άνδρου 23. Νέα Κίος, Αργολίδα 24. ΒΙ.ΠΕ Τρίπολης 25. Πλατεία Πετρινού, Τρίπολη 26. Δημαρχείο Άρτας 27. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αχαΐας 28. Πλατεία ΒΟΥΔ, Πάτρα 29. Παύλος, Βοιωτίας 30. Άγιος Γεώργιος Γρεβενών 31. Κέντρο Ενημέρωσης Δήμου Δράμας 32. Καλλίφυτος Δράμας 33. Κ.Υ. Ορεστιάδας 34. Μεταξάδες Διδυμοτείχου 35. Νομαρχείο Αλεξανδρούπολης 36. Drive through στην Στροφή Εγνατίας, Έβρος 37. Λαϊκή Αγορά Φερρών, Έβρος 38. Σαμοθράκη 39. Δημαρχείο Διρφύων, Εύβοια 40. Πάρκο Αβάντων, Χαλκιδική 41. Ιστιαία, Εύβοια 42. ΟΑΕΔ Καρπενησίου 43. Λιμάνι Ζακύνθου 44. Πλατεία Αγίου Μάρκου, Ζάκυνθος 45. ΙΚΑ Ζακύνθου 46. Κεντρική πλατεία Πύργου 47. Μυρσίνη Ηλείας 48. Πλατεία Αγ. Αθανασίου, Αμαλιάδα 49. ΟΣΕ Βέροιας 50. Πλατεία Ελευθερίας, Ηράκλειο 51. Πλατεία Αγίας Αικατερίνης, Ηράκλειο 52. Εκκλησιαστικό Κέντρο Εμπαρού, Δ. Βιαννου, Ηράκλειο 53. Κ.Υ. Θάσου 54. Πλατεία Ηγουμενίτσας 55. Άγιος Κήρυκος, Ικαρία 56. Καρκινάγρι, Ικαρία 57. Πλατεία Πύρρου, Ιωάννινα 58. Αρχοντικό Πυρσινέλλα, Ιωάννινα 59. Ελευθερούπολη, Καβάλα 60. Κεντρικός Λιμένας Καλύμνου 61. Πλατεία Πλατάνου, Λέρος 62. Κεντρική Πλατεία Πλαστήρα 63. Κοινότητα Ρούσσου, Καρδίτσα 64. Λ. Κύκνων, Καστοριά 65. Άργος Ορεστικό, Καστοριά 66. Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας 67. Πλατεία Σπιαναδα, Κέρκυρα 68. Κοινοτικό Κατάστημα Παυλιανας, Κέρκυρα 69. Κοινότητα Σκρίπερου, Κέρκυρα 70. Σέρβια, Κοζάνη 71. Πνευματικό Κέντρο Πτολεμαΐδας 72. Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου 73. Βραχάτι, Κορινθία 74. Επαρχείο Κω 75. ΚΑΠΗ Σπάρτης 76. Κεντρική Πλατεία Λάρισας 77. Πλατεία Αμπελώνα, Λάρισα 78. Πλατεία ΟΣΕ, Λάρισα 79. Πλατεία Αβέρωφ, Λάρισα 80. Πλατεία Ταχυδρομείου, Λάρισα 81. Γιαννούλη, Λάρισα 82. Πλατεία ΑΤΑ, Λάρισα 83. Δήμος Σητείας, Λασίθι 84. Πλατεία Λουτρών, Λέσβος 85. ΚΑΠΗ Λευκάδας 86. Ιατρείο Κοντοπουλίου, Λήμνος 87. Ιατρείο Κοντιά, Λήμνος 88. Παραλία Βόλου 89. Drive through στο Βελεστίνο Βόλου 90. Drive through στο Στεφανοβικείο, Βόλος 91. Άνω Βόλος, 7η ΤΟΜΥ Ιωλκού 92. Drive through Αγρια Βόλου 93. Μέγαρο Χορού Καλαμάτας 94. Εκπαιδευτήρια Μπουγά, Καλαμάτα 95. Κοινότητα Κυνιδάρου, Νάξος 96. Κεντρική Πλατεία Ξάνθης 97. Δροσερό Ξάνθης 98. Πλατεία Νάουσας, Πάρος 99. Αντίπαρος 100. Δημαρχείο Γιαννιτσών 101. Πλατεία Μικρών Καταρρακτών, Έδεσσα 102. Αξός Πέλλας 103. Αραβησσός Πέλλας 104. Πλατεία Ελευθερίας, Κατερίνη 105. Drive through Ανδρομάχη, Πιερία 106. Κοινοτικό Κατάστημα Ωροπού, Πρέβεζα 107. Δημαρχείο Λουρου, Πρέβεζα 108. Γ.Ν. Πρέβεζας 109. ΚΑΠΗ Περιβολίων, Ρέθυμνο 110. Πλατεία Κύπρου, Ρόδος 111. Ανάληψη, πλησίον Σχολείων, Ρόδος 112. Παλαιό Νοσοκομείο Ρόδου 113. Κ.Υ. Καρλοβάσου, Σάμος 114. Γ.Ν. Σάμου 115. Drive through στο πρώην στρατόπεδο Παπαλουκά, Σέρρες 116. Drive through στην Παπαδιαμάντη, Σκιάθος 117. Αθλητικό Κέντρο Δ. Βικέλας, Σύρος 118. Drive through στα Τρίκαλα 119. Πλατεία Τρικάλων 120. Πλατεία Δεσποτικού 121. Πάρκο Κουρσουμ Τζαμί, Τρίκαλα 122. Πλατεία Μουριάς, Τρίκαλα 123. Λαϊκή Αγορά Παγκρατίου, Λαμία 124. Πλατεία Ελευθερίας, Λαμία 125. Drive through στη Σπερχειάδα, Φθιώτιδα 126. Κοινοτικό Ιατρείο Φτέρης, Φθιώτιδα 127. Αμύνταιο, Φλώρινα 128. Μελίτης, Φλώρινα 129. Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας 130. Πολύγυρος (Νομαρχία), Χαλκιδική 131. Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής 132. Πλατεία Δημοτικής Αγοράς, Χανιά 133. Πλατεία Βουνακίου, Χίος