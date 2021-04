Η Warner Bros δεν ξέχασε το ραντεβού της με τους φαν των ταινιών τρόμου και έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο trailer του "The Conjuring 3", το οποίο φέρει τον υπότιτλο "The Devil Made Me Do It" (Ο διάβολος με έβαλε να το κάνω).

Αναμένεται να είναι το πιο ζοφερό κεφάλαιο στο σύμπαν του "The Conjuring". Η ταινία θα ακολουθήσει για ακόμη μία φορά τους παραφυσικούς ερευνητές Ed (Πάτρικ Γουίλσον) και Lorraine Warren (Βέρα Φαρμίγκα), οι οποίο θα αναλαμβάνουν της εμπνευσμένη από πραγματικά γεγονότα υπόθεση του Αrne Johnson. Πρόκειται για τον πρώτο άνθρωπο που ισχυρίστηκε ότι τον είχε κυριεύσει ένας δαίμονας στην απολογία για τις ανθρωποκτονίες του.

Στο "Conjuring: The Devil Made Me Do It" πρωταγωνιστούν επίσης οι: Τζον Νομπλ (Fringe, Lord of the Rings), Ρουάιρι Ο'κόνορ (Starz’ “The Spanish Princess”), Σάρα Κάθριν Χουκ (Hulu’s “Monsterland”) και Τζούλιαν Χίλλιαρντ (“Penny Dreadful: city of Angels”, “The Haunting of Hill House”).

Το "The Conjuring: The Devil Made Me Do It" θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες και στο HBO Max στις 4 Ιουνίου 2021.

Δείτε το τρέιλερ της ταινίας: