Γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα της Γης με ντοκιμαντέρ

«Παιδί της φύσης» του Marcos Negrão

Η «Κλιματική έξοδος» του David Baute, είναι μια συγκλονιστική σύνθεση για την άρρηκτη σχέση ανάμεσα στη φύση και στον πολιτισμό. Τρεις γυναίκες που έχασαν τα πάντα εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, αναγκάζονται να μεταναστεύσουν για να ξεκινήσουν μια νέα ζωή.

«Κλιματική έξοδος» του David Baute

Η ιστορία της Γκρέτα Τούνμπερκ, της πιο διάσημης ακτιβίστριας για την κλιματική αλλαγή, προβάλλεται μέσα από το «Είμαι η Γκρέτα» του Nathan Grossman. Το ντοκιμαντέρ αξιοποιεί οπτικό υλικό που ποτέ μέχρι τώρα δεν είχε δει το φως της δημοσιότητας. Ένα δείγμα σύγχρονου σινεμά βεριτέ, που αποτυπώνει τόσο τις συναντήσεις της Τούνμπεργκ με αρχηγούς κυβερνήσεων και τις δημόσιες εμφανίσεις σε μεγάλης κλίμακας διαδηλώσεις, όσο και στιγμές από την προσωπική ζωή μιας ξεχωριστής έφηβης με το σύνδρομο Άσπεργκερ.

Οι προβολές πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του 23ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, το οποίο θα κορυφωθεί το καλοκαίρι (24 Ιουνίου – 4 Ιουλίου) στους φυσικούς του χώρους, εάν το επιτρέψουν οι συνθήκες, αλλά και online.

INFO

Τιμή εισιτηρίου: 3€

Μπορείτε να δείτε τις ταινίες από τις 22/4/2021 στις 10:00 μέχρι τις 25/4/2021 στις 23:59.

And the Oscar goes to…

Δεν ξεχνάμε ότι διανύουμε την Oscar week και μας ήρθαν στο μυαλό δύο ντοκιμαντέρ που κέρδισαν το χρυσό αγαλματίδιο, μας έφεραν κοντά στο μεγαλείο της φύσης και προκάλεσαν σχόλια.

Ο αναρριχητής Alex Honnold, στόχευσε το ακατόρθωτο και έγινε ο πρώτος στην ιστορία που κατέκτησε τον εμβληματικό γρανιτένιο βράχο του El Capitan, ύψους 915 μέτρων στο Εθνικό Πάρκο Yosemite στην Καλιφόρνια χωρίς σχοινί, ιμάντες ή εξοπλισμό ασφαλείας! Το «Free solo» των E. Chai Vasarhelyi και Jimmy Chin κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ το 2019.

Το 2009 o Λούι Ψυχογιός, σκηνοθέτησε και εμφανίστηκε στο μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ «Ο Όρμος», το οποίο κέρδισε Όσκαρ για το Καλύτερο Ντοκιμαντέρ. Η ταινία φέρνει την παγκόσμια προσοχή στην ετήσια θανάτωση δελφινιών στο Ταϊτζί της Ιαπωνίας και αναγνωρίζει τον κίνδυνο της δηλητηρίασης από υδράργυρο για τους ανθρώπους που καταναλώνουν το κρέας του δελφινιού.