Βασιλακόπουλος: Να αραιώσουμε το Πάσχα - Προτιμότερο να συνευρεθούμε στα χωριά παρά στα διαμερίσματα

«Πρέπει να είναι υποχρεωτικό το self – test»

Μιλώντας για το θέμα των self – tests, ο κ. Βασιλακόπουλος είπε ότι «τα self – test είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, το πόσο χρήσιμο εξαρτάται από το πώς θα χρησιμοποιηθεί. Το θετικό self – test έχει πολύ υψηλή πιθανότητα να επιβεβαιωθεί. Το κράτος σωστά είπε ότι επειδή το θετικό self – test μπορεί να μην είναι 100% θετικό, όποιος βγαίνει θετικός να κάνει έναν επιπλέον έλεγχο σε μια δομή υγείας. Υποχρεωτικό για το χώρο της εργασίας θα γίνει επειδή πρέπει να βρούμε τρόπο να τσεκάρουμε όσους περισσότερους ανθρώπους γίνεται. Υπάρχει η κοινωνία που πρέπει να προστατευθεί. Δεν μπορεί να πάει ένα παιδί εντελώς ανεμβολίαστο σχολείο. Προφανώς και πρέπει να είναι υποχρεωτικό το self – test, γιατί όταν αφήνεις κάτι στη βούληση των ανθρώπων μπορεί ένα ποσοστό να πει ότι δεν το κάνει».

Δείτε το βίντεο του MEGA: