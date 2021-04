Τα πολυκαταστήματα, τα οποία λειτουργούν κάτω από ένα ενιαίο νομικό πρόσωπο και δεν είναι εμπορικά κέντρα θα ανοίξουν από σήμερα, Δευτέρα, όπως είπε ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Πάνος Σταμπουλίδης. Όπως είπε μιλώντας στον ΣΚΑΪ, "αυτό είναι ένα μήνυμα ότι όταν τηρούμε τα μέτρα τότε οι ειδικοί εμπιστεύονται ακόμη περισσότερο τα εμπλεκόμενα μέρη και δίνουν ό,τι μπορούν περισσότερο προκειμένου να λειτουργήσει η αγορά". Παράλληλα, επεσήμανε πως υπάρχουν αλλαγές ως προς τον πληθυσμό που μπορούν να δεχτούν τα καταστήματα.

«Φύγαμε από το πλαφόν των 20 ατόμων στα καταστήματα. Πλέον υπάρχει ένα όριο που θα διαμορφώνεται με βάση τα τετραγωνικά. Δηλαδή έως 500 τετραγωνικά μέτρα ισχύει ο συντελεστής 1 ανά 25 τετραγωνικά αυτό θα δώσει την δυνατότητα και σε επιχειρήσεις με μεγάλους ενιαίους χώρους να μπορέσουν να λειτουργήσουν με μια βιωσιμότητα» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Σταμπουλίδης.

Αναφορικά με τα self test ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή σημείωσε ότι δικαιώθηκε η επιλογή της κυβέρνησης να τα φέρει στη διαδικασία για το άνοιγμα των σχολείων αλλά και την υπόλοιπη κοινωνία και επεσήμανε πως τα self test, ο εμβολιασμός και η τήρηση των μέτρων συν ο καιρός θα είναι τα εργαλεία που θα πορευτούμε προς Μάιο. Σχετικά με το πού θα επεκταθούν τα self test σημείωσε πως θα είναι διαθέσιμα για όλη την κοινωνία με μια σταδιακή διαδικασία.

Πηγή: ΣΚΑΪ