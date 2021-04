Αυξημένη είναι η κίνηση από το πρωί στο κέντρο της Αθήνας και ειδικά στην Ερμού, όπου πολλοί είναι εκείνοι οι καταναλωτές οι οποίοι συνδυάζουν μία βόλτα με τις αγορές τους.

Με σύμμαχο τον καλό καιρό, πολίτες όλων των ηλικιών συνέρρευσαν στον κεντρικό πεζόδρομο της Αθήνας, είτε για να κάνουν τις αγορές τους με click in shop ή click away είτε απλά για να ρίξουν μία διερευνητική ματιά στις βιτρίνες και να περπατήσουν.

Η εικόνα σήμερα είναι καλύτερη σε σύγκριση με τις προηγούμενες ημέρες, όταν και επαναλειτούργησε το λιανεμπόριο στην Αττική, με αυστηρούς κανόνες. Μάλιστα, σύμφωνα με το star δεν παρατηρήθηκαν ουρές έξω από τα καταστήματα. Αστυνομικοί κάνουν περιπολίες στο κέντρο προκειμένου να κάνουν συστάσεις και ελέγχους για την τήρηση των μέτρων. Σημειώνεται ότι από τη Δευτέρα επαναλειτουργεί το λιανεμπόριο και στην Αχαΐα, με click in shop ή click away, αλλά και στη Θεσσαλονίκη μόνο με click away.