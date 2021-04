Βαρύ πένθος για την Σάσα Σταμάτη, η οποία "έχασε" τον πατέρα της. Στην εκπομπή του ΟΡΕΝ, προβλήθηκε συνέντευξη της παρουσιάστριας του "The battle of the couples", η οποία είχε μαγνητοσκοπηθεί πριν από δύο ημέρες. Όπως είπαν οι συντελεστές της εκπομπής, το πρωί σε επικοινωνία τους με την Σάσα Σταμάτη, τους ενημέρωσε για τα δυσάρεστα νέα, ότι έφυγε από τη ζωή ο πατέρας της. "Έφυγε από τη ζωή σήμερα το πρωί. Τα τελευταία χρόνια περνούσε μια ταλαιπωρία με την υγεία του και μπαινόβγαινε στα νοσοκομεία" ανέφερε ο Γρηγόρης Μπάκας.

Η ίδια παραδέχθηκε ότι περνάει πολύ δύσκολα αυτόν τον καιρό, αποφεύγοντας να μιλήσει με λεπτομέρειες. "Δεν υπάρχει λόγος να εξηγήσουμε γιατί και πώς. Δεν έχει να κάνει με την τηλεόραση καθόλου".