Lockdown: Ώρα αποφάσεων για τα μέτρα "κοινωνικής αποσυμπίεσης"

Επιμέλεια: Δήμητρα Κόκκορη

Ώρα αποφάσεων για χαλάρωση των μέτρων κατά του κορονοϊού, καθώς το πρωί της Παρασκευής η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων θα επεξεργαστεί τις κυβερνητικές προτάσεις με παρεμβάσεις που θεωρείται ότι θα λειτουργήσουν ως βαλβίδες κοινωνικής αποσυμπίεσης, έπειτα από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα lockdown. Στο κυβερνητικό επιτελείο υπάρχει η πεποίθηση ότι λόγω της κόπωσης των πολιτών, έχουν προκληθεί πολλές δυσλειτουργίες και υπάρχει πλημμελής τήρηση των περιοριστικών μέτρων, ενώ την ίδια στιγμή η οικονομία "στενάζει" από την παρατεταμένη καραντίνα. Οι συγκεντρώσεις σε σπίτια αλλά και η παράνομη λειτουργία καταστημάτων, είναι ενδεικτικά της κόπωσης που υπάρχει στην κοινωνία και αναζητείται η "χρυσή τομή" που θα επιτρέψει την αποσυμφόρηση, αλλά με σχετικά ελεγχόμενο τρόπο, καθώς η πανδημία "καλπάζει" και τα νοσοκομεία ασφυκτιούν. Είναι ενδεικτικό ότι την Πέμπτη τα ημερήσια κρούσματα κορονοϊού παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα, πάνω από 3.000, ενώ σημειώθηκε και νέο ρεκόρ διασωληνωμένων ασθενών από την αρχή της πανδημίας, καθώς 645 ασθενείς με κορονοϊό νοσηλεύονται στις ΜΕΘ. Με "σύμμαχο" τον καλό καιρό, εκτιμάται πλέον ότι το "έξω" με τήρηση των αποστάσεων και τη χρήση μάσκας, θα είναι μία πιο αποτελεσματική λύση σε σύγκριση με τους συγχρωτισμούς σε εσωτερικούς χώρους, όπου ο ιός μεταδίδεται πιο εύκολα.

Σε αυτό το πλαίσιο, προωθούνται παρεμβάσεις για σταδιακό άνοιγμα, αλλά με μάσκες και αποστάσεις, ενίσχυση του ΕΣΥ με τις ιδιωτικές κλινικές και χρήση περισσότερων τεστ ανίχνευσης κορονοϊού. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξάλλου, που μετέδωσε το ΟΡΕΝ, φαίνεται πως έχει ανοίξει η συζήτηση μεταξύ κυβέρνησης και φαρμακοποιών προκειμένου οι δεύτεροι να μπορούν να κάνουν rapid test στους πολίτες, παρότι υπάρχουν "αγκάθια", όπως το ποιος θα πληρώνει το κόστος αυτών των τεστ.

Μία "πρόγευση" των όσων σχεδιάζει η κυβέρνηση έδωσε ο υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης, το απόγευμα της Πέμπτης, σημειώνοντας ότι "βρισκόμαστε στην τελική ευθεία μιας πάρα πολύ μεγάλης μάχης" και δηλώνοντας με έμφαση ότι "είναι λίγες οι εβδομάδες ακόμη που θα αναγκασθούμε να κάνουμε υπομονή". Όπως εξήγησε μιλώντας στο mega "θα αναζητήσουμε κάποιες προσαρμογές που ίσως έχουν να κάνουν με το ωράριο εξόδου, με τη δυνατότητα της χρήσης όσο το δυνατόν περισσότερο εξωτερικών χώρων" και πρόσθεσε ότι σύμμαχος είναι ο καιρός και το ότι η μέρα μεγαλώνει. "Πρέπει να βρούμε τη χρυσή τομή που θα συνδυάζει την κοινωνικότητα και την απουσία χαλάρωσης με τα μέτρα πρόληψης/προφύλαξης", είπε ο κ. Γεραπετρίτης. Στο ερώτημα τι τελικώς θα ανοίξει από τη Δευτέρα 22 Μαρτίου, ο υπουργός Επικρατείας απάντησε πως είναι σημαντικό να αναζητηθούν κάποιες εστίες "κοινωνικής αποσυμπίεσης", χωρίς να ανακοινώσει λεπτομέρειες του σχεδιασμού, ενώ μετέφερε και την πρόθεση της κυβέρνησης "να ανοίξουν, με σχέδιο και συστηματικά, και οι υπόλοιποι πυλώνες, πρωτίστως τα σχολεία, ίσως κατά προτεραιότητα τα Γυμνάσια και τα Λύκεια που έχουν μείνει επί μακρόν κλειστά".

Εφόσον οι λοιμωξιολόγοι πουν το "ναι", στη συνεδρίαση της Παρασκευής, οι σχετικές επίσημες ανακοινώσεις θα γίνουν το απόγευμα της ίδιας ημέρας.

Τα μέτρα "αποσυμπίεσης" που έχουν "κλειδώσει"

Τα μέτρα που φαίνεται πως έχουν "κλειδώσει", πάντως, είναι:

-η χαλάρωση της απαγόρευσης των μετακινήσεων τα Σαββατοκύριακα. Αυτό που εξετάζεται είναι να μετατεθεί η απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 7 μ.μ. που είναι σήμερα στις 9 μ.μ. έως τις 5 π.μ. ενώ θα εξεταστεί και το ωράριο για την υπόλοιπη εβδομάδα.

-η χαλάρωση της χρήσης του κωδικού "6" για άθληση και βόλτα με κατοικίδιο. Αναμένεται να υπάρξει εισήγηση να επιτραπεί και η μετακίνηση με αυτοκίνητο, κάτι που απαγορεύεται σήμερα. Στο τραπέζι βρίσκεται και το άνοιγμα των αρχαιολογικών χώρων.

Η πρόταση που έστειλε το υπουργείο Ανάπτυξης στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων

Πληροφορίες του mega, ανέφεραν ότι η πρόταση που έστειλε το υπουργείο Ανάπτυξης στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για την επαναλειτουργία της οικονομίας περιλαμβάνει συγκεκριμένες ημερομηνίες για το άνοιγμα συγκεκριμένων δραστηριοτήτων.

Συγκεκριμένα, προτείνεται στις 22 Μαρτίου να ανοίξουν:

•Κομμωτήρια

•Κέντρα αισθητικής

•Κέντρα περιποίησης άκρων

Μάλιστα, το υπουργείο προτείνει να μην υπάρχει χιλιομετρικός περιορισμός. Η μετακίνηση θα γίνεται με SMS στο «13033» με τον κωδικό 2.

Για τη Δευτέρα 29 Μαρτίου έχει προταθεί καθολικό άνοιγμα του λιανεμπορίου χωρίς click away ή click in shop. Δηλαδή να λειτουργήσει το λιανεμπόριο όπως προ πανδημίας. Παράλληλα, για το λιανεμπόριο, οι μετακινήσεις θα γίνονται με SMS στο «13032» και με το ονοματεπώνυμο μας. Εφόσον λάβουμε απαντητικό μήνυμα θα έχουμε 3 ώρες για να ψωνίσουμε. Όσοι επιχειρήσουν να στείλουν εκ νέου μήνυμα θα υπάρχει κόφτης, και έτσι δεν θα λάβουν το «οκ».

Σε ό,τι αφορά τον κλάδο της εστίασης, η οποία έχει πληγεί περισσότερο από όλους, το υπουργείο Ανάπτυξης δεν έδωσε συγκεκριμένη ημερομηνία επαναλειτουργίας του κλάδου. Στόχος είναι να επαναλειτουργήσει η εστίαση εντός Απριλίου. Πάντως, σε πρώτη φάση, η εστίαση θα λειτουργήσει μόνο σε εξωτερικούς χώρους. «Το άνοιγμα του Τουρισμού επισπεύδει τη λειτουργία της Εστίασης» δήλωναν αρμόδιοι παράγοντες.

Η πανδημία "πολιορκεί" τη χώρα

Η συζήτηση για τη χαλάρωση των μέτρων διεξάγεται ενώ το τρίτο κύμα της πανδημίας του κορονοϊού και οι μεταλλάξεις "σαρώνουν" τη χώρα. Την Τετάρτη καταγράφηκε αρνητικό ρεκόρ ημερήσιων κρουσμάτων από την αρχή της πανδημίας, με 3.465 νέες μολύνσεις, ενώ και την Πέμπτη ανακοινώθηκαν 3.073 νέα κρούσματα και καταγράφηκε νέο ρεκόρ με 645 διασωληνωμένους ασθενείς. Σε μία ημέρα, ακόμη 45 συνάνθρωποί μας εξέπνευσαν από επιπλοκές του κορονοϊού, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός των θυμάτων από την αρχή της πανδημίας να έχει ανέλθει σε 7.297.

Η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ:

Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 3.073, εκ των οποίων 4 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 230.317 (ημερήσια μεταβολή +1.4%), εκ των οποίων 51.5% άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 67 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 1.889 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 45, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 7.297 θάνατοι. Το 95.8% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 645 (67.6% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 68 έτη. To 82.3% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 1.537 ασθενείς. Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 525 (ημερήσια μεταβολή +29.31%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 453 ασθενείς.Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 44 έτη (εύρος 0.2 έως 105 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 79 έτη (εύρος 0 έως 103 έτη).

"Σαρώνουν" οι μεταλλάξεις με 439 νέα κρούσματα

Οι μεταλλάξεις του κορονοϊού "σαρώνουν" και τη χώρα μας και έχουν αλλάξει τις ισορροπίες. Όπως ανακοινώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, εντοπίστηκαν 439 νέα κρούσματα μεταλλάξεων, τα 426 από τα οποία είναι της βρετανικής μετάλλαξης και τα τέσσερα της νοτιοαφρικανικής. Επίσης, έχουν εντοπιστεί εννέα δείγματα με στελέχη υπό διερεύνηση. Τα κρούσματα αυτά προέρχονται από τις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης και Αττικής, απ' όπου ελήφθησαν και τα δείγματα.

Eθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης για τις μεταλλάξεις του SARS-CoV-2

"Ολοκληρώθηκε η γονιδιωματική ανάλυση σε 482 επιλεγμένα νέα δείγματα που αφορούν στην περίοδο 2 Φεβρουαρίου έως 9 Μαρτίου 2021. Τα δείγματα προέρχονται από τις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης και Αττικής. Από τον έλεγχο των 482 δειγμάτων, αναδείχθηκαν συνολικά 430 δείγματα με στελέχη μεταλλάξεων ειδικού ενδιαφέροντος (Variants Of Concern - VOC) και 9 δείγματα με στελέχη υπό διερεύνηση (Variants Under Investigation – VUI). Από τα 430 δείγματα με στελέχη VOC, τα 426 βρέθηκαν με τη μετάλλαξη Β.1.1.7/UK lineage (Variant VOC_202012) και 4 δείγματα με τη μετάλλαξη Lineage B.1.351/South Africa (Variant 501.V2), ενώ από τα 9 δείγματα με στελέχη VUI, τα 8 βρέθηκαν με το στέλεχος B.1.1.318 (Variant_E484K) και ένα με το στέλεχος Β.1.525 (Variant _B.1.1.7 + E484K) (Πίνακας 3).

Επιπλέον, ολοκληρώθηκε η γονιδιωματική ανάλυση σε 238 επιλεγμένα δείγματα που αφορούν στην περίοδο 6 Οκτωβρίου έως 29 Δεκεμβρίου 2020. Τα δείγματα προέρχονται από τις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Από τον έλεγχο των 238 δειγμάτων, αναδείχθηκαν συνολικά 6 στελέχη με μεταλλάξεις ειδικού ενδιαφέροντος (Variants Of Concern - VOC). Από τα 6 στελέχη, τα 3 βρέθηκαν με τη μετάλλαξη Β.1.1.7/UK lineage (Variant VOC_202012) και 3 δείγματα ήταν θετικά για Variant with deletion in S Gene. Συνολικά έχουν ταυτοποιηθεί 2.476 θετικά για την παρουσία μετάλλαξης Β.1.1.7/UK lineage (Variant VOC_202012) (Πίνακας 4) και 55 θετικά για την παρουσία μετάλλαξης B.1.351/South Africa (Variant 501.V2) από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης για τις μεταλλάξεις του SARS- CoV-2 έως σήμερα. Τα 55 θετικά στελέχη για την παρουσία μετάλλαξης Lineage B.1.351/South Africa (Variant 501.V2) είναι όλα εγχώρια, εκ των οποίων 47 προέρχονται από την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, 2 από την Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, 5 από την Περιφέρεια Αττικής και 1 από την Περιφέρεια Κρήτης.

Πίνακας 3: Απόλυτη και σχετική συχνότητα θετικών δειγμάτων για μετάλλαξη του SARS-CoV-2 ανά τύπο στελέχους από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης για τις μεταλλάξεις του SARS-CoV-2 μέχρι σήμερα

Τα δείγματα για γονιδιωματική ανάλυση έχουν επιλεγεί με συγκεκριμένα εργαστηριακά κριτήρια και δεν προσφέρονται στην παρούσα φάση για εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τη διασπορά των στελεχών στον πληθυσμό. *Περιλαμβάνονται και τα 3 στελέχη που απομονώθηκαν από την περίοδο 6 Οκτωβρίου έως 29 Δεκεμβρίου 2020

Ανησυχία για κρούσμα με συνδυασμό μεταλλάξεων

«Πονοκέφαλο» έχει προκαλέσει στις αρχές κρούσμα που διαγνώστηκε στην Αθήνα με συνδυασμό μεταλλάξεων. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, το κρούσμα εντοπίστηκε στην πρωτεύουσα με συνδυασμό της βρετανικής μετάλλαξης και μιας μετάλλαξης που εντοπίζεται και στο νοτιοαφρικανικό και στο βραζιλιάνικο στέλεχος. Το συγκεκριμένο κρούσμα είναι υπό διερεύνηση, καθώς οι επιστήμονες δεν γνωρίζουν ποια είναι ακριβώς η επικινδυνότητά του. Θεωρείται, ωστόσο, βέβαιο ότι θα είναι πιο μεταδοτικό όπως και η βρετανική μετάλλαξη ενώ είναι πιθανό να είναι και πιο ανθεκτικό στα αντισώματα, όπως το νοτιοαφρικανικό και το βραζιλιάνικο στέλεχος.