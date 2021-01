MadWalk 2020 by Serkova Crystal Pure - The Fashion Music Project: Φαντασμαγορικά acts, ανατρεπτικές συνεργασίες και εντυπωσιακές εμφανίσεις

Το επετειακό MadWalk 2020 by Serkova Crystal Pure - The Fashion Music Project, ο μοναδικός θεσμός που ενώνει τη μουσική και τη μόδα γιόρτασε 10 χρόνια και υποδέχθηκε το 2021 με εντυπωσιακές συνεργασίες!

Το Σάββατο 9 Ιανουαρίου παρουσιάστηκε αποκλειστικά από το MEGA ένα ανατρεπτικά δημιουργικό event! Στο εντυπωσιακό σκηνικό, στο Ολυμπιακό Κέντρο Ξιφασκίας, παρουσιάστηκαν μοναδικά acts γεμάτα εκπλήξεις κι ανατροπές από δημοφιλείς καλλιτέχνες μαζί με τις πρωτότυπες δημιουργίες κορυφαίων Ελλήνων σχεδιαστών. Μεγάλος Χορηγός της βραδιάς ήταν η Serkova Crystal Pure.

Το MadWalk 2020 by Serkova Crystal Pure - The Fashion Music Project, o μοναδικός θεσμός που ενώνει τη μουσική με τη μόδα, κατέκτησε τις πρώτες θέσεις στους πίνακες της τηλεθέασης στο γυναικείο κοινό, καταγράφοντας, μάλιστα, ποσοστό 26,4% στις ηλικίες 15-24. Αξίζει να σημειωθεί ότι την εκπομπή παρακολούθησαν περισσότεροι από 455.000 τηλεθεατές!

Η premium vodka Serkova Crystal Pure με τη βελούδινη και απαλή γεύση που αγαπάει τη μόδα, το στυλ, την έκφραση, τη μοναδικότητα δεν θα μπορούσε να λείψει από αυτή τη μεγάλη γιορτή μόδας και μουσικής.

Η MINI με το νέο ΜINI Electric δίνει νέο ρεύμα και θα «κλέψει την παράσταση» στο Madwalk 2020, ως χορηγός της εκδήλωσης.

Όσο στο catwalk βλέπουμε δημιουργίες όλων των σχεδιαστών που συμμετέχουν στο Madwalk 2020 by Serkova Crystal Pure, το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της οικογένειας ΜΙΝΙ μάς ταξιδεύει σε κάθε γωνιά της πόλης και θα φορτίσει με πάθος και ενθουσιασμό τη σκηνή! Το TRESemmé, η ολοκληρωμένη σειρά περιποίησης μαλλιών και styling επαγγελματικών προδιαγραφών στηρίζει το Madwalk 2020 by Serkova Crystal Pure. Απευθείας από τα backstage της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης, η νούμερο 1 μάρκα της Αμερικής είναι εδώ για να χαρίσει το επαγγελματικό αποτέλεσμα και την ποιότητα του κομμωτηρίου στο σπίτι σου! Την επετειακή εκδήλωση των 10 ετών παρουσίασε η κορυφαία, Βίκυ Καγιά, ενώ τον παλμό του backstage μετέφερε η Έβελυν Καζαντζόγλου. Το MadWalk 2020 by Serkova Crystal Pure - The Fashion Music Project επιμελήθηκε καλλιτεχνικά ο Νίκος Τάγης. Τη σκηνοθεσία στο stage ανέλαβε ο Κωνσταντίνος Ρήγος, την τηλεοπτική σκηνοθεσία ο Δημήτρης Τσίγκoς, το Fashion Direction ο Νίκος Υφαντής και την επιμέλεια styling ο Κώστας Ζήσης. Στο MadWalk 2020 by Serkova Crystal Pure - The Fashion Music Project το τηλεοπτικό κοινό απόλαυσε: Την παγκόσμια πρωταθλήτρια ομάδα χορού “Wolves Team”.

Την Βαρβάρα Αργυρού με τον Archolekas σε ένα χριστουγεννιάτικο medley.

Την Demy σε ένα ανατρεπτικό ντουέτο με τον FY όπου ερμήνευσαν το «Στα Κόκκινα» στο opening act by Serkova Crystal Pure.

Στη συνέχεια, η Τάμτα μας συνεπήρε με το «Hold On» στο catwalk του Sotiris Georgiou.

Τη σκυτάλη πήρε ο VLOSPA, ο οποίος στο catwalk του Dimitris Petrou ερμήνευσε τα κομμάτια του «Big Moves Vol.1» & «R.U.E».

Ο Ίαν Στρατής ερμήνευσε το «The Rockafeller Skank» σε ένα special catwalk by ΜINI Electric, το οποίο παρουσίασε αλλά και συμμετείχε η εκθαμβωτική Έβελυν Καζαντζόγλου.

Οι δημιουργίες του G.Papadogamvros παρουσιάστηκαν υπό τους ήχους του «Golden Eye» που ερμήνευσε η Πέννυ Μπαλτατζή.

Στο stage του MadWalk 2020 by Serkova Crystal Pure - The Fashion Music Project η Έλενα Τσαγκρινού ερμήνευσε το «Be My Lover» μαζί με τον DJ Kas, συνοδεύοντας το catwalk του Apostolos Mitropoulos.

To Maison Faliakos παρουσίασε τις δημιουργίες του με τη Ρένα Μόρφη να ερμηνεύει το «Ιπποτικό». Οι Dimmy and the bad heart εντυπωσίασαν με το «For You» στο catwalk του LASKOS.

Στη συνέχεια, στο catwalk των Deux Hommes η Κόνι Μεταξά με τον Τάσο Ξιαρχό ερμήνευσαν ένα mash up των «Roses» και «Born to Die».

Ο Αναστάσιος Ράμμος με το τραγούδι «Watermelon Sugar» συνόδευσε το catwalk 5226 by Celia Kritharioti.

Η Ήβη Αδάμου ακολούθησε στο catwalk του Vassilis Zoulias με τη διασκευή του κλασικού «Σκλάβα».

Η Ελένη Φουρέιρα τραγούδησε και χόρεψε το «Light It Up» παρουσιάζοντας τις δημιουργίες της Celia Kritharioti.

Στο closing act, ο ένας και μοναδικός Γιώργος Μαζωνάκης ερμήνευσε το νέο του single «Τόσα Βράδια» και το ξεχωριστό «Αγαπώ σημαίνει», από το ομώνυμο album του – που έχει σημειώσει ρεκόρ επιτυχιών. Ο Γιώργος Μαζωνάκης φορώντας δημιουργίες αποκλειστικά σχεδιασμένες για αυτόν, κορύφωσε το MadWalk 2020 by Serkova Crystal Pure - The Fashion Music Project με ένα ανατρεπτικό φινάλε, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα αισιοδοξίας!

Αποκλειστικός hair and make up partner του Madwalk 2020 by Serkova Crystal Pure ήταν τα ΙΕΚ ΑΛΦΑ. Fashion by: Fashion Designers: Apostolos Mitropoulos, Celia Kritharioti Haute Couture, Deux Hommes, Dimitris Petrou, LASKOS, Maison Faliakos, G.Papadogamvros, Sotiris Georgiou, Vassilis Zoulias Fashion Brands: MINI, 5226 by Celia Kritharioti Music by: Demy, Dimmy and the bad heart, DJ Kas, FY, Κόνι Μεταξά, Vlospa, Αναστάσιος Ράμμος, Γιώργος Μαζωνάκης, Έλενα Τσαγκρινού, Ελένη Φουρέιρα, Ήβη Αδάμου, Ίαν Στρατής, Πέννυ Μπαλτατζή, Ρένα Μόρφη, Τάμτα, Τάσος Ξιαρχός Project presented by: Βίκυ Καγιά Backstage by: Έβελυν Καζαντζόγλου Backstage Moments με την Έβελυν Καζαντζόγλου στο «MADWALK 2020 BY SERKOVA CRYSTAL PURE- THE FASHION MUSIC PROJECT»:

