Υπηρεσίες της Alphabet Inc, όπως οι YouTube, Gmail και Google Drive έχουν πέσει για χιλιάδες χρήστες στον κόσμο. Η πλατφόρμα των βίντεο δεν φορτώνει και βγάζει το μήνυμα "Something went wrong...".

Σύμφωνα με το website DownDetector, περισσότεροι από 12.000 χρήστες του YouTube έχουν επηρεασθεί σε διάφορες περιοχές του κόσμου, όπως οι ΗΠΑ, χώρες της Ευρώπης και η Ινδία.

«Γνωρίζουμε ότι πολλοί απο εσάς συναντάτε προβλήματα με την πρόσβαση στο YouTube αυτήν την στιγμή - η ομάδα μας το γνωρίζει και το φροντίζει. Θα σας ενημερώσουμε μόλις έχουμε περισσότερα νέα», έγραψε στο Twitter η εταιρεία.