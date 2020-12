Σε μια περίοδο που η ψυχολογία μας δοκιμάζεται συνεχώς με νέες προκλήσεις και πρωτόγονες συνθήκες που επέφερε η πανδημία του κορονοϊού, η Κέλλυ Ιωάννου και η Ξένια Κούρτογλου δημιούργησαν το The Next U, με εξειδικευμένες σπουδές ψυχολογίας, εγκληματολογίας και ψυχοθεραπείας, με πολύχρονη εμπειρία στην υποστήριξη ανθρώπων και με κοινό όραμα ένα καλύτερο κόσμο, με περισσότερους συνειδητούς, υπεύθυνους και ευτυχισμένους ανθρώπους.

To The Next U είναι ένα community που δημιουργήθηκε εν μέσω καραντίνας και επιστρέφει ξανά με νέα δράση, την διεξαγωγή Webinars Series. Στα Webinars του The Next U θα παρουσιάζονται θέματα που απασχολούν τους σύγχρονους εφήβους, τους νέους αλλά και τους γονείς τους, θέματα που χαρακτηρίζουν την εποχή μας και που είναι σημαντικό να τα γνωρίζουμε, να αποδεχτούμε την ύπαρξή τους και να μάθουμε πρακτικά να τα αντιμετωπίζουμε.

"Ξεκινώντας από τον Νοέμβριο του 2020 με πρώτη θεματική το “Άγχος & Αβεβαιότητα”, συνεχίζουμε με άλλα 6 εξειδικευμένα Webinar Series από 4 δίωρα workshops. Τα 4 δίωρα webinars για κάθε θεματική θα διεξάγoνται κάθε Δευτέρα 7-9 μμ και οι συμμετέχοντες θα παρακολουθούν διαδικτυακά. Στα πρώτα τρία webinars της θεματικής, θα παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά του κάθε φαινομένου ώστε οι συμμετέχοντες να μπορούν να το αντιληφθούν στην δική τους ζωή, θα αναλύονται οι πιθανοί κίνδυνοι και αθέατες πλευρές, θα προσφέρονται πρακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης και πληθώρα πραγματικών παραδειγμάτων. Το τελευταίο webinar-workshop θα αφιερώνεται σε live συζήτηση πραγματικών περιστατικών και πώς αντιμετωπίζονται, δίνοντας έτσι και ένα δείγμα για το πώς μπορεί να λειτουργήσει μια live συνεδρία με ειδικούς" αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.