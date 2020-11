Δριμύτατη επίθεση κατά του Γιώργου Μπαμπινιώτη εξαπέλυσε η Αφροδίτη Μάνου με ανάρτησή της στο Facebook. Αφορμή στάθηκε η τοποθέτηση του γλωσσολόγου για το ότι οι Έλληνες συνηθίζουν να χρησιμοποιούν στην καθημερινότητα τους τις ξένες λέξεις take away, click away και delivery, αντί των ελληνικών ορισμών.

Αρχικά η Αφροδίτη Μάνου έγραψε:

O κ. Μπαμπινιώτης δεν κατάργησε το ωμέγα

απ' τα ελληνικά;

Δεν κατάργησε το πολυτονικό;

Δεν μετάλλαξε τη γλώσσα μας,

έτσι που να μην τη μαθαίνει κανείς;

Δεν την άφησε ανοχύρωτη σε κάθε επέμβαση

και παραμόρφωση;

Τώρα παραπονιέται για το Take away;

Απαντώντας στη συνέχεια σε σχόλιο διαδικτυακού της φίλου κάτω από την ανάρτησή της, η γνωστή ερμηνεύτρια επανήλθε με σκληρούς χαρακτηρισμούς κατά του Γιώργου Μπαμπινιώτη: "". Ήταν ένας απολύτως ακατάλληλος, ατάλαντος και άμουσος γλωσσολόγος, που κατέστρεψε την πιο όμορφη γλώσσα του κόσμου. "ΑσχολΟΥΤΑΝ, βρΟμιά, του άνθρωπου, του πανεπιστήμιου".