Η απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 9 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα που θα ισχύει από την Παρασκευή και ανακοίνωσε την Τετάρτη ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς, φέρνει αλλαγές και στα ωράρια των καταστημάτων που λειτουργούν με delivery και take away. Έτσι όπως μετέδωσε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, με τα νέα μέτρα θα επιτρέπεται στα καταστήματα να λειτουργούν με take away υπηρεσίες έως τις 20.30 όπου θα μπορούν να πάρουν οι καταναλωτές από τον δρόμο, ενώ στα delivery δεν υπάρχει περιορισμός. Θα λειτουργούν, δηλαδή, αναλόγως με το ωράριο τους. Συνήθως, πάντως, τα καταστήματα αυτά λειτουργούν με delivery έως τα μεσάνυχτα ή τη μία το βράδυ.

