Παρή Ράπτη: Δυναμική παρουσία Ελλήνων επιστημόνων στην Εβδομάδα Ειρήνης της Γενεύης

Ομάδα Ελλήνων επιστημόνων με κεντρικούς ομιλητές τον καθηγητή Στυλιανό Αντωναράκη από το Πανεπιστήμιο της Γενεύης και την ιατρό Ενδοκρινολόγο Παρή Ράπτη εκπροσώπησε τη χώρα μας στην Εβδομάδα Ειρήνης της Γενεύης που πραγματοποιήθηκε φέτος 2-6 Νοεμβρίου διαδικτυακά λόγω της πανδημίας COVID-19.

Η Εβδομάδα Ειρήνης της Γενεύης αποτελεί μια κορυφαία Σύνοδο που πραγματοποιείται από το 2014. Το ετήσιο αυτό παγκόσμιο forum λαμβάνει θέση, στο διεθνές ημερολόγιο, συνιστώντας ένα παγκόσμιο δίκτυο Κυβερνήσεων, Διεθνών Οργανισμών, Θεσμών, Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων και Μη Κυβερνητικών Οργανισμών με στόχο την προώθηση της ειρήνης, της ανοικοδόμησης κρατών και της επίλυσης συγκρούσεων.

Η Εβδομάδα Ειρήνης της Γενεύης διοργανώθηκε από το Graduate Institute of International & Development Studies, την Peace Building Platform, τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) και την κυβέρνηση της Ελβετίας.

Η πρόταση του HAPSc, που συμμετείχε για 5η συνεχή χρονιά στη διοργάνωση με θέμα “The role of research, educational and healthcare institutions in peacebuilding community at COVID-19 times” ήταν από τις «δυνατές» ανάμεσα στις 170 που είχαν κατατεθεί.

Κεντρικοί ομιλητές της διοργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Πολιτικών Επιστημόνων ήταν ο διεθνούς εμβέλειας Έλληνας Γενετιστής, καθηγητής Στυλιανός Αντωναράκης, του Πανεπιστημίου της Γενεύης και η διακεκριμένη Ιατρός Ενδοκρινολόγος, Παρή Ράπτη, επίτιμο μέλος HAPSc και Επιστημονική Συνεργάτης του Εργαστηρίου Οικονομικών και Διοίκησης της Υγείας, Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Λόγω των ειδικών συνθηκών στην εποχή της πανδημίας υλοποιήθηκε η διαδικασία και της ελληνικής συμμετοχής διαδικτυακά ώστε να αναρτηθεί στην πλατφόρμα της Peace Week.