Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 4ο Southeast Europe Energy Forum 2020, το οποίο διοργανώθηκε την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2020, στο ξενοδοχείο The ΜET στη Θεσσαλονίκη από το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, και την Ελληνική Δεξαμενή Σκέψης για την Ενεργειακή Οικονομία (ΗΑΕΕ) και με την συνεργασία του Atlantic Council και του US Chamber of Commerce.

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία, όπου οι περιφερειακές συμμαχίες και συνεργασίες στον ενεργειακό χάρτη καθορίζουν τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης. Οι σημαντικότεροι εκπρόσωποι της πολιτικής και υπεύθυνοι για τη χάραξη στρατηγικής, κορυφαίοι παράγοντες της αγοράς, ακαδημαϊκοί, και ειδικοί διεθνώς, με την παρουσία τους και τις τοποθετήσεις τους, κατέστησαν το Southeast Europe Energy Forum 2020, την πλατφόρμα ενός ολοκληρωμένου και ουσιαστικού διαλόγου. Ειδικότερα, πρέπει να υπογραμμιστεί η παρουσία μιας σειράς εκπροσώπων της Αμερικανικής διπλωματίας στην περιοχή καθιστώντας αυτή ως τη μεγαλύτερη Αμερικανική παρουσία στο συγκεκριμένο συνέδριο που υπήρξε ποτέ.

Τις εργασίες του συνεδρίου άνοιξε ο Γενικός Διευθυντής του Ελληνο-Αμερικανικού Επιμελητηρίου Ηλίας Σπυρτούνιας, ενώ ο Πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Νικόλαος Μπακατσέλος, στην εισαγωγική του τοποθέτηση τόνισε τα ακόλουθα: “Καθώς διανύουμε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία, ο ενεργειακός τομέας και οι πολιτικές που αναπτύσσονται στη ΝΑ Ευρώπη καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Η διαμόρφωση του νέου ενεργειακού τοπίου το οποίο θα διέπεται από μια σειρά θεσμικών αλλαγών, όσο και την επίτευξη στόχων που αναδιαμορφώνουν το ενεργειακό μίγμα με αύξηση της ενσωμάτωσης ΑΠΕ, καθιστούν τη ΝΑ Ευρώπη ως έναν χώρο που καλείται να συγκεράσει προκλήσεις και αναπτυξιακές δυνατότητες.” Αναφορικά δε, στο ρόλο της Ελλάδας, υπογράμμισε: “η Ελλάδα έχει ήδη μπει στον ενεργειακό χάρτη, ενισχύοντας το ρόλο της ως ενεργειακό κόμβο, και το Southeast Europe Energy Forum 2020, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ένα ολοκληρωμένο, ουσιαστικό και επιδραστικό διάλογο.”

Με τη σειρά του, ο Κώστας Ανδριοσόπουλος, Πρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας, του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, τόνισε: “Η ενεργειακή μετάβαση απέκτησε φέτος έναν ακόμα πιο επείγοντα χαρακτήρα εξαιτίας της πανδημίας και των σημαντικών αλλαγών που επέφερε στα πρότυπα κατανάλωσης και ζήτησης. Αυτό, όμως, αποτελεί όχι μονάχα μια πρόκληση, αλλά και μια μεγάλη ευκαιρία και η Ε.Ε. φαίνεται να το αντιλαμβάνεται και να προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί μέσω του πακέτου ανάκαμψης και των σχετικών πρωτοβουλιών που έχει ανακοινώσει.”

Αυτό είναι το μήνυμα που κόμισαν οι ομιλητές του φετινού 4ου South East Europe Energy Forum, σύμφωνα με τον Δρ. Κωνσταντίνο Ανδριοσόπουλο, Πρόεδρο της επιτροπής ενέργειας του Ελληνο-Αμερικανικού Επιμελητηρίου, ο οποίος έλαβε μέρος στο Forum και συμμετείχε στις σχετικές συζητήσεις με κορυφαία στελέχη του κλάδου που κατέθεσαν τις απόψεις τους. Ιδιαίτερα, ο ρόλος των ΑΠΕ και της εξοικονόμησης ενέργειας είναι προφανής για την επιταχυμένη ενεργειακή μετάβαση, όπως άλλωστε και η σημασία του φυσικού αερίου ως καύσιμο-γέφυρα, τη στιγμή που τα σχετικά έργα αγωγών, όπως ο IGB, o East Med, αλλά και του LNG, όπως το FSRU της Αλεξανδρούπολης δείχνουν να ωριμάζουν διαρκώς και να φτάνουν ένα βήμα πιο κοντά προς την υλοποίησή τους.

O Damon Wilson, Executive Vice President, Atlantic Council, υπογράμμισε τη δυναμική της διμερούς σχέσης ανάμεσα σε Ελλάδα και ΗΠΑ, και τη στήριξη της Αμερικανικής Κυβέρνησης στην Ελληνική η οποία εκφράζεται και μέσω του East Med Act. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις προκλήσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή εν μέσω εντάσεων στην Ανατολική Μεσόγειο και εξέλιξης της πανδημίας, οι οποίες αναπροσαρμόζουν τον επιχειρησιακό σχεδιασμό διαμορφώνοντας έναν νέο τρόπο αντιμετώπισης των συνεπειών οικονομικής ύφεσης, οι οποίες ήδη αρχίζουν να γίνονται εμφανείς.

Ο Cristopher Guith, Senior Vice President, Policy, Global Energy Institute, U.S. Chamber of Commerce, υπογράμμισε: “Το 2020 βρισκόμαστε στο αρχικό στάδιο μιας μακροοικονομικής αλλαγής στον τρόπο παραγωγής ενέργειας αλλά και στον τρόπο με τον οποίο τη χρησιμοποιούμε. Η ανάγκη για ενεργειακή ασφάλεια καθώς επίσης για εξάλειψη των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, είναι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής μας. Για μια ακόμη φορά η τεχνολογία βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης ως μια πραγματική δοκιμασία της παγκόσμιας συνεργασίας αλλά και ως μια τεράστια ευκαιρία. Η επιχειρηματική κοινότητα της Αμερικής θα συνεχίσει να βασίζεται στη συνεργασία με την ΕΕ και τις χώρες μέλη αυτής της περιοχής καθώς αντιμετωπίζουμε συλλογικά αυτές τις προκλήσεις.”

Η Cristina Lobillo, Energy Policy Director, European Commission, στην τοποθέτησή της αναφέρθηκε στο όραμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενέργεια. Ειδικότερα υπογράμμισε τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο European Green Deal, μια αναδιαμορφωτική ατζέντα, η οποία συνδυάζει μια σειρά από πολιτικές με στόχο την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας Παύλος Μυλωνάς ανέφερε μεταξύ άλλων πως η Εθνική Τράπεζα έχει χορηγήσει δάνεια και εγκεκριμένα όρια ύψους άνω των 4 δισ. ευρώ στον κλάδο της Ενέργειας, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι είναι η κυρίαρχη τράπεζα στο χώρο. Τόνισε, επίσης, τη σημασία του ενεργειακού κλάδου τόσο σε γεωπολιτικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο και υπογράμμισε πως η στήριξη του τομέα της Ενέργειας αποτελεί στρατηγική απόφαση της Εθνικής Τράπεζας, η οποία έχει ως στόχο να χορηγήσει δάνεια άνω των 3 δισ. ευρώ την επόμενη τριετία για ενεργειακά project, ενώ παράλληλα συμβάλλει ουσιαστικά στην έγκαιρη και αποτελεσματική υλοποίηση των προγραμματισμένων ιδιωτικοποιήσεων στην Ενέργεια. Χαρακτηριστικά δήλωσε: «Η Εθνική Τράπεζα θα διατηρήσει την ηγετική της θέση σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση του ενεργειακού κλάδου και θα είναι παρούσα σε όλες τις μεγάλες επενδύσεις που θα υλοποιηθούν τα επόμενα χρόνια, στηρίζοντας έναν κρίσιμο τομέα για την επίτευξη μιας ισχυρής και βιώσιμης ανάπτυξης στην Ελλάδα»

Ο Ανδρέας Σιάμισιης, Διευθύνων Σύμβουλος των Ελληνικών Πετρελαίων υπογράμμισε: “Αν δεν προσαρμόσουμε το επιχειρηματικό μας μοντέλο, τότε δεν θα είμαστε πλέον επίκαιροι, άρα προωθούμε την εξέλιξη του ομίλου προς τις νέες μορφές ενέργειας. Οι ΑΠΕ είναι ένας από τους τομείς και σχεδιάζουμε το μεγαλύτερο πάρκο στην Ελλάδα, στην Κοζάνη με 200 μεγαβάτ φωτοβολταϊκών. Μαζί με τις υπόλοιπες επενδύσεις μας στρεφόμαστε προς ένα πιο καθαρό χαρτοφυλάκιο. Οι αλλαγές αυτές δεν συμβαίνουν εν μια νυκτί. Για τα επόμενα 10-20 χρόνια θα συνεχίσουμε να βασιζόμαστε στις συμβατικές πηγές. Για αυτό, πρέπει να κάνουμε τα πετρελαϊκά μας προϊόντα πιο φιλικά προς το περιβάλλον, όπως για παράδειγμα στη ναυτιλία”.

Εξαιρετικό ενδιαφέρον είχαν τα πάνελ που ακολούθησαν στο πλαίσιο της διεξαγωγής του συνεδρίου.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του πάνελ, Southeast Europe: Energy Cooperation Beyond Borders, The Energy Map of SE Europe and the Future of Eastmed συμμετείχαν: ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, o υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ αρμόδιος για ενεργειακά θέματα, Francis R.Fannon, o Yφυπουργός, Συντονιστής του Υπουργείου Ενέργειας, Υπουργείου Οικονομίας, Ενέργειας και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος της Ρουμανίας, Niculae Havrilet, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Β. Μακεδονίας, Naser Nuredini και η υπουργός Ενέργειας της Κύπρου, Νατάσα Πηλείδου. Το πάνελ συντόνισε η ερευνητής-συνεργάτης του Atlantic Council και ανταποκρίτρια της Washington DC, SKAI TV και Καθημερινή, Κατερίνα Σόκου.

O Κωστής Χατζηδάκης, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στην τοποθέτησή του τόνισε: “Η ενέργεια μπορεί να αποτελέσει καταλύτη για την ενίσχυση της συνεργασίας και της ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου και όχι ένα εργαλείο έντασης και δημιουργίας περαιτέρω διμερών προβλημάτων. Αυτό είναι ένα μήνυμα κυρίως προς την Τουρκία και δεν θα αντισταθώ στον πειρασμό να πω ότι το μήνυμα της Ελλάδας σχετικά με τις διμερείς μας σχέσεις με την Τουρκία είναι κάτι παραπάνω από σαφές: Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε επανειλημμένα ότι τη στιγμή που η Τουρκία σταματά όλες τις προκλητικές ενέργειες, εμείς είναι έτοιμοι να ξεκινήσουμε τις συζητήσεις με τους γείτονές μας. Αλλά χρειάζονται δύο για το ταγκό και αυτό είναι κάτι που πρέπει να γίνει κατανοητό από την άλλη πλευρά του Αιγαίου.”

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της συζήτησης αναπτύχθηκαν ζητήματα που εντάσσονται στη δημιουργία των προϋποθέσεων για την βελτίωση της επενδυτικής προοπτικής στην περιοχή, με προεξέχων αυτό της σταθερότητας και ασφάλειας ενώ αναδείχθηκαν “οι ιστορικοί δεσμοί που διέπουν τις σχέσεις των χωρών και συνηγορούν αποφασιστικά στην ανάπτυξη μιας περιφερειακής συνεργασίας”, όπως υπογράμμισε ο Nicolae Havrilet, Yφυπουργός, Συντονιστής του Υπουργείου Ενέργειας, Υπουργείου Οικονομίας, Ενέργειας και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος της Ρουμανίας. Ειδικότερα, ο Niculae Havrilet, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Β. Μακεδονίας, αναφέρθηκε στις ιδιαίτερα καλές σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες τόσο συνολικά όσο ειδικότερα σε ότι αφορά την ενέργεια και στην προοπτική που αναπτύσσεται στο μέλλον. Η Νατάσα Πηλείδου, η υπουργός Ενέργειας της Κύπρου στάθηκε στο διττό πλαίσιο συνεργασίας, τόσο ανάμεσα στις επιχειρήσεις όσο και τα κράτη ώστε να επιταχυνθεί η αναπτυξιακή δυναμική στην περιοχή. Ο Francis R.Fannon, υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ αρμόδιος για ενεργειακά θέματα, υπογράμμισε με τη σειρά του τη στρατηγική θέση των ΗΠΑ για προώθηση έργων και εμπορικών συμφωνιών που δημιουργούν προοπτική και ένα ευρύ πορτφόλιο τεχνολογίας της ενέργειας, σε “ύδατα” που φέρνουν συνεργασία και ανάπτυξη ανάμεσα σε εταιρείες και κράτη.

Στο πλαίσιο του πάνελ, «The U.S Perspective for Southeast Europe’s Energy Role» το οποίο συντόνισε ο Executive Vice President, Atlantic Council, ο Damon Wilson, συμμετείχαν, ο Geoffrey R. Pyatt, Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, η Herro Mustafa, Πρέσβης των ΗΠΑ στη Βουλγαρία, η Kate Mary Burnes, Πρέσβης των ΗΠΑ στη Β. Μακεδονία και ο Antony F. Godfrey, Πρέσβης των ΗΠΑ στη Σερβία.

Ο Geoffrey Pyatt, Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, αναφέρθηκε στα ακόλουθα: “Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η Ελλάδα, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Ανάκαμψης, θα έχει πρόσβαση σε χρηματοδότηση ύψους 32 δισεκατομμυρίων ευρώ και ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης έχει καταστήσει σαφές ότι αναμένει να διατεθεί ένα σημαντικό μέρος αυτής της χρηματοδότησης σε έργα πράσινης ενέργειας και ελπίζω ότι οι αμερικανικές εταιρείες, η αμερικανική τεχνολογία και οι πάροχοι υπηρεσιών θα είναι μέρος αυτού του σχεδίου. Παραμένω αισιόδοξος ότι θα μπορέσουμε να μετατρέψουμε αυτά τα ενεργειακά ζητήματα, ακόμη και στην Ανατολική Μεσόγειο, σε οδηγό συνεργασίας και όχι σύγκρουσης.”

Οι πρεσβευτές των ΗΠΑ στη Βουλγαρία, Β. Μακεδονία και Σερβία που συμμετείχαν στο πάνελ αναφέρθηκαν διεξοδικά στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η περιοχή σε σχέση με τις γεωπολιτικές εξελίξεις στον τομέα της ενέργειας αλλά και τη στενή συνεργασία, ανάμεσα στις κυβερνήσεις των κρατών και εκείνης των ΗΠΑ με γνώμονα τη συνεργασία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Σημαντικά σημεία που αναδείχθηκαν στη συζήτηση ήταν ο απαιτούμενος συντονισμός ανάμεσα στα κράτη όσον αφορά στη στρατηγική, η διασυνδεσιμότητα σε σχέση με το κοινό τόπο δράσης και η διαφοροποίηση στο ενεργειακό μείγμα.

Στο πλαίσιο του πάνελ «Shaping the new energy landscape of SE Europe electric mobility and energy market trends» το οποίο συντόνισε ο Κώστας Ανδριοσόπουλος, Πρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας, του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου συμμετείχαν: η Αλεξάνδρα Σδούκου, Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Γιώργος Ιωάννου, CEO, Hellenic Energy Exchange, ο Κωστής Σιφναίος, Project Director, Gastrade και ο Γιώργος Πεχλιβάνογλου, Vice President, Eunice Energy Group (EEG)Chairman, Wind Energy Committee ASME.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της συζήτησης συζητήθηκαν οι νέες τάσεις της αγοράς της ενέργειας, το πλαίσιο και οι προκλήσεις της ηλεκτροκίνησης, της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας γενικότερα και πως αυτή μπορεί να γίνει πιο ανταγωνιστική, την ανάγκη για ταχύτερη και μεγαλύτερη διείσδυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και εξελίξεις στην αποθήκευσης ενέργειας, όπως η πλωτή μονάδα παραλαβής, αποθήκευσης και αεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου το οποίο θα τροφοδοτεί το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου.

Το συνέδριο έκλεισε με τον Caleb Charles McCarry, Councelor to the CEO, International Development Finance Corporation (DFC), ο οποίος σε μια συζήτηση με τον κ. Benjamin Haddad του Atlantic Council αναφέρθηκε σε όλο το φάσμα των δράσεων του DFC και ειδικότερα στην Ελλάδα όσον αφορά χρηματοδοτικά και αναπτυξιακά εργαλεία.

Το Southeast Europe Energy Forum 2020 πραγματοποιήθηκε σε υβριδική μορφή, με εκτεταμένη διαδικτυακή συμμετοχή και με περιορισμένη φυσική παρουσία τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής, προκειμένου να διασφαλιστεί η υγεία και η ασφάλεια όλων των συμμετεχόντων.

Για να δείτε τη μαγνητοσκόπηση του Southeast Europe Energy Forum 2020 πατήστε ΕΔΩ: https://www.livemedia.gr/seef20