Επείγουσα έρευνα δια τάχθηκε από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να διερευνηθεί περιστατικό που απεικονίζεται σε βίντεο το οποίο διακινείται στο διαδίκτυο, με συναφή καταγγελία για βιαιοπραγία αστυνομικού σε βάρος αλλοδαπού, στο αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Athens airport police action with my brother when he wants to come back to Lesvos!

No to fascism! pic.twitter.com/mDZtBbBQVx