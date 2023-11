ΣΥΡΙΖΑ: Άνοιξε την πόρτα της εξόδου ο Αντώνης Τζανακόπουλος – Νέα συνεδρίαση το πρωί της Πέμπτης

Η συνεδρίαση της ομάδας «6 + 6» υπό την Έφη Αχτσιόγλου ολοκληρώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Η πρόθεση της Κουμουνδούρου να συγκαλέσει την Πολιτική Γραμματεία του κόμματος στις 4 το απόγευμα της Πέμπτης ανέτρεψε τα δεδομένα, καθώς η παρουσία τους στο καθοδηγητικό όργανο του ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται να επηρεάζει τις αποφάσεις τους περισσότερο από ποτέ.

Τα στελέχη της τάσης «6 + 6» αναμένεται να συνεδριάσουν εκ νέου σήμερα το πρωί, κλειδώνοντας τις επόμενες κινήσεις τους. Εκτιμάται ότι η έξοδός τους από τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και η δημιουργία νέας Κοινοβουλευτικής Ομάδας είναι θέμα ωρών.

Ανοίγοντας την πόρτα της εξόδου, ο Αντώνης Τζανακόπουλος, κορυφαίο μέλος της τάσης και στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ στο Ηνωμένο Βασίλειο, αποχώρησε πρώτος από το κόμμα, συνοδευόμενος από άλλα στελέχη που διαμένουν στο εξωτερικό.

Σε ανακοίνωσή τους, τα στελέχη που αποχωρούν, επισημαίνουν ότι τα όσα έχουν ακολουθήσει την εκλογή Κασσελάκη στην ηγεσία του κόμματος «κατέστησαν σαφή την μετάλλαξη του κόμματος σε κόμμα του Κέντρου», οδηγώντας «στην πλήρη απαξίωση των οργάνων».

That Was Just Your Life

Almost like your life

Almost like your endless fight

Curse the day is long

Realize you don’t belong

Disconnect somehow

Never stop the bleeding now

Almost like your fight

And there it went

Almost like your lifehttps://t.co/xDwt3PGU06 pic.twitter.com/d2EIW4i5xB

— Antonios Tzanakopoulos 🔻💙 (@ATzanakopoulos) November 22, 2023