Συνάντηση Δένδια με τον Αμερικανό πρέσβη για τις εξελίξεις στη Λιβύη

Οι τελευταίες εξελίξεις στη Λιβύη βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, με τον πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζορτζ Τσούνη.

Κατά τη συνάντηση, ο υπουργός Εξωτερικών και ο Αμερικανός πρέσβης συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στη Λιβύη, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter ο Νίκος Δένδιας.

Σε συνάντηση @GreeceMFA, συζητήσαμε με τον Πρέσβη των ΗΠΑ George J. Tsunis, τις τελευταίες εξελίξεις στη Λιβύη – During a meeting held today @GreeceMFA, Ι discussed with @USAmbassadorGR the latest developments in #Libya. pic.twitter.com/MaFruhnAE4

