Σιμόπουλος: «Το “ΟΧΙ” του 1940 και η εποποιία που ακολούθησε στα βουνά της Αλβανίας αφορούν στο παρόν και στο μέλλον και όχι στο παρελθόν»

«Ως εκπρόσωπος του προέδρου της Ελληνικής Βουλής στο σημερινό εορτασμό θέλω να τονίσω ότι το «ΟΧΙ» του 1940 και η εποποιία που ακολούθησε μετά στα βουνά της Αλβανίας αφορούν στο παρόν και στο μέλλον και όχι στο παρελθόν», δήλωσε ο Στράτος Σιμόπουλος, μετά την ολοκλήρωση της μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης στη Θεσσαλονίκη.

«Αυτό πρέπει να τονίζουμε συνέχεια στις νέες γενιές οι οποίες πρέπει να κατανοήσουν ότι υπάρχουν πατρίδες και έθνη σήμερα σε μια εποχή γεωπολιτικών αναταράξεων και όχι τόποι και πληθυσμοί. Η Ελλάδα συνεχώς δυναμώνει στρατιωτικά και γεωπολιτικά. Ζήτω στην Ελλάδα, ζήτω στο ελληνικό έθνος» υπογράμμισε ο κ. Σιμόπουλος.