Παραστατίδης: «Μετά από την πανεπιστημιοποίηση κολλεγίων έρχεται η πρυτανοποίηση συντακτών του νόμου» – Η απάντηση Παπαϊωάννου

Κόντρα ξέσπασε μεταξύ του Στέφανου Παραστατίδη και τον υφυπουργό Παιδείας, Νίκο Παπαϊωάννου, με αφορμή δήλωση του υπεύθυνου ΚΤΕ Παιδείας του ΠΑΣΟΚ, στην οποία σχολιάζει ότι «με την ανακοίνωση για τον ορισμό του κ. Ζώρα ως πρύτανη σε ένα από τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια που έλαβαν άδεια λειτουργίας, μια ακόμα πικάντικη και ενδιαφέρουσα πτυχή της υπόθεσης αποκαλύπτεται».

Όπως αναφέρει συγκεκριμένα ο Στέφανος Παραστατίδης «όταν ο κ. Ζώρας, τέως γενικός γραμματέας ανώτατης εκπαίδευσης συνέγραφε το νομοθέτημα για την ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων είχε γνωριμίες και συνεργασίες εξαιρετικά χρήσιμες για τον ίδιο και το επαγγελματικό του μέλλον».

«Όταν ο ίδιος χαρακτήριζε τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια “νίκη κατά του λαϊκισμού” δεν ήταν ακόμη φανερό ότι υπερασπιζόταν το δικαίωμά του στην παραβίαση στοιχειωδών κανόνων πολιτικής ηθικής και δεοντολογίας», τονίζει και προσθέτει ότι «μάλλον θεωρεί ο ίδιος και το πολιτικό του περιβάλλον, ασυγχώρητο λαϊκισμό το να μην σπεύδει κάποιος να προσφέρει ως υψηλά αμειβόμενος τις υπηρεσίες του σε ιδιωτική δομή, μόλις αφιππεύσει από κυβερνητική θέση που του επέτρεπε να καθορίσει το πλαίσιο ίδρυσης και αδειοδότησής της».

«Μετά από την πανεπιστημιοποίηση κολλεγίων έρχεται η πρυτανοποίηση συντακτών του νόμου. ‘Αξιος ο μισθός τους», καταλήγει στην δήλωσή του ο κ. Παραστατίδης.

Η απάντηση του υφυπουργού Παιδείας

«Το ΠΑΣΟΚ, στο αντιπολιτευτικό του μένος, ξεκίνησε εκτός από Πανεπιστήμια να επιτίθεται πλέον και σε Πρυτάνεις» τονίζει ο υφυπουργός Παιδείας, Νίκος Παπαϊωάννου, απαντώντας στη δήλωση του υπεύθυνου Κ.Τ.Ε. Παιδείας του ΠΑΣΟΚ Στέφανου Παραστατίδη, ο οποίος ασκεί κριτική στο βιογραφικό και την τοποθέτηση του καθηγητή Ιατρικής Οδυσσέα Ζώρα στη θέση του Πρύτανη του Μη Κρατικού Πανεπιστημίου «The University of Keele, Greece».

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο κ. Παπαϊωάννου: «Ο κ. Παραστατίδης με δεδομένο το πλούσιο βιογραφικό του αξιολόγησε το βιογραφικό του Καθηγητή Ιατρικής κ. Ζώρα, πρώην Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης ως προβληματικό για να γίνει Πρύτανης σε παράρτημα ξένου Πανεπιστημίου. Ανέφερε ότι ο κ. Ζώρας ως γενικός γραμματέας υπέγραψε το νόμο, πράγμα το οποίο είναι εκτός διοικητικής πραγματικότητας. Όλοι γνωρίζουμε ότι ο νόμος υπήρξε πρωτοβουλία του Κυριάκου Πιερρακάκη τον οποίο και επεξεργάστηκε με κορυφαίους συνταγματολόγους – με κεντρικό ρόλο να παίζει η γνωμοδότηση του πρώην προέδρου του ΠΑΣΟΚ κ. Ευάγγελου Βενιζέλου. Ο κ. Ζώρας αντικαταστάθηκε πριν δεκατρείς μήνες ως Γενικός Γραμματέας από εμένα και σήμερα είναι αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Το δε βιογραφικό του αναγνωρίζεται από το σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας».

Και καταλήγει γράφοντας: «Το ΠΑΣΟΚ, στο αντιπολιτευτικό του μένος, ξεκίνησε εκτός από Πανεπιστήμια να επιτίθεται πλέον και σε Πρυτάνεις. Τι και αν τους έχει διαψεύσει η πραγματικότητα πολλάκις – αρχικά το ΣτΕ που δήθεν θα έκρινε αντισυνταγματικό το νόμο, μετά η ΕΘΑΑΕ που δήθεν δε θα ήταν επαρκώς ανεξάρτητη και αυστηρή. Συνέβησαν όμως ακριβώς τα ανάποδα από αυτά που έλεγαν σε κάθε επίπεδο. Τώρα ανακαλύπτουν ότι έχουν πρόβλημα με τον Οδυσσέα Ζώρα. Καλή τύχη στην αντιπολιτευτική τους Οδύσσεια. Θα τη χρειαστούν».