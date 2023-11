Ώρα μηδέν για τον ΣΥΡΙΖΑ: Ανοίγει την πόρτα εξόδου η ομάδα Αχτσιόγλου – Το απόγευμα η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας

Ώρα μηδέν για τον ΣΥΡΙΖΑ. Κρίσιμη ημέρα εξελίξεων η σημερινή για το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης καθώς πριν από τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας το απόγευμα, αναμένεται η ομάδα της Έφης Αχτσιόγλου να ανοίξει την «πόρτα εξόδου». Οι αποφάσεις φαίνεται να έχουν ληφθεί και οι επόμενες κινήσεις να έχουν δρομολογηθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ενδέχεται η ανακοίνωση αποχώρησης των «6+6» να έρθει πριν από τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας και θα γίνει μέσω δημοσιοποίησης κειμένου, όπως είχε κάνει και η «Ομπρέλα». Στο κείμενο αυτό θα αναλύονται οι λόγοι που οδηγούν στην αποχώρηση από τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ επόμενο βήμα, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, θα είναι η συγκρότηση Κοινοβουλευτικής Ομάδας με επικεφαλής πιθανότατα τον Αλέξη Χαρίτση.

Τα στελέχη της τάσης «6 + 6» αναμένεται να συνεδριάσουν εκ νέου σήμερα το πρωί, κλειδώνοντας τις επόμενες κινήσεις τους.

Χθες πάντως ανακοίνωσε την αποχώρησή του μαζί με άλλα μέλη από την Οργάνωση Μελών του Ηνωμένου Βασιλείου, ο Αντώνης Τζανακόπουλος.

Σε ανακοίνωσή τους, τα στελέχη που αποχωρούν, επισημαίνουν ότι τα όσα έχουν ακολουθήσει την εκλογή Κασσελάκη στην ηγεσία του κόμματος «κατέστησαν σαφή την μετάλλαξη του κόμματος σε κόμμα του Κέντρου», οδηγώντας «στην πλήρη απαξίωση των οργάνων».

That Was Just Your Life

Almost like your life

Almost like your endless fight

Curse the day is long

Realize you don’t belong

Disconnect somehow

Never stop the bleeding now

Almost like your fight

And there it went

Almost like your lifehttps://t.co/xDwt3PGU06 pic.twitter.com/d2EIW4i5xB

— Antonios Tzanakopoulos 🔻💙 (@ATzanakopoulos) November 22, 2023