Κώστας Μπακογιάννης: Τα λαμπερά ονόματα του συνδυασμού «Αθήνα Ψηλά»

Τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους για τις ερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές ανακοίνωσε νωρίτερα η παράταξη του Κώστα Μπακογιάννη. Στο ψηφοδέλτιο περιλαμβάνονται και αναγνωρίσιμα πρόσωπα-εκπλήξεις από διαφορετικούς χώρους. Ενδεικτικά μεταξύ των υποψηφίων είναι η Μάρω Θεοδωράκη, κόρη της Νίτσας Λουλέ και ανιψιά του Μίκη Θεοδωράκη, ο διάσημος σχεδιαστής Βασίλης Ζούλιας, ο δημοφιλής σεφ Βασίλης Καλλίδης, η δημοσιογράφος Καλλιόπη (Πόπη) Διαμαντάκου αλλά και ο Πολωνός παλαίμαχος ποδοσφαιριστής και αρχισκόρερ του Παναθηναϊκού Κριστόφ Βαζέχα.

«Τα 351 πρόσωπα που εντάσσονται στο ψηφοδέλτιο, αποτελούν «καθρέφτη» της πραγματικής Αθήνας και της ανθρωπογεωγραφίας της» όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της παράταξης «Αθήνα Ψηλά» και στόχος ήταν να υπάρχει «τουλάχιστον ένας από κάθε γειτονιά» με δεδομένο ότι η πρωτεύουσα έχει 129 γειτονιές.

Όπως επισημαίνεται το ψηφοδέλτιο είναι ανανεωμένο κατά 70%, με Αθηναίες και Αθηναίους, γεμάτους διάθεση να συνεισφέρουν στην πόλη με γνώσεις, φρέσκιες ιδέες και ενθουσιασμό.

Ο γκολτζής των γηπέδων, Κριστόφ Βαζέχα

Η μεγάλη έκπληξη έρχεται από ένα παλιό… κανόνι του Παναθηναϊκού. Ο λόγος για τον Κρίστοφ Βαζέχα, ο οποίος γεννήθηκε το 1964 στο Katowice της Πολωνίας. Είναι παντρεμένος και πατέρας ενός παιδιού. Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα στο Πολωνικό Πρωτάθλημα. Στην Ελλάδα έγινε γνωστός το 1989 όπου ξεκίνησε μια καριέρα γεμάτη επιτυχίες με την ομάδα της πόλης μας, τον Παναθηναϊκό. Μέχρι το 2004 με τον Παναθηναϊκό πραγματοποίησε 554 εμφανίσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη πετυχαίνοντας 320 γκολ! Μετά το τέλος της αναμφίβολα επιτυχημένης του ποδοσφαιρικής καριέρας ασχολείται με την προπονητική.

Η ανιψιά του «παγκόσμιου» Μίκη, Μάρω Θεοδωράκη

Ενδίδοντας στο φλερτ με μία πολιτική σταδιοδρομία, η ανιψιά του μεγάλου Έλληνα συνθέτη, Μάρω Θεοδωράκη, αποφάσισε να είναι ένα από τα πρόσωπα που συμπεριλαμβάνονται στο ψηφοδέλτιο του συνδυασμού. Η ίδια, γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα, περιτριγυρισμένη από την ποίηση και τη μουσική – πράγμα φυσικό, αφού είναι ανιψιά του διεθνώς αναγνωρισμένου μουσικοσυνθέτη και στιχουργού Μίκη Θεοδωράκη και κόρη του Γιάννη Θεοδωράκη (ποιητή/δημοσιογράφου) και της Νίτσας Λουλέ (συγγραφέα/δημοσιογράφου). Σπούδασε πιάνο στο Εθνικό Ωδείο (Αθήνα) και έλαβε το δίπλωμα πιάνου με ομόφωνη ψήφο αριστείας.

Ο διεθνούς φήμης σχεδιαστής, Βασίλης Ζούλιας

Τις δυνάμεις του στον πολιτικό στίβο ετοιμάζεται να δοκιμάσει ο διάσημος σχεδιαστής Βασίλης Ζούλιας. Η ζωή του μέχρι τώρα θα μπορούσε να είναι βγαλμένη από ταινία. Μόλις στα 16 του χρόνια έκανε την πρώτη του επαγγελματική φωτογράφηση και εν συνεχεία εργάστηκε ως fashion editor με απόλυτη επιτυχία σε διάφορα περιοδικά συμπεριλαμβανομένης και της Ελληνικής Vogue για 20 χρόνια. Το 2003 ανοίγει την πρώτη του μπουτίκ: Vassilis Zoulias Old Athens με αξεσουάρ δημιουργώντας αίσθηση στην Ελληνική αγορά. Από το 2008 παρουσιάζει με συνέπεια δυο με τρεις συλλογές τον χρόνο που περιλαμβάνουν pret-a-porter, demi couture και νυφικά. Στα highlights: Η Alison Brie το 2018 στην απονομή των Golden Globes αφιερωμένη στο metoo, φοράει το θρυλικό πλέον φόρεμα με παντελόνι που βγαίνει πρώτο στα πέντε καλύτερα looks της βραδιάς.

Ακολουθούν η Mindy Kaling στο Met Gala, η Natassa Lyonne στα Emmys, η Laura Dern, η Gwen Stefani, η Tina Fey και η Ariana Rockefeller είναι κάποιες που συγκαταλέγονται στις διεθνείς συνεργασίες του οίκου. Τον Δεκέμβριο του 2021 η Patricia Field η διάσημη στυλίστρια του sex and the city επιλέγει πέντε χαρακτηριστικά Zoulia’s look’s για την Lily Collins και το «Emily in Paris» season 2 στο Netflix. Σχεδόν σε μια βραδιά το Vassilis Zoulias brand αναγνωρίζεται σε παγκόσμιο επίπεδο. Τον Οκτώβριο του 2022 ανοίγει το πρώτο flagship Μaison Zoulias κατάστημα με αποκλειστικά την συλλογή pret-a-porter στο Κολωνάκι. Την άνοιξη το 2023 η Kim Cattrall θα εμφανιστεί στην καινούργια σειρά του Netflix “glamorous” φορώντας Ζoulias.

Ο δημοφιλής σεφ Βασίλης Καλλίδης

Από την «δυναμική, υπερκομματική, αποφασισμένη ομάδα ανθρώπων», όπως περιγράφηκε από την παράταξη το ψηφοδέλτιο, δεν λείπει και ο δημοφιλής σεφ Βασίλης Καλλίδης, ο οποίος γεννήθηκε το 1975 στη Θεσσαλονίκη, όπου και μεγάλωσε. Μετά τις σπουδές του στη Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων, στο τμήμα μαγειρικής, ταξιδεύει και εργάζεται ως σεφ σε διάφορα μέρη του κόσμου. Το 2002 επιστρέφει στην Αθήνα και εργάζεται σε εστιατόρια της πόλης. Το 2004 ανοίγει το πρώτο του εστιατόριο και ακολουθούν ακόμα δύο. Το 2008 ξεκινάει να συμμετέχει σε πρωινές τηλεοπτικές εκπομπές και παρουσιάζει συνολικά τέσσερις δικές του γαστρονομικές-ταξιδιωτικές εκπομπές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Παράλληλα εκδίδει τρείς γαστρονομικούς οδηγούς για την πόλη της Αθήνας. Σήμερα διατηρεί το εστιατόριό του στο κέντρο της Αθήνας και ασχολείται με την εταιρία του που παρέχει υπηρεσίες private dining. Αγαπάει τις εικαστικές τέχνες και τα extreme sports, τα μακρινά ταξίδια και την επικοινωνία με τον κόσμο.

Η δημοσιογράφος Πόπη Διαμαντάκου

Παράλληλα, στο πλευρό του Κώστα Μπακογιάννη, θα βρίσκεται και η δημοσιογράφος Καλλιόπη Διαμαντάκου, η οποία είναι είναι κάτοχος διδακτορικού, από το Τμήμα ΜΜΕ και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου και κάτοχος DEA στην Ιστορία (Μηχανισμοί Προπαγάνδας) από το Πανεπιστήμιο PARIS 1. Επίσης, είναι πτυχιούχος Πολιτικών Επιστημών από το Πάντειο Πανεπιστήμιο. Εργάστηκε ως δημοσιογράφος στις εφημερίδες: Αυγή, Καθημερινή , ΤΑ ΝΕΑ , πάντα ως αρθρογράφος με δική της στήλη και αντικείμενο την κριτική τηλεόρασης. Δίδαξε ως επισκέπτρια- επιστημονική συνεργάτης, στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του τμήματος ΜΜΕ και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου. Το 2014 εκλέχτηκε δημοτική σύμβουλος στο Δήμο Αθηναίων.

Το 2016 ανέλαβε Πρόεδρος της Τεχνόπολης του ΔΑ (2016-2019). Τότε είχε την ιδέα και ανέλαβε την υλοποίηση σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας του προγράμματος «Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία», στο οποίο συμμετέχουν μαθήτριες και μαθητές από 6-18 ετών με τους δασκάλους και καθηγητές τους. Σήμερα, είναι μέλος του ΔΣ της Τεχνόπολης, έχοντας πάντα την ευθύνη του προγράμματος, το οποίο συνεχίζεται για 8η χρονιά. Παράλληλα, είναι μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.

Ο πρώην Υφυπουργός Πολιτισμού Νικόλας Γιατρομανωλάκης

Επίσης υποψήφιος με την παράταξη του Κώστα Μπακογιάννη είναι και ο πρώην υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, αρμόδιος για θέματα Σύγχρονου Πολιτισμού, Νικόλας Γιατρομανωλάκης. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Από τις 4 Ιανουαρίου 2021 έως τις 26 Μαΐου 2023 διατέλεσε Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, αρμόδιος για θέματα Σύγχρονου Πολιτισμού, ενώ προηγουμένως είχε διατελέσει Γενικός Γραμματέας Σύγχρονου Πολιτισμού (από την 1 Αυγούστου 2019 έως τις 3 Ιανουαρίου 2021). Κατά τη διάρκεια της θητείας του εκκίνησε η κανονική λειτουργία του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης μετά από 20 χρόνια, επανεκκίνησε η λειτουργία της Εθνικής Πινακοθήκης – Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου ενώ τέθηκαν οι βάσεις και εξασφαλίστηκαν οι πόροι για καινοτόμα προγράμματα όπως για παράδειγμα η αναβίωση της ελληνικής χειροτεχνίας, το πρόγραμμα πολιτιστικής συνταγογράφησης και ο σχεδιασμός πολιτιστικών-αναπτυξιακών στρατηγικών σχεδίων για 14 δήμους. Σήμερα δραστηριοποιείται ως σύμβουλος στρατηγικής στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει δραστηριοποιηθεί στον τομέα των ανθρώπινων δικαιωμάτων και ειδικότερα των ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιωμάτων, ενώ υπήρξε το πρώτο και παραμένει το μόνο ανοιχτά ΛΟΑΤΚΙ+ μέλος οποιασδήποτε ελληνικής κυβέρνησης.

Η ηθοποιός Νικολέττα Καρρά

Από τον καλλιτεχνικό χώρο προέρχεται και η ηθοποιός Νικολέττα Καρρά, η οποία γεννήθηκε στην Αθηνά στις 14/10/1977, μεγάλωσε στα Κάτω Πατήσια. Είναι πτυχιούχος ελληνικής φιλολογίας (Φιλοσοφική σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών). Φοίτησε σε δραματική σχολή, εργάζεται ως ηθοποιός, ασχολείται επίσης με το χορό και το τραγούδι.

Ο εικαστικός και ηθοποιός Άγγελος Παπαδημητρίου

Ο Άγγελος Παπαδημητρίου είναι εικαστικός και ηθοποιός. Έχει εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε διεθνείς εκθέσεις. Έργα του υπάρχουν και στην Εθνική γλυπτοθήκη. Ως ηθοποιός έχει συνεργαστεί με το Εθνικό Θέατρο, το ΚΘΒΕ, καθώς και με ιδιωτικούς θιάσους. Τραγούδησε τραγούδια μεγάλων Ελλήνων μουσικών, ενώ έχει βραβευτεί για όλες τις δραστηριότητες του, εικαστικές, θεατρικές κινηματογραφικές, τηλεοπτικές με τα μεγαλύτερα αντίστοιχα βραβεία. Τα τελευταία χρόνια συμμετέχει διακριτικά στην τοπική αυτοδιοίκηση, στο πλευρό του Κώστα Μπακογιάννη, ως αντιπρόεδρος της Τεχνόπολης.

Η τηλεοπτική παραγωγός Φρόσω Ράλλη

Η πολύπειρη παραγωγός Φρόσω Ράλλη, είναι ακόμη μία γυναικεία παρουσία που δεν λείπει από το ψηφοδέλτιο. Είναι αναγνωρισμένη παραγωγός της τηλεόρασης με πλούσια καριέρα που εκτείνεται σε τρεις δεκαετίες και με περισσότερες από διακόσες τηλεοπτικές παραγωγές, πολλά βραβεία και διακρίσεις. Κατείχε την θέση του CEO των ΑΤΑ Studios από το 1996 έως το 2012 και συνεχίζει να ασχολείται ενεργά σε ένα ευρύ φάσμα καλλιτεχνικών και πολιτιστικών δράσεων. Έχει κάνει την παραγωγή δύο θεατρικών παραστάσεων. Εργάστηκε στο Υπουργείο Πολιτισμού, όπου συνεργάστηκε στενά με τη Μελίνα Μερκούρη κατά τη διάρκεια της υπουργίας της. Την περίοδο αυτή ήταν υπεύθυνη για τη διοργάνωση των εκδηλώσεων του θεσμού «Αθήνα, Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης». Η Φρόσω Ράλλη υπήρξε από τους σημαντικότερους συντελεστές στη διαμόρφωση του ελληνικού τηλεοπτικού τοπίου, όπως το γνωρίζουμε σήμερα.

Η επικοινωνιολόγος Κατερίνα Γκαγκάκη

Με το όραμα «η Αθήνα να είναι για όλους η πόλη που ονειρεύονται» βρίσκεται και πάλι στο ψηφοδέλτιο και η επικοινωνιολόγος Κατερίνα Γκαγκάκη. Γεννήθηκε στη Μυτιλήνη και μεγάλωσε στην Πλατεία Μαβίλη στην Αθήνα, όπου ζει μέχρι σήμερα. Ρομαντική αλλά και πραγματίστρια, κυρίως όμως με αγάπη για την πόλη και τους ανθρώπους της και με την ανάγκη να προσφέρει και να δημιουργήσει, το 2019 εξελέγη Δημοτική Σύμβουλος στον Δήμο Αθηναίων. Την περίοδο 2020-2021 διετέλεσε Αντιδήμαρχος Εξωστρέφειας και Κοινωνίας των Πολιτών και από το 2021 έως σήμερα, ως Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνίας των Πολιτών, αναπτύσσει και εφαρμόζει προγράμματα με στόχο μία Αθήνα που θα ανήκει ισότιμα σε όλους και μία ζωή μέσα στην πόλη που ο καθένας, η καθεμία, το καθένα, θα την απολαμβάνει με αποδοχή, στήριξη και αλληλεγγύη.

Ο οδοντίατρος Κωνσταντίνος Δέδες

Ο οδοντίατρος Κωνσταντίνος Δέδες, ο οποίος έχει ταυτιστεί με την τηλεόραση, είναι στο ψηφοδέλτιο του κ. Μπακογιάννη. Κατάγεται από το Καπανδρίτι και είναι μόνιμος κάτοικος του Θησείου. Σπούδασε Χειρουργός Οδοντίατρος και από το 2002 διατηρούσε το ιατρείο του στον Ωρωπό, ενώ τα τελευταία χρόνια δημιούργησε την οδοντιατρική κλινική Golden Smile στην Κηφισιά, με όλες τις ειδικότητες της σύγχρονης Οδοντιατρικής. Αγαπάει τις τέχνες, τα ταξίδια και την ζωή στο κέντρο της πόλης! Η αφοσίωσή του στο επάγγελμα τον έκανε γρήγορα να ξεχωρίσει και έτσι έγινε ο άνθρωπος πίσω από πολλά διάσημα χαμόγελα. Υπήρξε ο οδοντίατρος των μεταμορφώσεων στην τηλεοπτική εκπομπή “Your face sounds familiar” ενώ τα τελευταία χρόνια έχει εμφανιστεί σε τηλεοπτικές εκπομπές με θέμα τις αισθητικές βελτιώσεις.

Φέτος για πρώτη φορά ανέλαβε το ρόλο συμπαρουσιαστή στην τηλεοπτική εκπομπή «Ζήσε Αλλιώς» με ιατρικά θέματα. Από το 2019 είναι Πρόεδρος της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων, ίσως όχι ο τυπικός Πρόεδρος που περιμένει να δει κανείς και αυτό γιατί αιφνιδιάζει με το χιούμορ και την εξωστρέφειά του έχοντας ως στόχο, η Τεχνόπολη «να γίνει το επίκεντρο της πολιτιστικής καθημερινότητας του Αθηναίου πολίτη, η μικρογραφία μιας πλήρους οργανωμένης πόλης, 100% προσβάσιμη σε όλων των ειδών τις αναπηρίες».

Η κόρη του Μιλτιάδη Έβερτ, Αλεξία

Η κόρη του Μιλτιάδη Έβερτ, Αλεξία, με θητεία σε πόστο αντιδημάρχου αποτελεί άλλο ένα πρόσωπο του ψηφοδελτίου. Μεγάλωσε και ζει στο κέντρο της Αθήνας, στην γειτονιά του Μετς.

Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Westminster του Λονδίνου. Το 2006 εξελέγη δημοτική σύμβουλος και διετέλεσε Αντιδήμαρχος στον τομέα της Υγείας, Κοινωνικής Μέριμνας και Ισότητας. Διετέλεσε επίσης Πρόεδρος των Παιδικών και Εφηβικών Βιβλιοθηκών Ελλάδος (ΟΠΕΔ/Υπουργείο Παιδείας) και στέλεχος της Γενικής Γραμματείας Ισότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΚΕΘΙ). Το 2019 εξελέγη πρώτη σε ψήφους Δημοτική Σύμβουλος Αθηνών και ανέλαβε Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Σήμερα, είναι Πρόεδρος της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών.

Η κόρη του «στρατηγού», Πόπη Δομάζου

Η Θεόπη (Πόπη) Δομάζου γεννήθηκε στην Αθήνα, στους Αμπελοκήπους. Είναι κόρη του Μίμη Δομάζου και της Ηούς Θεοδώρου. Είναι εκλεγμένη Δημοτική Σύμβουλος στον Δήμο της Αθήνας από το 2019 έως σήμερα. Είναι Πρόεδρος στον ΑΘΗΝΑ 9.84 και τέως Πρόεδρος στην Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία Μηχανογράφησης και Επιχειρησιακών Μονάδων ΟΤΑ του Δήμου Αθηναίων (ΔΑΕΜ). Είναι δημοσιογράφος και ραδιοφωνική παραγωγός. Απόφοιτος του Κολλεγίου Αθηνών. Μιλάει Γαλλικά και Αγγλικά. Σπούδασε Γεωπονία και Αρχιτεκτονική τοπίου και αποφοίτησε από τη Δημοσιογραφική Σχολή του ΑΝΤ1. Έχει εργαστεί στο ραδιόφωνο του ΑΝΤ1 για 10 χρόνια, στον ACTION FM και στον HIT 88.9. Έχει συνεργαστεί με πολλούς δημοσιογράφους και πολιτικούς. Έχει δημιουργήσει την πρώτη δωρεάν Ακαδημία Ποδοσφαίρου στην Ελλάδα “Μίμης Δομάζος”, στην οποία τα παιδιά προπονούνται δωρεάν και προσφέρουν τροφές στα αδέσποτα. Ασχολείται με πολιτιστικά και αθλητικά θέματα. Έχει παρουσιάσει μεγάλα γεγονότα όπως τα Special Olympics, συναυλίες και βιβλία σε όλη την Ελλάδα.

Ο πρόεδρος των Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με αμαξίδιο, Χάρης Περδίκης

Ο Χάρης Περδίκης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με αμαξίδιο συμπεριλαμβάνεται επίσης στη λίστα. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1972 και το 1990 είχε αυτοκινητιστικό ατύχημα με αποτέλεσμα την παραπληγία. Από το 1999 κατείχε την θέση του Γενικού Γραμματέα στην Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο (ΟΣΕΚΑ) ενώ από το 2021 έχει το αξίωμα του Προέδρου. Το 2004 διετέλεσε σύμβουλος του Υφυπουργού Αθλητισμού για θέματα αθλητισμού ΑμεΑ. Έχει υπάρξει μέλος της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής αλλά και επιτροπών της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Μπάσκετ σε Αμαξίδιο (IWBF) και έχει εκπροσωπήσει την χώρα μας σε πολλές εκδηλώσεις και συνέδρια. Στόχος του για τον Δήμο Αθήνας.

Η σύζυγος του Μάκη Βορίδη, Ιωάννα-Δανάη Μιχελάκου

Στο ψηφοδέλτιο βρίσκεται επίσης και η σύζυγος του Μάκη Βορίδη, η παιδίατρος Ιωάννα-Δανάη Μιχελάκου. Γεννήθηκε, μεγάλωσε και διαμένει στο κέντρο της Αθήνας. Σπούδασε Ιατρική και έλαβε την ειδικότητα της Παιδιάτρου. Εργάστηκε σε γνωστή παιδιατρική κλινική και κεντρικό μαιευτήριο της Αθήνας και σήμερα διατηρεί ιατρείο στην Πλατεία Μαβίλη. Είναι παντρεμένη με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και νυν Υπουργό Επικρατείας Μάκη Βορίδη, με τον οποίο έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, τον Χρήστο και τη Λέλα. Από το 2019 είναι Πρόεδρος της 7ης Δημοτικής Κοινότητας, την περιοχή που μένει η ίδια και μεγαλώνουν τα παιδιά της.