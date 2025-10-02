Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Τι αναφέρουν πηγές του ΠΑΣΟΚ για τις καταθέσεις Μελά και Παπά

«Νέα διάσταση έλαβε το θέμα της διαχείρισης του ΟΠΕΚΕΠΕ επί προεδρίας του Δ. Μελά, καθώς αποκαλύφθηκε σήμερα στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση ότι ο αδελφός του δούλευε στο λογιστήριο της εταιρίας πληρωμών του Οργανισμού», τονίζουν πηγές του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τα όσα ανέφερε ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ στην εξεταστική επιτροπή που διερευνά την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων.

Όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, «όταν ο ίδιος ως μάρτυρας εξετάστηκε από τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Ευαγγελία Λιακούλη, και απαντώντας σε ερώτηση της για την σχέση του με την εταιρεία GAIA Επιχειρείν και Neuropublic απάντησε ότι συνεργάστηκε και τους γνωρίζει».

«Στο ερώτημα αν εργάστηκε ο ίδιος ή μέλος της οικογένειας του στις εταιρίες αυτές, απάντησε ότι πράγματι εργάστηκε ο αδελφός του, ως λογιστής στο λογιστήριο. Σε άλλη ερώτηση της κ. Λιακούλη, αν εργάστηκε κατά την περίοδο της προεδρίας του, ο κ. Μελάς απάντησε επίσης θετικά. Να σημειωθεί οτι οι ανωτέρω εταιρείες ήταν υπεύθυνες αποκλειστικά για τις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στο ερώτημα αν οι διάλογοι των επισυνδέσεων που αναφέρονται σε χρήματα ως μέρος – μίζα των πληρωμών, γινόταν με διευκόλυνση κάποιου ενδιάμεσου των εταιριών πληρωμών, ο μάρτυρας διαμαρτυρόμενος, αρνήθηκε να απαντήσει», υποστήριξαν.

Για την κατάθεση Παπά

Σχολιάζοντας την κατάθεση του Θεοφάνη Παπά, οι ίδιες πηγές έκαναν λόγο για «τακτική σιωπής και υπεκφυγής που καίει το αφήγημα της ΝΔ ότι όλα καλώς πήγαιναν».

«Ο κ. Παπάς, στη σημερινή κατάθεση στην Επιτροπή κατέφυγε στην τακτική της υπεκφυγής και των γενικόλογων αναφορών, αφήνοντας αναπάντητα τα πιο κρίσιμα ερωτήματα που αγγίζουν την καρδιά του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ωστόσο, η κατάθεσή του σφραγίστηκε από τον κεντρικό ρόλο του Μάκη Βορίδη στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο κ. Παπάς αποκάλυψε ότι ο κος Βορίδης είχε συμφωνήσει απόλυτα, καθώς το υπέγραψε ως Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης στην κατανομή των βοσκοτόπων. Η αποκάλυψη αυτή του κύριου Παπά φέρνει σε δεινή θέση τον κ. Βορίδη, ο οποίος τόσο στην ομιλία του στην Βουλή όσο και στις δημόσιες τοποθετήσεις του, έχει τονίσει ότι δήθεν ελέγχεται για μια υπογραφή του που έβαλε το 2019. Όπως φαίνεται είχε δώσει και την έγκρισή του και το 2020 έχοντας απόλυτη γνώση της κατανομής των βοσκοτόπων και του εθνικού αποθέματος.

Ακόμη, ο κύριος Παπάς προσπάθησε να εμφανιστεί ως «προστάτης» των αγροτών, παρουσιάζοντας τις δικές του απόψεις για το πώς πρέπει να λειτουργεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ, τις οποίες όμως, όλως περιέργως, δεν εφάρμοσε όσο ήταν πρόεδρος», επεσήμαναν οι ίδιες πηγές του ΠΑΣΟΚ και συμπλήρωσαν:

«Δεν έδωσε καμία απάντηση για την αποδέσμευση δεσμευμένων ΑΦΜ και την πληρωμή ενισχύσεων σε υπό έλεγχο δικαιούχους, την αφαίρεση φακέλων ελέγχου και την ακύρωση αυστηρών διαδικασιών με την τροποποίηση των εγκυκλίων του Οργανισμού που θα αποκάλυπταν παρανομίες. Δεν απάντησε ακόμα για την εκτόξευση των βοσκότοπων χωρίς ζώα επί των ημερών του το 2020 και το 2021, παρά την υποτιθέμενη κάθετη αντίθεσή του, όπως εμφατικά ανέφερε πολλές φορές. Δεν παραδέχθηκε δε ότι αυτός έκανε την κατανομή Εθνικού Αποθέματος τον Δεκέμβριο του 2020 όπου έγινε η μεγαλύτερη γραμμική μείωση».

«Αξίζει να αναφερθεί ότι στην κατάθεσή του παραδέχθηκε ότι η Περιφέρεια δεν είχε καμία αρμοδιότητα στις πληρωμές, καταρρίπτοντας και εκείνος το επίσημο αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας που στην προσπάθειά της να αποποιηθεί τις ευθύνες ρίχνει την ευθύνη στις Περιφέρειες», κατέληξαν.