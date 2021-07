Ίδρυμα Ωνάση: Αυτή είναι η μελέτη για το Εθνικό Σχέδιο για τη Δωρεά και Μεταμόσχευση Οργάνων - Παραδόθηκε στον Πρωθυπουργό

O Ηλίας Μόσιαλος είναι Καθηγητής Πολιτικής της Υγείας, κάτοχος της έδρας Brian-​Abel Smith, Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικής της Υγείας και Διευθυντής του LSE Health. Είναι επίσης Καθηγητής Πολιτικής και Διοίκησης της Υγείας στο Τμήμα Χειρουργικής και Καρκίνου της Ιατρικής Σχολής του Imperial College London. Το 2010, τιμήθηκε με το μετάλλιο Andrija Stampar από την Ευρωπαϊκή Ένωση Σχολών Δημόσιας Υγείας για την εξαιρετική συμβολή του στη Δημόσια Υγεία στην Ευρώπη. Το 2002 και το 2007, του απονεμήθηκε το βραβείο Baxter από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διοίκησης της Υγείας (EHMA) για την καλύτερη δημοσίευση στον τομέα πολιτικής και διοίκησης της Υγείας στην Ευρώπη. Το 2009, το LSE Health έλαβε το διετές Βραβείο της Βασίλισσας της Αγγλίας για την Ανώτατη Εκπαίδευση (Queen's Anniversary Prize for Higher and Further Education).