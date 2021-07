Ισχυρή παρουσία των ΗΠΑ στην έκθεση αμυντικού υλικού στην Αθήνα

Το Επιμελητήριο, ενεργοποιώντας το δίκτυο επαφών του στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ, εξασφάλισε ισχυρή παρουσία αμερικανικών εταιρειών στην Έκθεση με στόχο την ενίσχυση της ελληνο-αμερικανικής συνεργασίας στα θέματα άμυνας. Το Επιμελητήριο διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διοργάνωση εκθέσεων. Κατά το παρελθόν, σε συνεργασία με την Αμερικανική Πρεσβεία στην Ελλάδα, το Επιμελητήριο έχει διοργανώσει τα Αμερικανικά Περίπτερα σε σημαντικές διεθνείς εκθέσεις στην Ελλάδα, όπως είναι η Defendory Int’l Defence Exhibition (1988-2008), τα Posidonia Int’l Shipping Exhibition (1986-2004), και η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Επίσης, τα τελευταία 8 χρόνια διοργανώνει κάθε χρόνο το Ελληνικό Περίπτερο στην AUSA Annual Meeting and Exposition στην Ουάσιγκτον των ΗΠΑ, υποστηρίζοντας τις προσπάθειες εξωστρέφειας και δικτύωσης ελληνικών αμυντικών εταιρειών.

· 1 Cessna Citation Latitude (#1 Best Selling Mid-Size Jet).

· 1 Beechcraft King Air 350ER (with full Airborne Surveillance capabilities) και

· 3 οχήματα, 1 Joint Light Tactical Vehicle (JLTV), 1 M11117 Armored Security Vehicle (ASV) και ένα Family of Medium Tactical Vehicles (FMTV) cargo truck (M1078).

• AdventTechnologies Holdings, Inc.

• The BoeingCompany

• Erickson Inc.

• General Atomics Aeronautical Systems, Inc.

• Government of the District of Columbia