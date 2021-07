“Καταιγίδα” ασκήσεων από τις Ένοπλες Δυνάμεις - ΒΙΝΤΕΟ

Του Χρήστου Μαζανίτη

Ο Ιούνιος ήταν ένας ιδιαίτερα έντονος μήνας για τις Ένοπλες Δυνάμεις, συμμετέχοντας σε σειρά ασκήσεων εντός κι εκτός Ελλάδος. Ταυτόχρονα ήταν και ένας μήνας – ορόσημο αφού ξεκίνησε με την ολοκλήρωση της ιστορικής σημασίας άσκησης “Falcon Eye 2”, στην Σαουδική Αραβία. Η πρώτη φορά που Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις επισκέφθηκαν την χώρα, σηματοδοτώντας με την πρώτη επίσκεψη Έλληνα Αρχηγού ΓΕΕΘΑ μία νέα εποχή για τις συμμαχίες με τον Αραβικό κόσμο και τις ισορροπίες στην Μέση Ανατολή. Ο Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, με την επίσκεψη αυτή έγραψε ιστορία.

Το ΓΕΕΘΑ σε ένα βίντεο συνολικής διάρκειας τεσσάρων λεπτών συμπύκνωσε τις πλούσιες δραστηριότητες. Δεν ήταν ούτε μία, ούτε δύο αλλά συνολικά 13 ασκήσεις και συνεκπαιδεύσεις.

Συγκεκριμένα πρόκειται για:

1. FALCON EYE 2: 4 μαχητικά F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας, από την 347 Μοίρα «Καρέ των Άσσων» της 111 Πτέρυγας Μάχης, βρέθηκαν στην Σαουδική Αραβία από τις 24 Μαΐου έως τις 2 Ιουνίου, με 50 πιλότους, τεχνικούς και προσωπικό επίγειας εξυπηρέτησης.

2. ADRION LIVEX: Από την Κυριακή 30 Μαΐου έως την Παρασκευή 04 Ιουνίου 2021, το Ταχύ Περιπολικό Κατευθυνομένων Βλημάτων (ΤΠΚ) ΡΟΥΣΣΕΝ, συμμετείχε στην πολυεθνική άσκηση «ADRION LIVEX 2021» στην περιοχή της Αδριατικής Θάλασσας, η οποία διοργανώθηκε από τη Σλοβενία. Στην εν λόγω άσκηση συμμετείχαν μονάδες και μέσα του Πολεμικού Ναυτικού της Σλοβενίας, της Ιταλίας, της Κροατίας, της Αλβανίας και του Μαυροβουνίου.

3. ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ: Μία εντυπωσιακή άσκηση με σενάρια αντιμετώπισης ηλεκτρονικού πολέμου πραγματοποιήθηκε στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Πελοποννήσου και Ιονίου Πελάγους από τις 31 Μαΐου έως τις 4 Ιουνίου

4. ORION 21: Η «ORION-21», διεξήχθη με τη συμμετοχή Μονάδων Ειδικών Δυνάμεων – Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων της Ελλάδας, των ΗΠΑ, του Ισραήλ, της Κύπρου και της Σερβίας, καθώς και τμημάτων της ΕΛ.ΑΣ. (ΕΚΑΜ) και του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΜΥΑ), από τις 31 Μαΐου έως τις 4 Ιουνίου.

5. ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ: Ολόκληρος ο Στόλος είχε αναπτυχθεί στο Αιγαίο από τις 7 έως τις 10 Ιουνίου στο πλαίσιο της άσκησης "Καταιγίδα", με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου να πραγματοποιεί επιθεώρηση.

6. POSEIDON’S RAGE: Η «οργή του Ποσειδώνα» (Poseidon’s Rage) όπως ονομάστηκε, ξέσπασε την Πέμπτη, 27 Μαΐου περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων σενάρια προσβολής επιγείων στόχων και στόχων επιφανείας. Η άσκηση διήρκησε μέχρι την Παρασκευή, 11 Ιουνίου, με την πολυπληθή αμερικανική αποστολή των 14 F-15 και άνω των 100 τεχνικών και προσωπικού επίγειας εξυπηρέτησης κι υποστήριξης να αναχωρούν από χθες για την Μεγάλη Βρετανία, όπου και είναι η έδρα τους.

7. SPARTAN SWORD: Δύο θηριώδη αμερικανικά βομβαρδιστικά Β-52 της USAFE, βρέθηκαν στις 14 Ιουνίου στο Αιγαίο, σε άσκηση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού του ΓΕΕΘΑ κι έφερε σε πέρας το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας (ΑΤΑ).

8. ΛΟΓΧΗ: Εικόνες που κόβουν την ανάσα από την άσκηση "ΛΟΓΧΗ" του Πολεμικού Ναυτικού στη θαλάσσια περιοχή της Μεσογείου, νότια της Κρήτης με εντυπωσιακές βολές Πυραύλων επιφανείας-αέρος Sea Sparrow από την Φρεγάτα Αδριας, παρουσία του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου και του Αρχηγού ΓΕΝ Αντιναυάρχου Στυλιανού Πετράκη, το διάστημα 15-17 Ιουνίου.

9. MILEX 21: Η CPX (Command Post Exercise) «MILEX-21», η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 7 έως τις 18 Ιουνίου 2021, στην έδρα της 1ης Στρατιάς/EU-OHQ στη Λάρισα, εστιάζει στον σχεδιασμό Διαχείρισης Κρίσεων σε Στρατηγικό και Επιχειρησιακό επίπεδο, για την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων της ΕΕ και αφορά στην εκπαίδευση των συμμετεχόντων σε θέματα Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας, με σκοπό να ανταπεξέρχονται σε κρίσεις και εξωτερικές απειλές.

10. PLATINUM WOLF: Εκπαιδευτές από τη Διοίκηση Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ (1η Ταξιαρχία Καταδρομών – Αλεξιπτωτιστών, 13η Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων), καθώς και μία Διμοιρία της 71 Αερομεταφερόμενης Ταξιαρχίας (71 Α/Μ ΤΑΞ «ΠΟΝΤΟΣ») βρέθηκαν για πάνω από 2 εβδομάδες, από τις 2 έως τις 18 Ιουνίου, στην περιοχή VRANJE της Σερβίας, όπου διεξήχθη η πολυεθνική άσκηση «PLATINUM WOLF-21».

11. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ: Οι Ευέλπιδες – ανθυπολοχαγοί όλων των Όπλων και Σωμάτων Τάξεως 2020 επί μία εβδομάδα, από τις 11 έως τις 18 Ιουνίου έλαβαν μέρος στην Τακτική Άσκηση Μετά Στρατευμάτων (ΤΑΜΣ) «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 2021», επιπέδου Τακτικού Συγκροτήματος Μηχανοκίνητου Τάγματος Πεζικού.

12. 1st Special Operations Forces Integration Course: Από την Δευτέρα 14 έως την Παρασκευή 18 Ιουνίου 2021, η Διοίκηση Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ σε συνεργασία με το Γραφείο Αμυντικής Συνεργασίας των ΗΠΑ στην Αθήνα (Office for Defense Cooperation – ODC) και την κινητή ομάδα εκπαιδευτών του Πανεπιστημίου Ειδικών Επιχειρήσεων (Joint Special Operations University / JSOU) των ΗΠΑ οργάνωσε και διεξήγαγε το σχολείο «Special Operations Forces Integration Course – SOFIC» στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΛΑΕΔ).

13. ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΔΕΠ: Η πρώτη επίσημη άσκηση – επίδειξη της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου, της ελίτ των Ειδικών Δυνάμεων από όλους τους Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων, την περασμένη Τρίτη, σκόρπισε χαμόγελα χαράς στο ΓΕΕΘΑ, έκπληξη στους συμμάχους και προβληματισμό στην Τουρκία. Πραγματοποιήθηκε στις 26 Ιουνίου, στα Μέγαρα.

Δείτε το βίντεο με έναν συνολικό απολογισμό των ασκήσεων: