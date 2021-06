Του Χρήστου Μαζανίτη

Στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν εφησυχάζουν σε ότι αφορά τις πιέσεις που ασκούνται προς κάθε κατεύθυνση ώστε η Τουρκία να εγκαταλείψει την πολιτική του αναθεωρητισμού και των προκλήσεων σε Έβρο, Αιγαίο και Μεσόγειο.

Ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων Δρ. Κωνσταντίνος Π. Μπαλωμένος, είχε την Τετάρτη εθιμοτυπική συνάντηση στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, με τον Υπεύθυνο Πολιτικού Τομέα του Υπουργείου Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου (Head of Europe and Canada UK Ministry of Defence’s Directorate of Euro-Atlantic Security) κ. Σεμπάστιαν Καρ (Sebastian Carr), στο πλαίσιο της εμβάθυνσης των διμερών αμυντικών σχέσεων.

Κατά τη συνάντηση, συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, όπως η περαιτέρω διεύρυνση της διμερούς αμυντικής συνεργασίας, θέματα ΝΑΤΟ, καθώς και οι προκλήσεις και απειλές ασφαλείας στο ευρύτερο περιβάλλον της Ανατολικής Μεσογείου, της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής (ΜΕΝΑ).

Όπως έγινε γνωστό, ο κος Μπαλωμένος εστίασε στον αποσταθεροποιητικό ρόλο της Τουρκίας στην περιοχή του Αιγαίου και της Μεσογείου και ζήτησε την ενεργότερη δράση της Βρετανικής πλευράς για την αντιμετώπιση ζητημάτων όπως το Μεταναστευτικό, την Τρομοκρατία, τους ενεργειακούς ανταγωνισμούς, την αντιμετώπιση των περιφερειακών συγκρούσεων και την ενίσχυση του μηχανισμού διαχείρισης κρίσεων στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο «Global Britain in a Competitive Age – The integrated review of Security, Defence, Development and Foreign Policy» που εξέδωσε πρόσφατα το Υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου που εξέδωσε η Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων, η συζήτηση επιβεβαίωσε τους δεσμούς φιλίας μεταξύ των δύο χωρών, οι οποίοι παρά την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να παραμείνουν ισχυροί, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι κοινές, πολύπλευρες προκλήσεις ασφάλειας και άμυνας, που αναμφίβολα απαιτούν συντονισμένη αντιμετώπιση.