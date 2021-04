Κεραμέως: Αυτός είναι ο σχεδιασμός για τη συνέχιση και λήξη της σχολικής χρονιάς - Τι είπε για τα self test

Τον συνολικό προγραμματισμό του υπουργείου Παιδείας για τη συνέχιση και τη λήξη της φετινής χρονιάς ανακοίνωσε σε συνέντευξη Τύπου η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, σημειώνοντας πως η Επιτροπή εισηγήθηκε θετικά για τον “οδικό χάρτη” που προτάθηκε.

Η υπουργός υπογράμμισε κατά την εισαγωγική της τοποθέτηση τη σημασία των self test και του εμβολιασμού στη μάχη κατά της διασποράς του ιού. Τόνισε πως οι εκπαιδευτικοί μπορούν να θωρακίσουν την υγεία τους “με το δώρο της επιστήμης”, ενώ αναφέρθηκε στα στοιχεία του ΕΟΔΥ για τα αποτελέσματα των self test, τα οποία χαρακτήρισε “χρήσιμο εργαλείο”.

Χρήσιμο εργαλείο τα self test

“Μέχρι χθες, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ είχαμε 834.819 ηλεκτρονικές δηλώσεις αυτοδιαγνωστικού αποτελέσματος απ’ όλες τις πληθυσμιακές ομάδες. Τα self test ξεκίνησαν μόνο για τις σχολικές κοινότητες και δη των Λυκείων, ενώ ενσωματώθηκαν πάνω από 1,3 εκατ. πολίτες από άλλες ομάδες. Αθροιστικά από όλες τις ομάδες έχουν επιβεβαιωθεί 1.753 θετικά αποτελέσματα που απορρέουν από τον μηχανισμό του self test. Πρόκειται ως επί το πλείστον για ασυμπτωματικούς. Χάρη στο αυτοδιαγνωστικό τεστ διαπιστώθηκε ότι είναι φορείς του ιού, ενώ κάποιοι θα ήταν στα σχολεία και σε άλλους χώρους εργασίας. Στόχος είναι να σταματήσουμε τη διασπορά του ιού και να τον περιορίσουμε” τόνισε η κυρία Κεραμέως, που επεσήμανε ότι “τα εμβόλια και τα self test είναι τα ισχυρά όπλα στη φαρέτρα μας για να σπάσουμε τη μετάδοση του ιού”. Σημείωσε ακόμη ότι υπάρχουν δύο βασικά οφέλη από τα self test που είναι η πρόληψη, καθώς όσοι ήταν ασυμπτωματικοί θα ήταν στα σχολεία και σε χώρους εργασίας, ενώ και τα παιδιά έδωσαν ένα μάθημα ζωής, με την αλληλεγγύη και την υπευθυνότητα που επέδειξαν.

Ερωτώμενη σχετικά με τη διενέργεια αυτοδιαγνωστικών τεστ σε νηπιαγωγεία και δημοτικά, η υπουργός τόνισε ότι θα διενεργούνται σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και ο προγραμματισμός είναι αντίστοιχος όπως και στα Λύκεια, ενώ η διάθεση θα είναι δωρεάν. “Θα γίνει η σχετική ένταξη στις βάσεις δεδομένων των φαρμακείων. Τα τεστ θα διενεργούνται Δευτέρα και Πέμπτη πριν από την προσέλευση, άρα από Κυριακή και Τετάρτη” διευκρίνισε η κυρία Κεραμέως.

Ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει τριπλάσιος αριθμός κρουσμάτων, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των self test, καθώς “την πρώτη εβδομάδα που εφαρμόστηκε το self test ξεκίνησε μόνο με τα σχολεία, έγιναν κάτι παραπάνω από 400.000 στη σχολική κοινότητα. Ενσωματώθηκαν πάνω από 1,3 εκατ. πολίτες, οπότε τα νούμερα είναι επί της διευρυμένης βάσης”. Υπογράμμισε ότι πρέπει να βλέπουμε τον δείκτη θετικότητας και όχι τον αριθμό των κρουσμάτων σε συνδυασμό με τα δύο επιπλέον εργαλεία: “Έχει εμβολιαστεί σημαντικό μέρος του πληθυσμού και δη το πιο ευάλωτο, οι πιο ηλικιωμένοι και αυτοί που έχουν υποκείμενα νοσήματα και ασθένειες. Αφού έχουν γίνει περισσότεροι από 2,5 εκατ. εμβόλια, μπορούμε να ανοίγουμε περισσότερες δραστηριότητες. Νέο εργαλείο τα self test, είναι χρήσιμο γιατί εντοπίζουμε τους ασυμπτωματικούς” είπε προσθέτοντας ότι αυτοί είναι οι τρεις βασικοί παράγοντες: ο δείκτης θετικότητας, οι εμβολιασμοί και τα self test.

Πανελλαδικές: Η ελάχιστη βάση εισαγωγής

Η υπουργός ανακοίνωσε το χρονοδιάγραμμα για το άνοιγμα των σχολείων και την παράταση του σχολικού έτους ενώ αναφερόμενη στο θέμα των Πανελληνίων, υπογράμμισε ότι από φέτος θα ισχύσει η ελάχιστη βάση για την εισαγωγή στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα: “Όσο επιτρέπουμε ως πολιτεία να εγγράφεται κάποιος με βαθμό 2 στα 20, 6 στα 20, ή 1 στα 20 κοροϊδεύουμε τον ίδιο τον φοιτητή, του δημιουργούμε φρούδες ελπίδες, τον οδηγούμε σε δρομο που δεν εχει διεξοδο ή προοπτική, ενώ εμείς θέλουμε να δημιουργήσουμε διεξόδους. Κοροϊδεύουμε τους υποψηφίους, αλλά κοροϊδεύουμε και τους συμφοιτητές τους καθώς και τους Έλληνες φορολογουμένους”, σημείωσε η κυρία Κεραμέως.

Μέχρι πότε παρατείνεται το διδακτικό έτος