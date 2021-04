Σκέρτσος στον Realfm 97,8: Έχουν διατεθεί περίπου 420.000 self test - Τι είπε για τον εμβολιασμό

Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργό, αρμόδιος για τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου, Άκης Σκέρτσος, μίλησε στον Realfm 97,8 και στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.

Σχετικά με τα self test και την επέκτασή τους σε άλλους τομείς της αγοράς απάντησε ότι "αυτός είναι ο στόχος, εξ αρχής έχουμε πει ότι εντάσσουμε αυτή τη συμπληρωματική στρατηγική στο εθνικό σχέδιο για την ανίχνευση του COVID, ώστε να μπορέσουμε να πάμε σε ένα ελεγχόμενο και ασφαλές άνοιγμα και της οικονομίας και της εκπαίδευσης και των κοινωνικών δραστηριοτήτων συνολικότερα. Έχουμε πλέον στα χέρια μας έγκυρα τεστ αυτοδιάγνωσης, τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν σαν μια συνθήκη ελευθερίας και ταυτόχρονα καλύτερου εντοπισμού του ιού και απομόνωσης των ασυμπτωματικών κυρίως συμπολιτών μας, οποίοι νοσούν χωρίς να το γνωρίζουν και μεταδίδουν χωρίς να το γνωρίζουν. Αυτή είναι η χρησιμότητα των self test. Τώρα, για τα σχολεία, μέσα σε πολύ λίγο χρόνο από την ημέρα που άνοιξε η διάθεση μέσω των φαρμακείων, έχουν εφοδιαστεί μαθητές, εκπαιδευτικοί και διοικητικό προσωπικό. Έχουν διατεθεί περίπου 420.000 τεστ συνολικά από την περασμένη Πέμπτη έως σήμερα, άλλα έχει καλυφθεί ουσιαστικά όλος ο πληθυσμός που είχε δικαίωμα να το πάρει. Η διαδικασία της δήλωσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα επίσης έχει πάει πολύ καλά, έχουμε περισσότερες από 250.000 βεβαιώσεις που έχουν δοθεί. Να θυμίσω ότι έχουμε δώσει και τη δυνατότητα της χειρόγραφης βεβαίωσης, άρα ένα μέρος του πληθυσμού χρησιμοποίησαν και αυτή τη δυνατότητα. Συνολικά υπάρχει μια πολύ καλή ανταπόκριση των μαθητών και των εκπαιδευτικών σε αυτή τη νέα πολιτική, σε αυτή τη νέα παρέμβαση για την προστασία της δημόσιας υγείας. Θεωρούμε ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση, αυτή την εβδομάδα θα ανοίξει και σε άλλες δραστηριότητες της οικονομίας, σε κλάδους όπου έχουν συνάθροιση πολιτών, με επαφή με πολίτες - πελάτες, συγκεκριμένα στο λιανεμπόριο, στο μέρος της εστίασης που λειτουργεί, στο take away, το delivery, στις μεταφορές προφανώς, στη δικαιοσύνη που αρχίζει σιγά, σιγά να επαναλειτουργεί. Όσο έρχονται και περισσότερα τεστ θα επεκταθεί και σε όλον τον πληθυσμό, όπως έχουμε πει".

"Τα τεστ αυτά έχουν γίνει διαθέσιμα με τις κατάλληλες σημάνσεις, προϋποθέσεις και προδιαγραφές από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των αρμόδιων υγειονομικών αρχών από τον Φεβρουάριο. Είναι ένα εργαλείο που πρόσφατα σχετικά εντάχθηκε στη διάθεση των αρχών για την αντιμετώπιση του κορονοϊού" συμπλήρωσε.

"Νομίζω ότι κατά κοινή ομολογία η Ελλάδα έχει καταφέρει να υλοποιήσει ένα εθνικό εμβολιαστικό πρόγραμμα, το οποίο στεφθεί με μεγάλη επιτυχία. Οι πολίτες έχουν δει ότι απέναντί τους έχουν ένα κράτος που τους σέβεται, δεν τους ταλαιπωρεί, δεν υπάρχουν ουρές, δεν υπάρχουν παράπονα" είπε για τον εμβολιασμό. "Η Ελλάδα έχει καταφέρει να είναι στην τέταρτη ή πέμπτη θέση πανευρωπαϊκά παρά τα λιγοστά εμβόλια που όντως η ΕΕ δεν κατάφερε να εξασφαλίσει από την πρώτη στιγμή. Μπορούμε να πάμε και πολύ καλύτερα, γι'αυτό επιμένουμε ότι πρέπει και όσοι δεν έχουν δηλώσει συμμετοχή να το κάνουν" πρόσθεσε.

"Τον Απρίλιο και μάλιστα θα γίνουν σήμερα ανακοινώσεις, θα έχουμε ένα άνοιγμα και σε άλλες ηλικιακές ομάδες, θα τα πει ο κ. Θεμιστοκλέους το απόγευμα, και σε μικρότερες ηλικίες από 50 ετών και πάνω και στις λεγόμενες ομάδες υψηλού κινδύνου, της ομάδας Β" αποκάλυψε ο κ. Σκέρτσος.

Ερωτηθείς για την πρόθεση του κ. Τσίπρα να προτείνει κούρεμα 60% των χρεών από τον κορονοϊό απάντησε ότι "μπορεί να ακούγεται ωραίο, αλλά έχουμε μια επανάληψη του προγράμματος της Θεσσαλονίκης, το οποίο δεν επαληθεύτηκε ποτέ. Η αντιπολίτευση συμπεριφέρεται σαν να μην έχει πάρει το μάθημά της από την πενταετή διακυβέρνηση και το ποιες είναι ρεαλιστικά οι δυνατότητες για να εφαρμόσει οικονομική πολιτική. Αντιθέτως η κυβέρνηση δείχνει ότι στέκεται δίπλα και στην οικονομία, στις επιχειρήσεις, στους επιχειρηματίες, τους εργαζόμενους. Έχουμε δώσει ένα γενναίο πακέτο στήριξης, προσεγγίζει τα 40 δισ. ευρώ. Υπάρχουν αναστολές οφειλών, σε όσες δραστηριότητες παραμένουν κλειστές".

Κλείνοντας ο κ. Σκέρτσος αναφέρθηκε στη δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ λέγοντας ότι "είναι ένα γεγονός που μας συγκλόνισε όλους. Θέλω να δώσω τα συλλυπητήρια μου στην οικογένεια του. Η αστυνομία και η ηγεσία του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη θα κάνει το καλύτερο που μπορεί για να εξιχνιάσει το έγκλημα. Δεν μπορεί να μείνει ατιμώρητο. Μας έχει συγκλονίσει όλους".

Ακούστε το ηχητικό: