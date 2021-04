Πελώνη: Δεν συζητείται διακοπή εμβολιασμών με το εμβόλιο της AstraZeneca - Τι είπε για το ενδεχόμενο να μπει ηλικιακό όριο

Στο εμβόλιο της AstraZeneca αναφέρθηκε η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη μιλώντας στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» του OPEN TV. Η κ. Πελώνη ξεκαθάρισε πως δεν εξετάζεται διακοπή εμβολιασμών, ενώ ανέφερε πως εάν η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, που συνεδριάζει σήμερα, αποφασίσει να υπάρξει ηλικιακός περιορισμός στο AstraZeneca, αυτός δεν θα αφορά όσους έχουν κάνει τη πρώτη δόση, άρα τις μεγαλύτερες ηλικίες.

"Υπάρχει μια φημολογία για το εμβόλιο. Σε καμία περίπτωση δεν συζητείται διακοπή των εμβολιασμών με το εμβόλιο της AstraZeneca, καθώς είναι ασφαλές και αποτελεσματικό. Έχει τοποθετηθεί ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων επ' αυτού προχθές για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα, σημειώνοντας ότι τα οφέλη υπερτερούν των όποιων κινδύνων, Οι όποιοι κίνδυνοι είναι αυτά τα σπάνια περιστατικά θρομβώσεων που έχουν παρατηρηθεί σε διάφορες χώρες" τόνισε η Αριστοτελία Πελώνη. "Στη Μεγάλη Βρετανία που έχουν γίνει 18,1 εκατ. εμβολιασμοί με το συγκεκριμένο εμβόλιο έχουν παρατηρηθεί μόλις 30 τέτοια περιστατικά" σημείωσε η κυρία Πελώνη.

Όσον αφορά τη διστακτικότητα των μεγαλύτερων ηλικιών ανέφερε: "Μέχρι στιγμής ο επταήμερος μέσος όρος προσέλευσης για το εμβόλιο της AstraZeneca βρίσκεται στο 93%, επομένως δεν υπάρχει μόνο διστακτικότητα αλλά και εμπιστοσύνη. Συνολικά όμως υπάρχει μια δυσπιστία στις μεγαλύτερες ηλικίες για όλα τα εμβόλια όσον αφορά τους ανθρώπους άνω των 60 ετών. Θα μπορούσαν να είναι καλύτερα τα ποσοστά. Η ομάδα 70 -79 ετών είναι στο 75%, στους 60-69 είναι γύρω στο 50%, στους 80 άνω είναι γύρω στο 63% και στους 70-75 γύρω στο 57% . Θεωρώ ότι αυτά τα ποσοστά θα μπορούσαν να ανέβουν. Πρέπει να ξεπεραστεί αυτή η διστακτικότητα διότι τα εμβόλια είναι ασπίδα" .

Ερωτηθείσα, τι θα συμβεί με όσους έχουν ήδη κάνει την πρώτη δόση του εμβολίου, σε περίπτωση που αποφασιστεί να μπει ηλικιακό όριο, είπε: "Δεν νομίζω ότι γίνει αυτό γιατί και όλες οι αναφορές που βλέπω από περιστατικά στον υπόλοιπο κόσμο τα οποία μελετώνται αφορούν νεότερες ηλικίες, όχι αυτές. Τα περιστατικά που έχουν καταγραφεί αφορούν νεότερες ηλικίες, οπότε φαντάζομαι αν και εφόσον υπάρξει απόφαση για κάποιον περιορισμό, δεν θα αφορά στις ηλικίες για τις οποίες άρχισε πρώτα ο εμβολιασμός".

Παράλληλα, είπε πως το σύνολο των πολιτών είναι θετικό για τους εμβολιασμούς, ενώ για το ενδεχόμενο να υπάρξει συμφωνία και για άλλα εμβόλια, όπως το ρωσικό Sputnik V, δήλωσε πως "εμείς ακολουθούμε τον EMA, παίρνουμε εγκεκριμένα εμβόλια μόνον από τον ΕΜΑ".

Για τα σχολεία και την άρση μέτρων

Στη συνέχεια αναφέρθηκε και στο άνοιγμα των Λυκείων με διπλά self test για μαθητές και καθηγητές ανά εβδομάδα από τη Δευτέρα 12 Απριλίου. "Έχουν δοθεί μέχρι και την Πέμπτη 126.799 self test. Υπήρξε μεγάλη ζήτηση», σημείωσε και πρόσθεσε πως «είναι απαραίτητη η προσέλευση στο σχολείο με αρνητική βεβαίωση". Για τα εσπερινά Λύκεια δήλωσε πως "οι μαθητές των εσπερινών λυκείων θα παραλάβουν τα self test από τους διευθυντές τους".

Για το άνοιγμα των καταστημάτων τρεις περιοχές που βρίσκονται ακόμα κλειστά (δηλαδή σε Θεσσαλονίκη, Αχαΐα, Κοζάνη) υπογράμμισε πως η κυβέρνηση αναμένει τις εισηγήσεις των ειδικών λοιμωξιολόγων και τόνισε πως ακόμα υπάρχει επιδημιολογική πίεση στις τρεις περιοχές.

Οσον αφορά στο ενδεχόμενο να επιτραπούν οι μετακινήσεις από νομό σε νομό το Πάσχα και για το εάν θα ανοίξουν οι εκκλησίες σημείωσε πως οι συζητήσεις ακόμα είναι πολύ πρόωρες. "Όλοι θέλουμε να πάμε στα χωριά μας, ας κάνουμε όμως λίγη υπομονή. Η επιστροφή στην κανονικότητα πρέπει να γίνει βήμα βήμα", ανέφερε.