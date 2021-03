Του Χρήστου Μαζανίτη

Για δεύτερη φορά από την αρχή του χρόνου, οι επίλεκτοι των Ειδικών Δυνάμεων Ελλάδας, Ηνωμένων Πολιτειών και Κύπρου πραγματοποίησαν στην Σούδα άσκηση σε αντικείμενα Ναυτικών Ειδικών Επιχειρήσεων (MAROPS/NAVSOF Training).

Η δραστηριότητα εκτελέστηκε στο πλαίσιο της τριμερούς συνεργασίας Ελλάδας – Κύπρου – Αμερικής υπό τον συντονισμό της Διακλαδικής Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων του ΓΕΕΘΑ (ΓΕΕΘΑ/ΔΔΕΕ) και πραγματοποιήθηκαν αντικείμενα όπως Βολές Μάχης Ταχείας Αντίδρασης – ΒΜΤΑ (Close Quarter Combat – CQC) σε στατικούς στόχους ημέρα και νύχτα, Αμφίβιες Επιχειρήσεις πλησίον ακτής (Over The Beach – OTB) και Νηοψίες (Visit Board Search and Seizure – VBSS), με πρακτική εφαρμογή επί της Φρεγάτας ΨΑΡΑ και του εκπαιδευτικού πλοίου ΑΡΗΣ.

Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή του το ΓΕΕΘΑ, η εν λόγω συνεκπαίδευση μεταξύ των ΔΕΕ Ελλάδας, ΗΠΑ και Κύπρου επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού τους και επαυξάνει το επίπεδο συνεργασίας κατά την σχεδίαση και εκτέλεση επιχειρήσεων αντιμετώπισης σύγχρονων απειλών στο περιβάλλον της Κεντρικής και Ανατολικής Μεσογείου.